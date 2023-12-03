Muốn khổ qua không đắng hãy thử ngay 6 cách này, món ăn vừa trọn vị lại giòn ngon mọng nước khiến ai ăn cũng mê

Mẹo vặt trong bếp 03/12/2023 10:29

Bạn không ăn khổ qua vì vị đắng của nó? Nếu có, hãy đọc phần thông tin này để khám phá những mẹo đơn giản giúp giảm vị đắng của khổ qua. Ngoài ra, bạn sẽ biết được nhiều lợi ích của việc bổ sung loại thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày.

Khi nói đến những món ăn không ngon miệng, các loại thực phẩm có vị đắng như khổ qua thường không được nhiều người ưa thích. Thế nhưng, khổ qua lại có nhiều chất dinh dưỡng và giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. 

Nếu nói về khổ qua thì chính vị đắng khiến loại thực phẩm này được đánh giá không ngon miệng. Tuy nhiên với 6 mẹo đơn giản dưới đây, có thể giúp khổ qua giảm bớt hương vị đắng, món ăn vừa trọn vị lại giòn ngon. 

Muốn khổ qua không đắng hãy thử ngay 6 cách này, món ăn vừa trọn vị lại giòn ngon mọng nước khiến ai ăn cũng mê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cạo bỏ bề mặt gồ ghề

Bước đầu tiên là cạo bỏ bề mặt gồ ghề từ trên xuống. Để thực hiện, hãy sử dụng dao hoặc dụng cụ gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành lát hoặc khối nhỏ theo nhu cầu muốn ăn. 

Bỏ hạt 

Một cách dễ dàng khác để giảm vị đắng là loại bỏ hạt sau khi cạo sạch lớp vỏ bên ngoài. Được biết, bỏ hạt giúp làm giảm vị đắng của khổ qua. 

Muốn khổ qua không đắng hãy thử ngay 6 cách này, món ăn vừa trọn vị lại giòn ngon mọng nước khiến ai ăn cũng mê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xát muối 

Nhiều người chi sẻ rằng xát muối lên khổ qua và để yên một lúc cũng làm giảm vị đắng. Tất cả những gì bạn cần làm là chà muối đều lên từng miếng, để yên trong 20–30 phút trước khi nấu. 

Ngâm trong nước muối

Được biết việc ngâm khổ qua trong nước muối sẽ giúp giảm bớt vị đắng ở mức độ lớn.

Muốn khổ qua không đắng hãy thử ngay 6 cách này, món ăn vừa trọn vị lại giòn ngon mọng nước khiến ai ăn cũng mê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vắt lấy nước

Sau khi rắc muối vào khổ qua và để yên, khổ qua sẽ tiết ra nước tự nhiên. Nên vắt hết nước cốt trước khi nấu để giảm vị đắng.

Sử dụng sữa

Cũng có thể giảm vị đắng bằng cách phủ khổ qua bằng sữa chua nguyên chất trong ít nhất một giờ trước khi nấu. 

Muốn khổ qua không đắng hãy thử ngay 6 cách này, món ăn vừa trọn vị lại giòn ngon mọng nước khiến ai ăn cũng mê - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của khổ qua

Mặc dù có vị đắng nhưng theo các chuyên gia, khổ qua là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và có rất nhiều lợi ích.

Hàm lượng chất xơ cao: Khổ qua rất giàu chất xơ, làm giảm cảm giác thèm ăn đồ ăn vặt có hàm lượng calo cao.

Giảm nguy cơ rối loạn đường tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ phong phú còn giúp giảm nguy cơ táo bón và bệnh trĩ ở phụ nữ mang thai.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường: Khổ qua rất giàu chất dinh dưỡng như charantin và polypeptide-P giúp mẹ bầu ngăn ngừa bệnh tiểu đường thai kỳ khi mang thai.

Tốt cho phụ nữ mang thai: Khổ qua rất giàu vitamin folate, kẽm, sắt và kali giúp tăng trưởng và phát triển thần kinh ở thai nhi.

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