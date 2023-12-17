6 loại thực phẩm giúp giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng, trong đó có một quả quen thuộc với người Việt

Dinh dưỡng 17/12/2023 11:28

Viêm mũi dị ứng là một loại bệnh gây ra nhiều sự khó chịu, tuy nhiên để giảm triệu chứng của nó thì chúng ta nên dùng 6 loại thực phẩm này vừa hiệu quả nhưng cũng rất đơn giản.

Hắt hơi, ngứa mắt và sổ mũi - những triệu chứng đáng sợ của dị ứng theo mùa không phải là một chuyến dã ngoại. Mặc dù thuốc có thể là cứu cánh nhưng bạn không thể lúc nào cũng sử dụng nó phải không?

Vì thế nếu không mang thuốc trong người, 6 loại thực phẩm này có thể giúp bạn giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng.

Trái cây họ cam quýt

6 loại thực phẩm giúp giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng, trong đó có một quả quen thuộc với người Việt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cam, bưởi, chanh chứa nhiều vitamin C, một loại thuốc kháng histamine tự nhiên có thể giúp giảm các triệu chứng dị ứng. Vắt một ít chanh vào nước, ăn nhẹ với bưởi hoặc làm ly nước cam tươi mát.

Kiwi

Người bạn có vỏ lông xù này là một nguồn cung cấp vitamin C và quercetin, một flavonoid có tính kháng viêm. Cắt thành lát và thêm vào bữa ăn sáng, thưởng thức như một loại snack vào giữa buổi chiều, hoặc pha vào sinh tố buổi sáng của bạn.

Ớt chuông

Ớt đỏ, vàng và cam chứa nhiều vitamin C và quercetin, khiến chúng trở thành mối đe dọa kép chống lại viêm mũi dị ứng. Nướng chúng để có một bữa ăn nhẹ lành mạnh, cắt chúng thành món salad hoặc thêm chúng vào món xào.

Cá hồi, cá ngừ, cá thu và cá mòi giàu axit béo omega-3, đã được chứng minh giúp giảm viêm nhiễm và triệu chứng dị ứng. Hãy cố gắng ăn hai khẩu phần cá giàu chất béo mỗi tuần.

Quả óc chó và hạt lanh

6 loại thực phẩm giúp giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng, trong đó có một quả quen thuộc với người Việt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những nguồn omega-3 có nguồn gốc thực vật này là một lựa chọn tuyệt vời cho người ăn chay và thuần chay. Rắc chúng lên ngũ cốc, sữa chua hoặc salad hoặc nghiền chúng thành bột để nướng.

Mật ong

Chúng ta đã biết rằng mật ong là biện pháp chữa trị tốt nhất cho việc đau họng hoặc ho. Nó giúp làm dịu họng và nhầy nhớt, làm giảm một chút khó chịu từ dị ứng. Thêm mật ong vào chế độ ăn có thể là một ý tưởng tuyệt vời.

Mặc dù thực phẩm này có thể giúp kiểm soát các triệu chứng dị ứng nhưng chúng không thể thay thế thuốc. Nếu tình trạng dị ứng của bạn nghiêm trọng, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để được điều trị thích hợp.

Dị ứng thực phẩm khác với dị ứng theo mùa. Nếu bạn bị dị ứng thực phẩm, hãy tránh hoàn toàn thực phẩm đó. Giới thiệu từng loại thực phẩm mới một lần để xác định bất kỳ khả năng nhạy cảm nào.

Bằng cách kết hợp những thực phẩm chống dị ứng này vào chế độ ăn uống, bạn có thể trang bị cho cơ thể khả năng phòng vệ tự nhiên và tận hưởng hoạt động ngoài trời mà ít bị sổ mũi và hắt hơi hơn.

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Từ khóa:   thực phẩm dị ứng trái cây

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