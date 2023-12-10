7 loại thực phẩm thuần chay có thể giúp trái tim khỏe mạnh, tránh bệnh tật về sau

Dinh dưỡng 10/12/2023 11:42

Thực phẩm thuần chay được nhiều biết đến là rất tốt cho sức khỏe nhưng đối với 7 loại này thì nó đặc biệt giúp trái tim luôn đạt sức khỏe tốt nhất.

Chăm sóc trái tim của bạn là rất quan trọng để giữ sức khỏe và những gì bạn ăn đóng một vai trò quan trọng.

Chọn chế độ ăn thuần chay, nghĩa là chỉ ăn thực phẩm có nguồn gốc thực vật, là một cách thông minh để giữ cho trái tim của bạn luôn trong trạng thái tốt.

Nếu bạn muốn giữ cho trái tim mình khỏe mạnh khi bước vào thế giới thực phẩm thuần chay, thì đây là một số lựa chọn dễ dàng có sẵn mà bạn có thể thử:

Yến mạch

7 loại thực phẩm thuần chay có thể giúp trái tim khỏe mạnh, tránh bệnh tật về sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch rất giàu beta-glucans, một loại chất xơ hòa tan có thể giúp giảm mức cholesterol. Tiêu thụ yến mạch thường xuyên có thể góp phần tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Các loại hạt

Hạnh nhân, quả óc chó, hạt chia và hạt lanh là nguồn cung cấp axit béo omega-3, chất xơ và chất chống oxy hóa tuyệt vời. Những thành phần này có thể giúp giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tổng thể của tim.

Rau xanh

7 loại thực phẩm thuần chay có thể giúp trái tim khỏe mạnh, tránh bệnh tật về sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt, cải xoăn, cải rổ và các loại rau lá xanh khác chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Chúng cũng giàu nitrat trong chế độ ăn uống, có thể giúp giảm huyết áp và cải thiện chức năng động mạch.

Quả mọng

Quả việt quất, dâu tây và quả mâm xôi rất giàu anthocyanin và các chất chống oxy hóa khác. Những hợp chất này có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách cải thiện chức năng mạch máu và giảm viêm.

Trái bơ

Bơ là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đơn tuyệt vời, có thể giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) đồng thời tăng mức cholesterol tốt (HDL). Ngoài ra, bơ rất giàu kali, hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách điều hòa huyết áp.

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7 loại thực phẩm thuần chay có thể giúp trái tim khỏe mạnh, tránh bệnh tật về sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây họ đậu

Đậu, đậu lăng và đậu xanh có nhiều chất xơ, protein và nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. Tiêu thụ thường xuyên các loại đậu có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim do khả năng giảm mức cholesterol và cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu.

Các loại ngũ cốc

Các loại thực phẩm như quinoa, gạo lứt và các sản phẩm từ lúa mì nguyên hạt rất giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Ngũ cốc nguyên hạt có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và có thể giúp điều chỉnh huyết áp và mức cholesterol. 

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Từ khóa:   thực phẩm thuần chay trái tim

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