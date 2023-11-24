Tiết lộ 5 loại trà giúp làm dịu cơn đau họng tức thì mà ai cũng nên biết

Dinh dưỡng 24/11/2023 10:48

Trà là một đồ uống rất tốt cho sức khỏe đặc biệt đối với những người đang bị đau họng thì nên dùng 5 loại này để làm giảm cảm giác khó chịu.

Trà có tác dụng làm dịu cơn đau họng. Các nghiên cứu cho thấy gừng, hoa cúc, bạc hà, trà đen và masala chai, tất cả đều có tác dụng.

Vì vậy, nếu bạn đang cảm thấy khó chịu và cần một phương pháp chữa trị cơn đau họng, hãy thử uống các loại trà đó.

Trà gừng

Tiết lộ 5 loại trà giúp làm dịu cơn đau họng tức thì mà ai cũng nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được tiêu thụ rộng rãi ở nhiều nền văn hóa khác nhau, gừng là một loại gia vị thơm được yêu thích và là một loại thuốc truyền thống được sử dụng để khắc phục các triệu chứng đau họng.

Một nghiên cứu của Tây Ban Nha năm 2022 được công bố trên tạp chí Molecules báo cáo rằng các hợp chất hoạt tính sinh học của gừng làm cho nó trở thành một chất chống viêm và chống oxy hóa mạnh.

Theo một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Tạp chí Khoa học Y tế Quốc tế từ Đại học Qassim ở Ả Rập Saudi, trong số các hợp chất này, gingerol cũng làm giảm nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn và virus, đồng thời ngăn ngừa chứng đau họng của bạn trở nên trầm trọng hơn theo thời gian.

Vì đau họng thường do viêm nên dùng gừng dưới dạng trà có thể giúp giảm đau liên quan.

Trà hoa cúc

Bên cạnh việc chứa nhiều chất chống oxy hóa như apigenin, hoa cúc còn được biết đến với đặc tính chống viêm và hàm lượng chất nhầy. Đó là theo một bài báo năm 2010 được công bố trên tạp chí Báo cáo Y học Phân tử.

Mucilage (còn được gọi là chất nhầy) là một chất giống như gel bao phủ màng nhầy và làm dịu kích ứng ở cổ họng.

Trà hoa cúc – một loại thuốc giúp thư giãn – có thể làm dịu sự căng thẳng ở các cơ ở cổ họng do bạn phải liên tục cố gắng làm sạch nó.

Trà có tác dụng như một loại thuốc an thần nhẹ, có thể hỗ trợ giấc ngủ - do đó thúc đẩy quá trình nghỉ ngơi mà cơ thể bạn cần để tự chữa lành một cách tự nhiên.

Trà bạc hà

Menthol là một trong những thành phần chính của trà bạc hà. Theo một bài báo năm 2018 trên tạp chí Alimentary Pharmacology & Therapeutics, menthol có đặc tính chống viêm, có thể làm giảm sưng tấy do đau họng.

Mặc dù người ta tin rằng menthol là thuốc thông mũi, nhưng một nghiên cứu năm 1983 được công bố trên Tạp chí Thanh quản & Tai học cho chúng ta biết rằng không có bằng chứng nào chứng minh điều này.

Điều đó nói lên rằng, menthol trong bạc hà tạo ra cảm giác tê nhẹ, thực sự có thể làm dịu sự khó chịu do đau họng gây ra.

Trà đen

Tiết lộ 5 loại trà giúp làm dịu cơn đau họng tức thì mà ai cũng nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Sức khỏe Quốc tế năm 2019, trà đen không chỉ giàu polyphenol và chất chống oxy hóa mà còn có chất tannin mạnh có thể làm giảm viêm.

Mặc dù có hàm lượng caffeine khiến nó trở thành thuốc lợi tiểu - nghĩa là nó giúp giảm hàm lượng chất lỏng trong cơ thể bằng cách khiến bạn đi tiểu nhiều hơn - trà đen là một lựa chọn tốt để bổ sung nước.

Theo một nghiên cứu năm 2011 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh, trên thực tế, đặc tính dưỡng ẩm của nó có thể so sánh với nước.

Đồng thời, trà đen cũng có thể là lựa chọn giúp bạn tăng cường năng lượng khi bạn cảm thấy không khỏe.

Masala chai

Tiết lộ 5 loại trà giúp làm dịu cơn đau họng tức thì mà ai cũng nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một sự kết hợp tuyệt vời giữa trà đen và gia vị (quế, bạch đậu khấu, gừng và đinh hương), masala chai là một lựa chọn dễ chịu cho họng đau.

Masala chai kết hợp các lợi ích của trà đen, gừng, quế và đinh hương, đồng thời cung cấp một số nguồn chất chống oxy hóa phong phú.

Theo một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Pharmaceutical Biology, đặc tính chống viêm của quế và đinh hương cũng làm giảm kích ứng cổ họng.

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Từ khóa:   nước trà sức khỏe đau họng

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