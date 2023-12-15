5 sai lầm khi sử dụng nồi chiên không dầu khiến món ăn không được vàng giòn như ý

Mẹo vặt trong bếp 15/12/2023 05:00

Để món ăn giòn ngon tuyệt đỉnh, khi sử dụng nồi chiên không dầu chị em lưu ý đừng mắc phải những lỗi dưới đây nhé.

Bọc lớp giấy bạc quá dày hoặc quá chặt vào thực phẩm

Giấy bạc là dụng cụ giúp nguyên liệu thấm sâu hơn vào thức ăn trong quá trình chiên. Tuy nhiên, việc quấn quá dày và quá chặt sẽ khiến thực phẩm bị cách ly với nguồn khí nóng trong nồi. Luồng khí nóng này chính là nguồn giúp làm chín, cùng như làm thực phẩm vàng giòn. Do đó bạn nên quấn vừa phải để khí nóng có điều kiện luồn vào bên trong. Ngoài ra, bạn chỉ cần lót giấy bạc dưới đáy nồi là được, không nhất thiết phải quấn quanh quan bộ thực phẩm.

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Ảnh minh họa: Internet

Để quá nhiều thực phẩm trong một lần nấu nướng

Có lẽ sai lầm lớn nhất thường mắc phải khi sử dụng nồi chiên không dầu là nhét tất cả thực phẩm vào bên trong để nấu một mẻ duy nhất. Nhưng nồi chiên không dầu cần lưu thông không khí xung quanh tất cả các mặt của thực phẩm, vì vậy bạn cần đảm bảo rằng bạn cung cấp đủ không gian cho thực phẩm. 

5 sai lầm khi sử dụng nồi chiên không dầu khiến món ăn không được vàng giòn như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho nguyên liệu vẫn còn ướt, chưa ráo hết nước vào nồi

Khi cho thực phẩm vẫn còn ướt vào nồi chiên không dầu, món ăn sẽ bị ướt, không giòn sau khi chiên. Cách làm khô rất đơn giản, chỉ cần lấy khăn ăn hoặc giấy thấm nước trên thực phẩm cho khô trước khi cho vào nồi chiên. Cũng không nên dùng nồi chiên để chế biến những món ăn được bao bột xung quanh. Những món này nên chế biến bằng phương pháp chiên ngập dầu sẽ giúp món ăn thơm ngon, hấp dẫn hơn.

Không làm nóng nóng nồi chiên không dầu trước khi chế biến thức ăn

Trong hầu hết các hướng dẫn sử dụng nồi chiên không dầu quy định rằng nên làm nóng nồi chiên không dầu trước khi chế biến để đảm bảo nấu chín đều. Trên thực tế, không hâm nóng nồi trước khi sử dụng đồ ăn cũng vẫn đảm bảo chất lượng nhưng khi làm nóng nồi chiên không dầu thức ăn sẽ chín nhanh hơn. Bạn chỉ cần làm nóng trước 3 phút là được nhé!

5 sai lầm khi sử dụng nồi chiên không dầu khiến món ăn không được vàng giòn như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không dùng dầu ăn

Nhiều người cho rằng dùng nồi chiên không dầu thì không cần phải sử dụng dầu ăn khi chiên nữa.

Thực chất nồi chiên không dầu sẽ giúp giảm lượng dầu ăn sử dụng, đồ ăn trở nên lành mạnh hơn so với việc chiên ngập dầu. Nếu hoàn toàn không sử dụng dầu ăn thì thành phẩm sẽ không được giòn hoặc có màu vàng như mong muốn. Cách tốt nhất khi sử dụng nồi chiên không dầu là xịt hoặc quét một lớp mỏng dầu ăn lên bề mặt thực phẩm trước khi chế biến để món ăn được ngon và hấp dẫn.

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