Xeton không bay hơi, bao gồm gingerol, là nguyên nhân tạo ra hương vị cay nồng và mùi thơm của gừng. Gừng cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất khác nhau, bao gồm vitamin A, B, C và E, phốt pho, canxi, kẽm, sắt, kali, magiê và beta-carotene.

Lợi ích sức khỏe của trà gừng

Theo truyền thống, gừng được sử dụng để giảm ốm nghén và các triệu chứng của nó. Một số nghiên cứu cho thấy rằng nó làm giảm hiệu quả chứng buồn nôn do mang thai. Nó cũng có thể giúp giảm buồn nôn và nôn liên quan đến thuốc kháng vi rút.

Bổ sung gừng có thể được sử dụng như một phương pháp điều trị thay thế cho các vấn đề về đường tiêu hóa như đau bụng, khó tiêu và tiêu chảy do vi khuẩn.

Gừng đã được chứng minh là có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn, đồng thời có thể bảo vệ tim mạch. Gừng cũng đã được chứng minh trong một số nghiên cứu để cung cấp lợi ích cho những người bị viêm khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều thử nghiệm lâm sàng cho thấy bột gừng hoặc viên nang có thể đóng một vai trò hữu ích trong việc giảm đau bụng kinh. Gừng cũng có thể giúp giảm đau nửa đầu, tăng cường sức khỏe tim mạch, và hỗ trợ giảm các bệnh về đường hô hấp.

Tuy nhiên, trước khi dùng gừng cho bất kỳ bệnh lý nào về sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước nhé,

Cách làm trà gừng tại nhà

Thưởng thức một tách trà gừng bằng cách làm theo các công thức nấu ăn tự chế dễ dàng.

1. Trà củ gừng cơ bản

Thành phần:

6 cm gừng tươi

1– 2 cốc nước

2 thìa mật ong

1 thìa nước cốt chanh tươi (có thể thêm hoặc không)

Hướng dẫn:

Gọt vỏ gừng và cắt thành từng lát mỏng để tiết kiệm tối đa diện tích bề mặt, giúp tăng hương vị.

Đun sôi các lát gừng trong nước khoảng 10 phút. Để làm cho một loại thuốc sắc mạnh hơn, hãy đun sôi trong 20 phút.

Tắt bếp và lọc lấy nước trà.

Thêm mật ong và nước cốt chanh.

Uống khi còn nóng.

Ảnh minh họa: Internet

2. Trà đá chanh gừng

Thành phần:

3 cm miếng gừng, gọt vỏ và cắt lát

5–7 túi trà đen

3 cốc nước

2–3 thìa mật ong (hoặc đường nếu bạn thích)

2 quả chanh cắt lát

Đá

Hướng dẫn:

Đổ 3 cốc nước vào bát dùng được trong lò vi sóng và thêm vài túi trà vào tùy thuộc vào độ đậm của trà bạn muốn.

Đun sôi nước trên bếp hoặc lò vi sóng ở mức trung bình trong 2-3 phút.

Thêm chanh và gừng vào bình 2 lít.

Thêm nước và túi trà và ngâm nước cho đến khi nó đạt đến nhiệt độ phòng.

Bỏ túi trà ra ngoài.

Đổ đầy nước vào bình và trộn đường vào.

Cho vào tủ lạnh để làm mát.

Rót trà vào ly và thêm đá. Trang trí bằng cách sử dụng các lát chanh.

Tác dụng phụ và biện pháp phòng ngừa

Mặc dù gừng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng việc tiêu thụ nó với số lượng cao trong thực phẩm hoặc trà có thể dẫn đến một số tác dụng phụ, chẳng hạn như:

Buồn nôn và ói mửa

Bệnh tiêu chảy

Tính axit/ axit dạ dày

Lượng đường trong máu thấp

Giấc ngủ bị gián đoạn

Ảnh minh họa: Internet

Không cho trẻ dưới 2 tuổi dùng gừng. Nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng trà gừng hoặc thực phẩm chức năng hàng ngày.

Nguyên nhân là do gừng có thể không phù hợp với những người bị rối loạn máu, các vấn đề về tim, sỏi mật và các tình trạng sức khỏe khác. Ngoài ra, gừng có thể cản trở hoạt động của một số loại thuốc, bao gồm cả thuốc làm loãng máu.

Ảnh minh họa: Internet

Trong y học dân gian, gừng được coi là một chất chữa bệnh mạnh mẽ do có tác dụng chống vi khuẩn, chống viêm, bảo vệ tim mạch, chống nôn và các đặc tính y học khác. Do đó, thêm nguyên liệu này vào món ăn hàng ngày của bạn có thể làm cho bữa ăn của bạn lành mạnh hơn và có thể hỗ trợ tiêu hóa. Bạn cũng có thể sử dụng các chất bổ sung từ gừng để kiểm soát chứng đau dạ dày, nhưng chỉ với liều lượng do bác sĩ kê đơn.

Gừng được coi là một loại thực phẩm an toàn và tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể gây ra các phản ứng phụ khó chịu ở một số người. Một trong những cách tốt nhất để thu được những lợi ích sức khỏe của gừng mà không có bất kỳ phản ứng phụ nào là tiêu thụ nó dưới dạng trà thảo mộc. Sử dụng các thành phần có lợi khác như mật ong và chanh hoặc nước chanh trong trà sẽ bổ sung thêm chất chống oxy hóa vào đồ uống và cải thiện hương vị của nó.

Nhưng cũng giống như bất kỳ phương pháp điều trị nào khác, trà gừng không phải là phương pháp điều trị độc lập cho bất kỳ tình trạng nào. Nó sẽ chỉ chứng minh điều trị khi được tiêu thụ với lượng thích hợp và là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể.

Theo Emedihealth