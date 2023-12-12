Đi chợ mua gừng nhớ áp dụng 4 mẹo này: Chắc chắn chọn được củ thơm ngon cay đạt chuẩn, không có điểm nào để chê!

Khi mua gừng, chúng ta phải mua gừng tươi. Nếu gừng bạn mua là gừng “chết”, héo úa và bị hư thì đây là loại gừng có giá trị dinh dưỡng thấp nhất, khi gặp loại gừng này chúng ta không nên mua dù rẻ.

Vì vậy, muốn mua gừng, ta phải chọn những củ gừng đã mọc mầm rồi mới mua. Nhưng tỷ lệ mọc mầm của gừng không nên quá cao, mỗi củ chỉ khoảng 1 đến 2 mầm mới nhú. Nếu củ gừng nảy mầm quá nhiều thì các chất dinh dưỡng trong đó cũng sẽ bị các búp gừng này hấp thụ hết. Sau khi mua gừng về, chúng ta cần vứt bỏ phần mầm gừng để giữ lại giá trị dinh dưỡng của củ gừng.

Mặc dù gừng tươi đắt hơn, nhưng lại tốt nhất về hương vị và dinh dưỡng. Một trong những cách tốt nhất để nhận biết gừng tươi là xem gừng đã mọc mầm chưa, nếu gừng đã mọc mầm thì đó là gừng tươi.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra thịt gừng

Nếu có thể, bạn nên xin phép người bán và thử bẻ đôi 1 củ gừng. Gừng tươi mới và chứa nhiều chất dinh dưỡng sẽ có những đường vân tròn rất rõ. Bạn nên mua những củ gừng như vậy.

Trong trường hợp gừng bị lỗi, hỏng, ít chất dinh dưỡng, những phần vân tròn sẽ rất mờ và xơ gừng hiện lên rất rõ. Không nên mua!

Ngoài ra, có 1 mẹo nhỏ để kiểm tra chất lượng thịt gừng mà không cần bẻ đôi củ gừng. Bạn hãy quan sát các nếp gấp ở vỏ gừng. Nếp gấp càng rõ, khoảng cách giữa các nếp gấp rộng thì đó là gừng tươi, ngon và nhiều chất dinh dưỡng đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn theo kích thước củ gừng

Để chọn được những củ gừng tươi ngon, bạn nên hạn chế mua những củ gừng to, vỏ bóng, sạch sẽ và nhẵn nhụi mà ngược lại nên mua những củ gừng nhỏ, vỏ sần sùi nhưng cầm chắc tay vì đó chính là những củ còn tươi, thơm nhiều và cay chuẩn.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn theo mùi hương của gừng

Với những củ gừng tươi ngon đạt chuẩn, khi dùng tay cạo nhẹ lớp vỏ thì bạn sẽ ngửi thấy được mùi thơm nồng, ấm nóng rất đặc trưng, còn nếu cạo ra chỉ thấy mùi thơm cay nhẹ thì đấy là củ gừng ít cay, kém ngon hơn. Ngoài ra, bạn cũng cần phải tránh mua những củ gừng có mùi lạ vì nó có thể đã bị hỏng.