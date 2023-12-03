Muốn khổ qua không đắng hãy thử ngay 6 cách này, món ăn vừa trọn vị lại giòn ngon mọng nước khiến ai ăn cũng mê

Nếu nói về khổ qua thì chính vị đắng khiến loại thực phẩm này được đánh giá không ngon miệng. Tuy nhiên với 6 mẹo đơn giản dưới đây, có thể giúp khổ qua giảm bớt hương vị đắng, món ăn vừa trọn vị lại giòn ngon.

Khi nói đến những món ăn không ngon miệng, các loại thực phẩm có vị đắng như khổ qua thường không được nhiều người ưa thích. Thế nhưng, khổ qua lại có nhiều chất dinh dưỡng và giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

Bước đầu tiên là cạo bỏ bề mặt gồ ghề từ trên xuống. Để thực hiện, hãy sử dụng dao hoặc dụng cụ gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành lát hoặc khối nhỏ theo nhu cầu muốn ăn.

Bỏ hạt

Một cách dễ dàng khác để giảm vị đắng là loại bỏ hạt sau khi cạo sạch lớp vỏ bên ngoài. Được biết, bỏ hạt giúp làm giảm vị đắng của khổ qua.

Ảnh minh họa: Internet

Xát muối

Nhiều người chi sẻ rằng xát muối lên khổ qua và để yên một lúc cũng làm giảm vị đắng. Tất cả những gì bạn cần làm là chà muối đều lên từng miếng, để yên trong 20–30 phút trước khi nấu.

Ngâm trong nước muối

Được biết việc ngâm khổ qua trong nước muối sẽ giúp giảm bớt vị đắng ở mức độ lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Vắt lấy nước

Sau khi rắc muối vào khổ qua và để yên, khổ qua sẽ tiết ra nước tự nhiên. Nên vắt hết nước cốt trước khi nấu để giảm vị đắng.

Sử dụng sữa

Cũng có thể giảm vị đắng bằng cách phủ khổ qua bằng sữa chua nguyên chất trong ít nhất một giờ trước khi nấu.

Ảnh minh họa: Internet