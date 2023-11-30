Dùng ấm đun siêu tốc mà mắc phải 6 sai lầm này bảo sao ấm nhanh hỏng, lơ là bị chập điện mà không hay

Nhiều người đã sai lầm khi cho rằng nấu nước liên tục sẽ tiết kiệm được nhiên liệu khi ấm đang nóng sẵn. Nấu nước liên tục khiến cho mâm nhiệt của ấm siêu tốc quá nóng, dẫn đến bị cháy rất nhanh. Tốt nhất, hãy để ấm có một khoảng thời gian nghỉ giữa các lần đun để mâm nhiệt bên dưới nguội bớt.

Nhiều trường hợp đun nước trong một thời gian dài, rơle nhiệt sẽ tự động ngắt mạch điện làm ấm đun ngừng hoạt động, dù có cắm phích điện vào nguồn nhưng không thấy đèn báo sáng. Bạn cần phải chờ một khoảng thời gian để ấm nguội lại thì mới sử dụng tiếp được.

Trên ấm đun siêu tốc có ghi rõ giới hạn nước tối thiểu và tối đa mà người dùng nên cho vào. Nếu vượt qua ngưỡng tối đa, khi đun sôi nước trong ấm có thể bị trào ra ngoài, ngược lại nếu không đạt ngưỡng tối thiểu, ấm sẽ dễ bị cháy.

Dùng chung ổ điện

Dùng chung ổ điện với các thiết bị khác là sai lầm khi dùng ấm siêu tốc cực kỳ phổ biến. Công suất của ấm đun nước khá cao, vì vậy bạn nên dùng ổ điện riêng cho nó để tránh quá tải, đảm bảo an toàn.

Việc dùng ấm siêu tốc đồng thời với các thiết bị điện có công suất lớn khác trong nhà như nồi cơm điện, bếp điện, bình nóng lạnh, máy giặt... cũng không nên vì dễ gây quá tải, chập, cháy.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng ấm đun nước bị đóng cặn

Khi ấm bị đóng cặn sẽ làm giảm khả năng nhận nhiệt từ mâm nhiệt, khiến thời gian đun nước lâu hơn. Ngoài ra, cặn bám quá nhiều có thể khiến rơ le cảm biến nhiệt hỏng khiến ấm đun tự ngắt ngay cả khi nước chưa được đun sôi.

Vì vậy,sau 1 thời gian dùng, bạn cần làm sạch bên trong bình, tẩy sạch các cặn bám để sử dụng an toàn và tăng độ bền cho bình.

Không đậy nắp hoặc đậy không kín khi đun nước

Việc đậy nắp hoặc đậy không kín khi đun nước vừa gây tốn điện lại mất nhiều thời gian đun sôi nước hơn.

Bởi ấm đun nước siêu tốc được thiết kế rơ-le tự động ngắt nguồn điện chỉ khi nắp ấm đã đóng kín. Do vậy, nếu nước sôi mà không được ngắt điện sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ, hỏng ấm là rất cao.

Ảnh minh họa: Internet

Đổ hết nước sau khi sôi

Trong các 5 sai lầm khi dùng ấm siêu tốc, đây là sai lầm phổ biến nhất. Phần lớn mọi người đổ toàn bộ nước trong ấm ra sau khi nước sôi. Điều này làm giảm tuổi thọ của thiết bị vì sau khi ấm ngắt điện, mâm nhiệt vẫn duy trì mức nhiệt độ cao một thời gian rồi mới nguội dần. Tốt nhất là bạn để lại một ít nước trong ấm, chỉ trút hết khi ấm nguội hẳn.