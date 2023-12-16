7 mẹo vặt để nhà bếp luôn gọn gàng khi nấu ăn đặc biệt lúc tiếp đãi đông người

Để tránh việc phải dọn dẹp nhà bếp sau khi nấu ăn đáng sợ, bạn không cần phải mua các món ăn sẵn để ăn.

Lên kế hoạch cho một bữa ăn cho đám đông có thể thú vị, nhưng niềm vui đó có thể nhanh chóng biến thành sự hỗn loạn và sợ hãi khi bàn làm việc trong nhà bếp tràn đầy mảnh vụn rau củ, bao bì bị vứt bỏ và chai lọ khi bạn đang chuẩn bị các món ăn

Không đem tất cả các dụng cụ nấu nướng của bạn tham gia bữa tiệc

Một số đầu bếp hàng đầu trên khắp đất nước đã chia sẻ những mẹo và thủ thuật hay nhất để giữ mọi thứ trong bếp gọn gàng, ngay cả khi chuẩn bị phục vụ đám đông.

Không cần tạo ra một chậu đầy đủ bát đĩa khi bạn có thể tái sử dụng những dụng cụ đã sử dụng. Hãy cố gắng tái sử dụng cùng một dụng cụ và tô chén khi bạn làm việc. Thay vì lấy một cái thìa mới từ ngăn kéo, hãy rửa cái đã sử dụng đang có trong chậu rửa chén”, Ann Ziata, một đầu bếp tại Viện Giáo dục Ẩm thực cho biết.

Cô ấy cũng khuyên bạn nên ưu tiên những dụng cụ bạn đang sử dụng thay vì làm bẩn nhiều bát đĩa hơn.

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“Thay vì lấy máy ép tỏi ra, bạn chỉ cần băm tỏi bằng chính con dao và thớt mà bạn đã dùng để thái rau thơm. Càng ít dụng cụ nấu nướng được đem đến bữa tiệc thì bữa tiệc càng dễ dàng dọn dẹp khi kết thúc”, cô nói.

Thậm chí còn có lợi ích khi tái sử dụng một số dụng cụ nhà bếp. "Đôi khi, việc không rửa sạch bát đĩa giữa các công đoạn chuẩn bị thực phẩm có thể thực sự làm tăng hương vị.

Ví dụ, nếu tôi đang xay nhuyễn một sốt salsa cay trước khi làm aioli, tôi sẽ không rửa sạch máy xay thực phẩm và nó sẽ mang lại cho aioli hương vị cơ bản của salsa”, đầu bếp Tom Aviv, người chiến thắng “MasterChef Israel” nói.

Tạo ra "thùng rác nhỏ" trên bàn

Nấu ăn tạo ra rất nhiều rác thải, và việc di chuyển liên tục giữa bàn và thùng rác không phải là điều khả thi đối với hầu hết các đầu bếp gia đình. Một mớ hỗn độn lớn có thể tích tụ nhanh chóng nếu bạn không giữ được sự sạch sẽ.

Có một giải pháp đơn giản. “Khi gọt rau, đặt một mảnh giấy nướng lên mặt bàn hoặc thớt và gọt trực tiếp mọi thứ lên giấy”, Janine Booth, cựu thí sinh của “Top Chef”, nói.

Điều này cũng hoạt động tốt cho việc chặt và các công việc chuẩn bị khác. Khi hoàn thành, gấp mảnh giấy kèm theo mảnh vụn và vứt vào thùng rác. Mặt bàn hoặc thớt của bạn sẽ sạch sẽ và sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Dọn dẹp trước khi nấu ăn

Ziata cho biết, bắt đầu với một căn bếp sạch sẽ là điều cần thiết. Cô luôn lau chùi quầy bếp và vệ sinh trước khi nấu ăn ở nhà. Điều này đảm bảo bạn không bắt đầu làm việc một cách lộn xộn và giúp giảm nguy cơ làm ô nhiễm thực phẩm.

Al Goldberg, người sáng lập Mess Hall, một cơ sở ươm tạo ẩm thực ở Washington, D.C., cũng đảm bảo bồn rửa và máy rửa chén của anh ấy trống rỗng trước khi bắt đầu nấu ăn. Goldberg giải thích: “Điều này sẽ giúp nhà bếp luôn sạch sẽ” khi bạn tích tụ bát đĩa bẩn.

