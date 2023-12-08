Nguyên nhân khiến điều hòa bật mãi không mát, mách bạn cách 'chữa cháy' ngay không cần phải gọi thợ

Mẹo vặt trong bếp 08/12/2023 10:41

Đừng vội gọi thợ khi gặp phải tình trạng điều hòa chỉ có gió chứ không mát.

Nguyên nhân điều hòa chỉ có gió mà không mát

Không vệ sinh điều hòa định kỳ

Đây là sai lầm nhiều người gặp phải trong quá trình sử dụng. Nếu dàn lạnh bị bám nhiều bụi bẩn do không được vệ sinh, thì sẽ dẫn đến khả năng làm mát của điều hòa bị giảm và tạo cho bạn có cảm giác không mát lạnh như trước.

Nguyên nhân khiến điều hòa bật mãi không mát, mách bạn cách 'chữa cháy' ngay không cần phải gọi thợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chọn sai chế độ

Điều hòa có rất nhiều chế độ khác nhau. Nếu không chú ý hoặc để trẻ con nghịch, điều hòa có thể vận hành không đúng chế độ mà bạn mong muốn.

Nếu chọn chế độ quạt, thiết bị sẽ không làm lạnh căn phòng mà chỉ có gió. Trong những ngày nắng nóng, việc chỉ để quạt điều hòa gần như sẽ không phát huy tác dụng.

Nguyên nhân khiến điều hòa bật mãi không mát, mách bạn cách 'chữa cháy' ngay không cần phải gọi thợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với nguyên nhân này, bạn chỉ cần kiểm tra trên điều khiển điều hòa xem có phải thiết bị đang để ở chế độ quạt gió hay không. Nếu thấy chỉ có chế độ Fan (hình chiếc quạt) thì có nghĩa là điều hòa đang ở chế độ quạt gió.

Ngoài ra, chế độ Dry (hút ẩm - có hình giọt nước trên điều khiển) cũng sẽ không phát huy được tác dụng nếu bạn sử dụng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Muốn làm mát căn phòng, bạn cần chọn chế độ Cool (có hình bông tuyết).

Điều hòa thừa gas hoặc hết gas

Điều hòa hết hoặc thừa gas đều ảnh hưởng đến khả năng làm mát. Nó còn khiến cho dàn nóng phát ra tiếng ồn khi điều hòa hoạt động, hoặc dàn lạnh thường hay bị tắt đột ngột khi bạn đang mở điều hòa.

Ngoài ra, vấn đề hết gas cũng có thể là do đường ống dẫn gas bị rò rỉ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả làm mát của điều hòa.

Các bước vệ sinh điều hòa

Điều hòa đa số tích bụi bẩn ở tấm lọc bụi, dàn lá nhôm, hộc thoát gió trên dàn lạnh. Với dàn nóng, bụi bẩn thường tích tụ ở quạt gió hoặc một số góc bên trong.

Nguyên nhân khiến điều hòa bật mãi không mát, mách bạn cách 'chữa cháy' ngay không cần phải gọi thợ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Việc vệ sinh điều hòa có thể thực hiện với nhiều cấp độ khác nhau. Nếu không bảo dưỡng điều hòa trong thời gian dài thì bạn vẫn cần gọi thợ chuyên nghiệp để xử lý tổng thể. Thợ sẽ dùng các dụng cụ như bơm tăng áp, xịt rửa dàn lá nhôm và các phụ kiện để làm sạch triệt để bụi bẩn. Nếu điều hòa được làm sạch thường xuyên thì bạn có thể tự tháo lưới lọc và dùng chổi quét, hút bụi ở các khe thoát gió. Các lỗi rò rỉ nước ở dàn lạnh, chậm làm mát đa phần đều do điều hòa để lâu không được vệ sinh. Để vệ sinh điều hòa, bạn hãy làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Ngắt hoàn toàn điện vào thiết bị bằng cách ngắt aptomat hoặc phích cắm điện của điều hòa để đảm bảo an toàn trong quá trình vệ sinh máy.

Bước 2: Mở nắp mặt trước của điều hòa và nhẹ nhàng rút tấm lưới lọc bụi ra bên ngoài. Thông thường, một dàn lành sẽ có 2 tấm lưới lọc bụi.

Bước 3: Dùng bàn chải và nước để vệ sinh lưới lọc. Chà nhẹ để không làm hỏng phần lưới lọc.

Bước 4: Dùng khăn vải khô để thấm hết nước trên tấm lưới lọc, có thể để lưới lọc khô tự nhiên. Dùng bàn chải khô và khăn để lau bụi bám ở các chi tiết khác trong điều hòa.

Bước 5: Lắp tấm lưới lọc trở lại vị trí ban đầu.

Nguyên nhân khiến điều hòa bật mãi không mát, mách bạn cách 'chữa cháy' ngay không cần phải gọi thợ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã vệ sinh điều hòa sạch sẽ và chạy thử, nếu máy vẫn không mát thì bạn nên liên hệ với thợ sửa chữa để tìm nguyên nhân chính xác và có biện pháp khắc phục.

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