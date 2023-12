3 nguyên tắc bảo quản thực phẩm trong tủ đông đúng cách, đơn giản nhưng có tới 9/10 người làm sai

Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh, chúng ta trở nên hoàn toàn vô tư đến mức có thể thoải mái ăn thực phẩm trong tủ lạnh từ hai đến ba lần một ngày, nhưng sẽ không tốt nếu bạn chưa cất thực phẩm vào hộp đựng phù hợp hoặc chưa đậy nắp. Thực phẩm đã mở trong tủ lạnh có thể bị hư hỏng do tiếp xúc với thực phẩm sống. Ngoài ra, độ ẩm cũng bị mất đi từ thực phẩm. Bên cạnh đó, mùi của tủ lạnh hay đồ ăn khác cũng lẫn vào nhau. Vì lý do này, hãy bảo quản thực phẩm trong hộp kín, giúp thực phẩm tươi lâu, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho sức khỏe.

Không bảo quản thực phẩm cũ lâu ngày

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh ăn một lần cũng được nhưng nếu để từ hai đến ba ngày sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Đôi khi thực phẩm để lâu trong tủ lạnh cũng có thể bị ẩm mốc, chứa vi khuẩn gây bệnh.