Đi chợ mua gừng nhớ áp dụng 4 mẹo này: Chắc chắn chọn được củ thơm ngon cay đạt chuẩn, không có điểm nào để chê!

Mẹo vặt trong bếp 12/12/2023 14:14

Chị em có đi mua gừng nhớ chú ý những điểm này khi chọn mua, đảm bảo sẽ chọn được những củ gừng thơm, cay chuẩn.

Không mua gừng đã mọc mầm

Khi mua gừng, chúng ta phải mua gừng tươi. Nếu gừng bạn mua là gừng “chết”, héo úa và bị hư thì đây là loại gừng có giá trị dinh dưỡng thấp nhất, khi gặp loại gừng này chúng ta không nên mua dù rẻ.

Mặc dù gừng tươi đắt hơn, nhưng lại tốt nhất về hương vị và dinh dưỡng. Một trong những cách tốt nhất để nhận biết gừng tươi là xem gừng đã mọc mầm chưa, nếu gừng đã mọc mầm thì đó là gừng tươi.

Vì vậy, muốn mua gừng, ta phải chọn những củ gừng đã mọc mầm rồi mới mua. Nhưng tỷ lệ mọc mầm của gừng không nên quá cao, mỗi củ chỉ khoảng 1 đến 2 mầm mới nhú. Nếu củ gừng nảy mầm quá nhiều thì các chất dinh dưỡng trong đó cũng sẽ bị các búp gừng này hấp thụ hết. Sau khi mua gừng về, chúng ta cần vứt bỏ phần mầm gừng để giữ lại giá trị dinh dưỡng của củ gừng.

Đi chợ mua gừng nhớ áp dụng 4 mẹo này: Chắc chắn chọn được củ thơm ngon cay đạt chuẩn, không có điểm nào để chê! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra thịt gừng

Nếu có thể, bạn nên xin phép người bán và thử bẻ đôi 1 củ gừng. Gừng tươi mới và chứa nhiều chất dinh dưỡng sẽ có những đường vân tròn rất rõ. Bạn nên mua những củ gừng như vậy.

Trong trường hợp gừng bị lỗi, hỏng, ít chất dinh dưỡng, những phần vân tròn sẽ rất mờ và xơ gừng hiện lên rất rõ. Không nên mua!

Ngoài ra, có 1 mẹo nhỏ để kiểm tra chất lượng thịt gừng mà không cần bẻ đôi củ gừng. Bạn hãy quan sát các nếp gấp ở vỏ gừng. Nếp gấp càng rõ, khoảng cách giữa các nếp gấp rộng thì đó là gừng tươi, ngon và nhiều chất dinh dưỡng đấy.

Đi chợ mua gừng nhớ áp dụng 4 mẹo này: Chắc chắn chọn được củ thơm ngon cay đạt chuẩn, không có điểm nào để chê! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chọn theo kích thước củ gừng

Để chọn được những củ gừng tươi ngon, bạn nên hạn chế mua những củ gừng to, vỏ bóng, sạch sẽ và nhẵn nhụi mà ngược lại nên mua những củ gừng nhỏ, vỏ sần sùi nhưng cầm chắc tay vì đó chính là những củ còn tươi, thơm nhiều và cay chuẩn.

Đi chợ mua gừng nhớ áp dụng 4 mẹo này: Chắc chắn chọn được củ thơm ngon cay đạt chuẩn, không có điểm nào để chê! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chọn theo mùi hương của gừng

Với những củ gừng tươi ngon đạt chuẩn, khi dùng tay cạo nhẹ lớp vỏ thì bạn sẽ ngửi thấy được mùi thơm nồng, ấm nóng rất đặc trưng, còn nếu cạo ra chỉ thấy mùi thơm cay nhẹ thì đấy là củ gừng ít cay, kém ngon hơn. Ngoài ra, bạn cũng cần phải tránh mua những củ gừng có mùi lạ vì nó có thể đã bị hỏng.

Khi luộc trứng, thực hiện theo cách đơn giản sau đây đảm bảo trứng thơm ngon, róc vỏ, 100% bất bại

Khi luộc trứng, thực hiện theo cách đơn giản sau đây đảm bảo trứng thơm ngon, róc vỏ, 100% bất bại

Bạn luôn lo lắng về việc liệu trứng luộc có róc vỏ hay không? Làm thế nào để luộc trứng ngon bất bại dù ở hoàn cảnh nào thì hãy bỏ túi mẹo sau đây nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo vặt gừng ngon mẹo chọn gừng ngon

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 12 giờ 56 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 12 giờ 59 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 1 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 19 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?