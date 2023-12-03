Tiết lộ 7 sai lầm trước khi nấu ăn đặc biệt đối với những người mới bắt đầu

Mẹo vặt trong bếp 03/12/2023 09:35

Nấu ăn là một quá trình phức tạp nhưng với những sai lầm này thì việc sẽ trở nên khó khăn hơn đặc biệt đối với người mới bắt đầu.

Nếu bạn là người mới bắt đầu sống xa nhà và cuối cùng cũng đang trên hành trình tự lập, thì những thủ thuật giúp bạn trở thành chuyên gia nấu ăn này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều cuộc gọi điện video (và có thể phải dùng nhiều băng cá nhân). Dưới đây là một số sai lầm không nên mắc phải khi mới nấu ăn:

Bỏ qua các kỹ thuật làm bếp cơ bản

Việc bỏ qua các kỹ thuật nấu ăn cơ bản có thể hạn chế khả năng chế biến nhiều món ăn khác nhau của bạn. Đầu tư thời gian vào việc học các kỹ năng cơ bản như cắt, xào và xử lý thực phẩm đúng cách.

Không tìm kiếm công thức nấu ăn cơ bản trước

Tiết lộ 7 sai lầm trước khi nấu ăn đặc biệt đối với những người mới bắt đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhảy thẳng vào các công thức nấu ăn phức tạp mà không nắm vững những điều cơ bản có thể khiến bạn choáng ngợp.

Bắt đầu với những công thức nấu ăn đơn giản để xây dựng nền tảng vững chắc trước khi chuyển sang những món ăn phức tạp hơn.

Không coi trọng việc an toàn khi sử dụng dao

Sử dụng dao không đúng cách hoặc không có biện pháp an toàn thích hợp có thể dẫn đến tai nạn. Tự học về kỹ thuật xử lý dao thích hợp và đầu tư vào một con dao chất lượng để giúp quá trình học tập diễn ra suôn sẻ và an toàn hơn.

Không chuẩn bị trước nguyên liệu

Không chuẩn bị nguyên liệu trước khi  nấu có thể dẫn đến trải nghiệm vội vã và hỗn loạn. Dành thời gian để đo, cắt và sắp xếp nguyên liệu trước khi bắt đầu để đảm bảo quá trình nấu ăn diễn ra suôn sẻ hơn.

Tự làm theo cách riêng và bỏ qua hướng dẫn

Cẩn thận làm theo hướng dẫn công thức, đặc biệt nếu bạn là người mới bắt đầu. Đi chệch khỏi các bước hoặc nguyên liệu được đề xuất mà không hiểu mục đích của chúng có thể ảnh hưởng đến món ăn cuối cùng.

Không quan tâm đến việc kiểm soát nhiệt độ

Nấu ở nhiệt độ sai có thể ảnh hưởng đến kết cấu và mùi vị của món ăn. Học cách kiểm soát mức nhiệt trên bếp và lò nướng để tránh nấu quá chín hoặc nấu chưa chín.

Bỏ qua gia vị

Tiết lộ 7 sai lầm trước khi nấu ăn đặc biệt đối với những người mới bắt đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gia vị thích hợp là rất quan trọng để tăng hương vị. Việc nêm quá ít có thể ảnh hưởng đáng kể đến hương vị món ăn của bạn. Nếm thử món ăn của bạn trong suốt quá trình nấu và điều chỉnh gia vị nếu cần.

Sợ thử nghiệm các món mới

Mặc dù các công thức nấu ăn là những hướng dẫn tuyệt vời nhưng đừng ngại đưa khả năng sáng tạo của bạn vào việc nấu nướng.

Việc thử nghiệm các hương vị, thử các nguyên liệu mới và thêm sự biến tấu của riêng bạn vào công thức nấu ăn có thể dẫn đến những khám phá thú vị và khiến trải nghiệm nấu nướng trở nên thú vị hơn.

Mất kiên nhẫn với thời gian nấu ăn

Mỗi nguyên liệu đều có thời gian nấu tối ưu riêng. Quá trình nấu nướng thiếu kiên nhẫn và vội vã có thể dẫn đến các món ăn chín không đều hoặc hương vị kém, rõ ràng là sẽ không có mùi vị như mong muốn.

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Từ khóa:   nấu ăn làm bếp món ăn

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