 “Siêu thực phẩm” giúp ngăn ngừa mất trí nhớ: Bán ngoài chợ rất nhiều, quen thuộc với người Việt

Dâu tây là siêu thực phẩm mới nhất được cho là giúp bảo vệ não bộ của chúng ta và giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Các đám rối tau và mảng amyloid – cả hai đều là sự tích tụ của các mảnh protein cực nhỏ trong não – là dấu hiệu đặc trưng của Bệnh Alzheimer và các bệnh thoái hóa thần kinh khác.

Chúng chứa flavonoid - một hợp chất có đặc tính chống oxy hóa có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm - được gọi là pelargonidin, có thể hạn chế sự phát triển của đám rối tau trong não.

Thực phẩm giàu pelargonidin bao gồm mâm xôi, việt quất nhưng dâu tây có hàm lượng hợp chất đặc biệt cao. Ảnh: Shutterstock

Các nguồn thực phẩm khác chứa nhiều pelargonidin bao gồm quả mâm xôi, quả nam việt quất, quả lý chua đen, mận, củ cải và đậu thận. Dâu tây đã được phát hiện có chứa lượng hợp chất đặc biệt cao.

Tiến sĩ Puja Agarwal, trợ lý giáo sư tại Khoa Nội khoa tại Đại học Rush, Chicago, Hoa Kỳ, là thành viên của một nhóm đã xác định được sức mạnh bảo vệ não bộ của dâu tây.

“Chúng tôi nhận thấy [ăn dâu tây] làm giảm đáng kể nguy cơ sa sút trí tuệ,” Agarwal nói.

Cô và nhóm của mình đã quan sát những gì mọi người ăn trong suốt cuộc đời, kiểm tra khả năng nhận thức của họ trong các bài kiểm tra nhiệm vụ và trí nhớ, đồng thời phân tích bộ não của họ được hiến tặng sau khi chết.

Nghiên cứu cho thấy những người có lượng pelargonidin hấp thụ cao nhất ăn nhiều hơn một khẩu phần - nửa cốc dâu tây - một tuần, Agarwal nói.

Không chỉ mỗi dâu tây

Trái cây là một thành phần quan trọng trong chế độ ăn "Mind" (Mediterranean-Dash intervention for neurodegenerative delay) được phát triển tại Trường Đại học Rush.

Chế độ ăn này bao gồm các loại thực phẩm mà đã được liên kết mạnh mẽ với việc cải thiện sức khỏe não bộ.

Các nghiên cứu cho thấy nguy cơ mất trí nhớ có thể giảm tới 53% đối với những người tuân thủ chế độ ăn kiêng này một cách nghiêm ngặt và khoảng 35% đối với những người tuân theo chế độ ăn kiêng này một cách vừa phải.

Chế độ ăn kiêng có 15 thành phần, trong đó có 10 “nhóm thực phẩm tốt cho não” – rau xanh, các loại rau khác, các loại hạt, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, cá, thịt gia cầm, dầu ô liu, các loại trái cây và rượu vang nói trên – và 5 loại ít tốt cho sức khỏe hơn, bao gồm thịt, phô mai, đồ ăn nhanh và đồ chiên rán.

Tác giả và nhà tâm lý trị liệu Amy Bloom viết về chứng Alzheimer bắt đầu sớm của chồng mình trong cuốn hồi ký của cô, “In Love”, trong đó cô nhấn mạnh về việc thiếu hướng dẫn có sẵn để bảo vệ chúng ta khỏi chứng mất trí nhớ.

Quả óc chó có nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa những thứ liên quan đến chứng mất trí nhớ. Ảnh: Shutterstock

Cô viết: “Tất cả những gì bạn nghe thấy là ăn quả óc chó”.

Chỉ nghe một điều gì đó tốt cho chúng ta là không đủ; điều đó chỉ mang ý nghĩa khi chúng ta hiểu được lý do tại sao.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Rush đưa ra giả thuyết rằng tác dụng phòng ngừa rối loạn tau của dâu tây là do đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của pelargonidin.

Agarwal nói: “Qua các nghiên cứu trên động vật, chúng tôi biết pelargonidin vượt qua hàng rào máu não và có tác dụng bảo vệ thần kinh”.

Các loại thực phẩm khác giàu flavonoid mang lại lợi ích đáng kể không chỉ cho sức khỏe não bộ mà còn cho sức khỏe tổng thể.

Đối với quả óc chó, chúng rất giàu axit alpha-Linolenic, một loại axit béo omega 3 có nguồn gốc thực vật và được biết là có đặc tính chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại sự tích tụ căng thẳng oxi hóa và viêm – những thứ liên quan đến chứng mất trí nhớ và các bệnh khác.

Cá giàu axit béo omega 3 cũng là thực phẩm tốt cho não. Các loại cá béo nước lạnh, chẳng hạn như cá hồi, đặc biệt giàu chất béo não quan trọng này.

Các loại cá béo nước lạnh như cá hồi rất giàu omega-3 cũng là thực phẩm tốt cho não. Ảnh: Shutterstock

Não là cơ quan béo nhất trong cơ thể và việc cung cấp đầy đủ chất béo lành mạnh sẽ giúp não hoạt động bình thường.

Cá béo còn là nguồn cung cấp axit docosahexaenoic (DHA), một loại axit béo tốt cho tim, da và đặc biệt là não bộ của chúng ta; nó có tác động tích cực đến nhận thức và ngăn ngừa mất trí nhớ.

Wasabi, loại bột màu xanh lá cây thường được dùng làm gia vị dùng kèm với sushi, cũng được phát hiện là có lợi ích đáng kể cho não của chúng ta.

Về ý nghĩa mà các nghiên cứu mới nhất có thể mang lại trong cuộc chiến chống lại chứng mất trí nhớ, Agarwal nói: “Có những cách tiếp cận lối sống đơn giản, chẳng hạn như ăn nhiều quả mọng, để giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ”.

Chúng ta có thể không loại bỏ được nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu nguy cơ này - bắt đầu từ bữa sáng với một bát đầy quả mọng.