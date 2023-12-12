3 nguyên tắc bảo quản thực phẩm trong tủ đông đúng cách, đơn giản nhưng có tới 9/10 người làm sai

Mẹo vặt trong bếp 12/12/2023 08:40

Nếu thực phẩm không được bảo quản đúng cách trong tủ lạnh thì rất có khả năng vi khuẩn sẽ phát triển bên trong, cản trở chất lượng thực phẩm và thậm chí còn gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. 

Với sự ra đời của tủ lạnh, những rắc rối trong việc bảo quản thực phẩm đã không còn nữa. Đây là một thiết bị rất tốt để lưu trữ mọi thứ từ trái cây, rau sống, sữa đông cho đến thức ăn thừa. Đôi lúc mọi người thậm chí còn ăn thực phẩm đã để một hoặc hai ngày trong tủ lạnh, nhưng bạn có biết rằng nếu không bảo quản thực phẩm đúng cách trong tủ lạnh thì rất có khả năng vi khuẩn sẽ phát triển, gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe

Không sử dụng hộp nhựa

3 nguyên tắc bảo quản thực phẩm trong tủ đông đúng cách, đơn giản nhưng có tới 9/10 người làm sai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đừng bao giờ phạm sai lầm khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh bằng hộp nhựa, bởi việc sử dụng đồ nhựa dưới mọi hình thức đều không tốt cho sức khỏe. Trong tình huống như vậy, hãy đóng gói thực phẩm trong hộp thủy tinh hoặc thép thay vì hộp nhựa. 

Luôn đậy kín thức ăn

3 nguyên tắc bảo quản thực phẩm trong tủ đông đúng cách, đơn giản nhưng có tới 9/10 người làm sai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh, chúng ta trở nên hoàn toàn vô tư đến mức có thể thoải mái ăn thực phẩm trong tủ lạnh từ hai đến ba lần một ngày, nhưng sẽ không tốt nếu bạn chưa cất thực phẩm vào hộp đựng phù hợp hoặc chưa đậy nắp. Thực phẩm đã mở trong tủ lạnh có thể bị hư hỏng do tiếp xúc với thực phẩm sống. Ngoài ra, độ ẩm cũng bị mất đi từ thực phẩm. Bên cạnh đó, mùi của tủ lạnh hay đồ ăn khác cũng lẫn vào nhau. Vì lý do này, hãy bảo quản thực phẩm trong hộp kín, giúp thực phẩm tươi lâu, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho sức khỏe.

Không bảo quản thực phẩm cũ lâu ngày

3 nguyên tắc bảo quản thực phẩm trong tủ đông đúng cách, đơn giản nhưng có tới 9/10 người làm sai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh ăn một lần cũng được nhưng nếu để từ hai đến ba ngày sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Đôi khi thực phẩm để lâu trong tủ lạnh cũng có thể bị ẩm mốc, chứa vi khuẩn gây bệnh. 

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Đồ ăn để trong tủ lạnh mà có 5 dấu hiệu này thì bỏ ngay, đừng tiếc kẻo "tha bệnh về nhà”

Nếu mở tủ lạnh ra mà thấy thực phẩm xuất hiện 5 dấu hiệu này, tốt nhất nên bỏ đi vì chúng đã hư hỏng, ăn vào dễ mắc bệnh.

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