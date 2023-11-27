Người dùng thuốc hạ huyết áp lâu ngày nên ăn nhiều hơn 7 loại thực phẩm giàu kali này để tránh biến chứng nguy hiểm sau này

Dinh dưỡng 27/11/2023 11:15

Cao huyết áp là một loại bệnh phổ biến hiện nay và đối với người bị lâu ngày nên ăn 7 loại thực phẩm này để bổ sung đầy đủ kali.

Quả hạch

Người dùng thuốc hạ huyết áp lâu ngày nên ăn nhiều hơn 7 loại thực phẩm giàu kali này để tránh biến chứng nguy hiểm sau này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả hạch là loại thực phẩm phổ biến trong cuộc sống, rất giàu chất béo chất lượng cao và các axit béo không bão hòa, là những chất trong cơ thể không thể tự động tổng hợp được.

Vì thế việc bổ sung quả hạch một cách hợp lý sẽ có lợi cho sức khỏe của não, phù hợp cho người trung niên, người cao tuổi và thanh thiếu niên sử dụng.

Quả hạch rất giàu nguyên tố vi lượng, chất xơ và kali. Đối với người dùng thuốc hạ huyết áp thời gian dài, việc bổ sung hợp lý sẽ giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, mạch máu não và tránh các biến chứng do thiếu kali.

Chuối

Chuối là một loại trái cây rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, có mùi thơm dễ chịu, vị ngọt ngào và giá trị dinh dưỡng cao, là một loại trái cây được mọi người ưa thích, từ trẻ em đến người già. Ngoài ra, hoa, rễ và vỏ chuối cũng có giá trị dược liệu.

Không chỉ vậy, chuối còn rất giàu kali, với khoảng 330 mg kali trên 100 gram chuối.

Đậu xanh

Người dùng thuốc hạ huyết áp lâu ngày nên ăn nhiều hơn 7 loại thực phẩm giàu kali này để tránh biến chứng nguy hiểm sau này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đậu xanh chứa một lượng lớn protein, vitamin B, các nguyên tố vi lượng đặc biệt là kali. Đậu xanh không chỉ có tác dụng giải nhiệt mùa hè, lợi tiểu, ngừa viêm da mà còn cung cấp kali dồi dào cho cơ thể, giảm thiểu và phòng ngừa các bệnh thiếu kali.

Vì vậy, người bệnh cao huyết áp nên ăn một ít đậu xanh thường xuyên, việc ăn nhiều đậu xanh có rất nhiều lợi ích.

Khoai tây

Khoai tây là một loại thực phẩm được con người ưa thích trong cuộc sống, có nhiều cách chế biến, ăn một lượng thích hợp thực phẩm giàu kali vào mùa xuân có thể giúp thúc đẩy quá trình thải ion natri ra khỏi cơ thể.

Ăn khoai tây có thể tránh được tình trạng huyết áp tăng cao ở một mức độ nhất định và không gây nguy hiểm cho sức khỏe của cơ thể.

Đối với những người có huyết áp cao, ăn khoai tây một cách phù hợp trong cuộc sống hàng ngày rất hữu ích, đồng thời nó cũng có thể thay thế thực phẩm chính.

Đu đủ

Người dùng thuốc hạ huyết áp lâu ngày nên ăn nhiều hơn 7 loại thực phẩm giàu kali này để tránh biến chứng nguy hiểm sau này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ cũng là một loại trái cây có nguồn gốc tương tự như thuốc và thực phẩm, có tác dụng thư giãn cơ bắp, kích thích tuần hoàn, giảm ẩm ướt trong dạ dày, cải thiện tình trạng khó tiêu.

Đặc biệt, đu đủ có hàm lượng vitamin đặc biệt cao, có tác dụng làm đẹp da và trì hoãn lão hóa.

Đu đủ cũng là một loại thực phẩm có hàm lượng kali cao, lấy 100 gam đu đủ làm ví dụ thì hàm lượng kali khoảng 260 mg. Vì thế bệnh nhân cao huyết áp có thể ngăn ngừa tình trạng thiếu kali trong cơ thể bằng cách ăn nhiều đu đủ.

Rong biển

Rong biển là loại rau giàu kali, hàm lượng kali là 356 mg/100g. Các chất dinh dưỡng khác có trong rong biển bao gồm chất xơ, carbohydrate, protein, sắt và axit folic, với hàm lượng carbohydrate là 4,1g/100 g.

Hạt mè đen

Hạt mè chứa một lượng lớn kali, có thể bổ sung lượng mà cơ thể con người cần. Ngoài ra còn chứa lượng lớn protein và choline, có tác dụng ngăn ngừa béo phì, điều trị rụng tóc và các triệu chứng rụng tóc hiệu quả.

Bên cạnh đó, ăn hạt mè đen cũng có thể giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể, phân giải cholesterol dư thừa, điều này cũng có lợi cho những người mắc bệnh cao huyết áp.

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Từ khóa:   dinh dưỡng cao huyết áp thực phẩm giàu kali

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