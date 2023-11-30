Cà phê nấm đang trở thành cơn sốt lan truyền trên mạng, liệu thức uống này mang lại nhiều lợi ích như nhiều người nghĩ?

Được gọi đơn giản là cà phê nấm, đồ uống này là “sự kết hợp đồng đều giữa nấm dược liệu xay (linh chi, nấm chaga, vân tây, bờm sư tử) và hạt cà phê xay”, Emily Rubin, giám đốc phòng quan hệ công chúng của Học viện Dinh dưỡng Philadelphia, cho biết.

Với mục đích chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất, ngày càng có nhiều thương hiệu kết hợp nấm với cà phê để tạo ra thức uống cà phê nấm, gây ra một cơn sốt lan truyền trên mạng.

Các công ty tuyên bố rằng cà phê nấm làm giảm lượng caffeine bạn đang uống và giúp giải quyết những vấn đề như bồn chồn, viêm nhiễm, miễn dịch, giảm căng thẳng và ngủ ngon hơn.

Cô nói với HuffPost qua email: “Cà phê không được làm từ 100% nấm, đó là lý do tại sao nó vẫn có vị giống cà phê”.

Dưới đây, các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ suy nghĩ của họ về những tuyên bố này:

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Cà phê nấm có ít caffeine hơn cà phê thông thường.

Vì được làm từ sự kết hợp giữa hạt cà phê xay và nấm, cà phê nấm có lượng caffeine bằng một nửa so với một tách cà phê thông thường, “điều này có thể mang lại lợi ích cho những người nhạy cảm với caffeine,” Rubin nói.

Theo Rubin, các dấu hiệu nhạy cảm với caffeine bao gồm huyết áp cao, nhịp tim tăng, bồn chồn, khó chịu và khó ngủ.

Dữ liệu trở nên mơ hồ khi nói đến việc giảm căng thẳng, giảm viêm và tăng cường hệ miễn dịch

Mặc dù các thương hiệu khẳng định rằng nấm cà phê giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ hệ miễn dịch và giảm viêm, nhưng các chuyên gia cho biết đây không phải là những lợi ích rõ ràng của thức uống này.

Katherine Donelan, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Stanford Health Care ở California cho biết: “Chúng là những tuyên bố chính xác về bản thân các loại nấm. Nấm là một trong những thực phẩm chức năng nhất vì chúng có rất nhiều lợi ích, bao gồm ... hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giảm căng thẳng, ngoài những lợi ích dinh dưỡng thông thường như cung cấp nhiều protein, chất xơ và có rất nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa”.

Để tạo ra nấm cà phê, nấm được sấy khô, chiết xuất và pha chế, và lợi ích của nấm trong hình thức này chưa được chứng minh hoàn toà, Rubin giải thích.

“Mặc dù có một số bằng chứng hứa hẹn, cần nghiên cứu thêm về cà phê nấm cụ thể để xác minh những tác động sức khỏe đó”, cô nói.

Có khả năng là nấm khô vẫn giữ được một số lợi ích của chúng, nhưng “liệu ​​nó có tác động như ăn sống hay nấu chín một chút không? Có lẽ là không”, Donelan nói. Bạn càng thay đổi một loại thực phẩm thì nó càng có thể mất đi những lợi ích dinh dưỡng.

Để đảm bảo bạn nhận được những lợi ích mà nấm hứa hẹn, Donelan cho biết bạn nên kiểm tra nhãn thành phần để đảm bảo thực sự có nấm trong cà phê.

Các loại nấm phổ biến trong loại đồ uống này bao gồm nấm bờm sư tử, linh chi, vân chci, nấm chaga, đùi gà và nấm hương.

“Hiện chưa có nghiên cứu nào xác định được lượng thức uống cà phê nấm an toàn hoặc mức độ độc tính. Chúng ta không biết nhóm dân số nào sẽ thực sự có lợi. Quan trọng hơn, chúng ta không biết liệu nấm dược liệu có tương tác với các loại thuốc khác, điều này có thể gây lo ngại về mặt an toàn”, Rubin nói.

Ngoài ra, lượng lớn nấm linh chi dạng bột có thể gây nhiễm độc gan. Rubin nói: “Nấm linh chi cũng có thể gây ra các tác dụng phụ khác bao gồm khô miệng, cổ họng ngứa và phát ban, khó chịu ở dạ dày và tiêu chảy, chóng mặt và nhức đầu, chảy máu cam và phân có máu”.

Cuối cùng, cà phê nấm thường đắt hơn nhiều so với cà phê thông thường, thường có giá gấp đôi, cô nói.

Ảnh minh họa: Internet

Uống cà phê nấm không có tác dụng bằng việc tự ăn nấm

Trừ khi bạn bị dị ứng với nấm hoặc mắc một trong các tình trạng bệnh lý nêu trên, có lẽ không có gì sai khi thử cà phê nấm, nó có thể làm giảm lượng caffeine của bạn và hạn chế các tác dụng phụ tiêu cực đi kèm với caffeine.

Ngoài ra, nếu đây là cách duy nhất để bạn tiêu thụ nấm, bạn có thể muốn duy trì nó.

“Chúng ta không bao giờ có thể xem xét thực phẩm một cách riêng lẻ trong chế độ dinh dưỡng; Thay vào đó, chúng tôi luôn phải cân nhắc xem mình sẽ làm gì,” Donelan nói.

Nếu bạn thường ăn nấm trong món salad nhưng lại thay thế bằng cà phê nấm thì bạn nên suy nghĩ lại quyết định đó. Nhưng nếu bạn không ăn nấm thì cà phê nấm có thể là một cách để đạt được một số lợi ích.

Điều đó nói lên rằng, đối với những ai muốn tận dụng tất cả những điều tốt đẹp mà nấm có thể mang lại thì sự lựa chọn là rõ ràng.

Rubin cho biết: “Nếu bạn muốn tối đa hóa lợi ích sức khỏe của nấm dược liệu, chỉ cần chọn ăn nấm tươi thay vì cà phê nấm. Bạn cũng sẽ nhận được thêm chất xơ, vitamin B, selen và kali”.

Và nếu bạn định uống đồ uống này, Rubin cho biết bạn nên hạn chế tiêu thụ ở mức hai ly mỗi ngày.