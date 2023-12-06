Lau kính cứ áp dụng thêm 5 mẹo này: Đảm bảo không xuất hiện những vết bẩn loang lổ, lau nhẹ là sáng bóng như mới

Mẹo vặt trong bếp 06/12/2023 05:00

Đừng chỉ dùng nước lã để lau kính, hãy tham khảo áp dụng những cách dưới đây để làm sạch dễ dàng hơn nhé.

Sử dụng giấy báo

Đầu tiên, bạn hãy lấy một chiếc khăn ẩm để lau bụi và cặn bẩn trên bề mặt kính. Sau đó, dùng giấy báo để lau lại một lần nữa. Các cặn bẩn trên kính sẽ biến mất một cách nhanh chóng.

Lau kính cứ áp dụng thêm 5 mẹo này: Đảm bảo không xuất hiện những vết bẩn loang lổ, lau nhẹ là sáng bóng như mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng kem đánh răng trộn giấm trắng

Bóp kem đánh răng vào 1 cái bát sau đó đổ giấm trắng vào, khuấy đều và sử dụng nó như một dung dịch.

Giấm trắng làm mềm cặn bẩn, kem đánh răng không chỉ làm sạch mà còn chứa thành phần mài mòn giúp kính sạch nhanh chóng. Còn giấm trắng rất dễ bay hơi, có thể làm tăng tốc độ bay hơi của nước trên kính, không để để lại vết.

Phương pháp này đặc biệt phù hợp với trường hợp kính rất bẩn và có những vết bẩn cứng đầu bám trên đó. Để hiệu quả được tốt hơn chúng ta có thể chuẩn bị một đôi tất cũ rồi cho miếng thép vào cọ, có thể nhanh chóng lấy đi các vết bẩn trên kính mà không làm kính bị xước. Tất càng mỏng càng có tác dụng tốt, tốt nhất nên sử dụng tất cũ.

Lau kính cứ áp dụng thêm 5 mẹo này: Đảm bảo không xuất hiện những vết bẩn loang lổ, lau nhẹ là sáng bóng như mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dùng chanh

Chanh cũng là một chất tẩy rửa kính tuyệt vời, hãy cắt lát một quả chanh và chà xát lên vết bẩn. Hoặc bạn có thể vắt kiệt nước chanh, sau đó lau kính bằng khăn ẩm nhúng nước cốt chanh, cả hai cách này sẽ giúp kính rất sạch.

Coca

Coca có tính axit nhẹ nên có thể giúp bạn loại bỏ một số vết bẩn trong nhà. Hãy dùng một miếng bọt biển, thấm nước coca rồi lau toàn bộ bề mặt kính. Các vết bẩn sẽ được axit trong coca làm mềm và rất dễ để lau chùi. Sau khi đã lau sạch, bạn chỉ cần dùng nước sạch rửa lại tấm kính là xong.

Lau kính cứ áp dụng thêm 5 mẹo này: Đảm bảo không xuất hiện những vết bẩn loang lổ, lau nhẹ là sáng bóng như mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dùng nước rửa chén

Các vật dụng trong nhà bếp như nước rửa chén cũng có thể làm kính sáng bóng trở lại. Bạn chỉ cần pha khoảng 1 muỗng cà phê nước rửa chén vào vài lít nước trong xô. Sau đó, nhúng khăn sạch vào hỗn hợp này và tiến hành lau kính. Khi xà phòng rửa chén đã tẩy hết các vết ố, vết dầu mỡ, bạn dùng một chiếc khăn khô lau sạch xà phòng trên kính là xong.

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