Ảnh minh họa: Internet

Ông cũng khuyên nên loại bỏ những vật dụng không cần thiết trong bếp trước khi nấu một bữa ăn thịnh soạn. Máy tính xách tay, thư từ, bộ sạc điện thoại và ví đều có thể gây cản trở và có thể bị bẩn.

Khi làm những bữa ăn lớn, Goldberg cũng loại bỏ những vật dụng trang trí như cây cối ra khỏi bếp. Điều này giúp “tối đa hóa không gian làm việc” và giúp bạn tránh tạo ra những mớ hỗn độn không cần thiết.

Tạo thêm không gian bàn làm việc.

“Khi nói đến việc tiếp đãi, không có khái niệm như đủ không gian bàn làm việc. Đây là nơi mọi thứ bị tắc nghẽn và lộn xộn”, Goldberg nói.

Việc nâng cấp toàn bộ nhà bếp có lẽ không phải là lựa chọn cho phần lớn người dùng. Tuy nhiên, Goldberg nói rằng bạn có thể tạo ra không gian bàn tạm thời bằng cách sử dụng những gì bạn có sẵn - sử dụng một cái bàn gập, các chiếc ghế hoặc bất cứ vật gì có bề mặt phẳng.

Không gian bổ sung có thể được sử dụng là “nơi để đặt từng thứ từ nguyên liệu đến các sản phẩm đã hoàn thành”, Goldberg nói.

Có đủ không gian để làm việc là rất quan trọng để tránh đổ vỡ, dễ dàng lau chùi và ngăn chặn mọi thứ rơi xuống sàn nhà.

Nấu theo từng giai đoạn.

Nấu ăn theo từng giai đoạn là một trong những cách tốt nhất để giữ cho nhà bếp của bạn sạch sẽ.

Sean Ferraro, một đầu bếp cho biết: “Một buổi chuẩn bị tốt trước khi nấu ăn với việc làm sạch nhẹ nhàng giữa các giai đoạn thực sự giúp giảm thiểu lộn xộn trong nhà bếp và làm cho nhà bếp gia đình dễ quản lý hơn”.

Giữ mọi thứ ở đúng vị trí của nó.

Jason Fox, đầu bếp của Khách sạn Proper, nói rằng: “Cách dễ nhất để giữ sạch sẽ là tuân thủ nguyên tắc của Pháp về 'mise en place' có nghĩa là 'mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó.'”

Nếu bạn đã từng xem một chương trình nấu ăn, mọi thứ đều có vẻ dễ dàng đối với bạn. chủ nhà vì tất cả nguyên liệu đã được cắt nhỏ và đong trong những chiếc bát thủy tinh nhỏ. Đó là mise en place.

Fox gợi ý chỉ nên làm một vài món ăn cùng một lúc, chỉ lấy ra những gì bạn cần cho những món đó và tạo một không gian làm việc có tổ chức trong đó mỗi món có một vị trí được chỉ định.

Điều này giúp ngăn ngừa tình trạng lộn xộn lớn tích tụ theo thời gian và làm cho thực phẩm ít có khả năng bị rơi xuống sàn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Dọn dẹp ngay khi làm việc

Đừng để việc dọn dẹp đến cuối cùng. Aviv khuyên bạn nên giữ một chiếc khăn ẩm bên cạnh để nhanh chóng lau sạch các bề mặt khi bạn nấu ăn và anh ấy luôn mang theo một chai dung dịch giấm 5% trong khi nấu ăn.

Ông nói: “Khi bạn nấu ăn, hãy xịt giấm xuống khu vực làm việc và thớt để giữ chúng sạch sẽ đồng thời tránh làm ô nhiễm thực phẩm của bạn do xà phòng hoặc hương vị hóa học”.

Nếu bạn dự trữ bất cứ thứ gì để dùng sau, Ziata nói rằng điều quan trọng là phải lau sạch các hộp đựng trong tủ lạnh hoặc đặt sang một bên khi bạn nấu để giảm tình trạng lộn xộn.

Goldberg cho biết nhiều đầu bếp tại nhà bỏ qua tầm quan trọng của việc rửa bát khi làm việc và đề nghị nhờ một người trợ giúp đảm nhiệm công việc này để người đầu bếp có thể tập trung vào việc chuẩn bị thức ăn.