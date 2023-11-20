Tỏi có thể mang lại 3 lợi ích cho cơ thể đặc biệt khi kết hợp chung với 2 loại nguyên liệu này

Dinh dưỡng 20/11/2023 13:02

Tỏi là một nguyên liệu quen thuộc và có rất nhiều công dụng nhưng khi kết hợp với 2 nguyên liệu này thì tế bào ung thư có thể giảm đi một phần.

Đối với hầu hết mọi người, chúng ta đều không xa lạ với tỏi. Tỏi là một loại gia vị rất phổ biến trong nhà bếp, có giá trị dinh dưỡng cao và được nhiều người gọi là “vua chống ung thư”.

Cho dù sử dụng làm gia vị hay ăn sống, cách sử dụng thực phẩm khác nhau sẽ mang lại các hiệu quả và giá trị sức khỏe khác nhau.

Lợi ích của tỏi

Khử trùng và chống viêm

Người xưa thích sử dụng tỏi nghiền nhuyễn để xử lý vết thương hoặc chế biến thực phẩm. Điều này có thể có hiệu quả tốt trong việc tiêu diệt vi khuẩn và chống viêm, đặc biệt là đối với những người ăn tỏi sống, có thể tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể và ít bị bệnh.

Allicin, một hợp chất sunfua bên trong tỏi có tác dụng ức chế và ngăn chặn một số loại nấm và vi khuẩn gây bệnh.

Tỏi có thể mang lại 3 lợi ích cho cơ thể đặc biệt khi kết hợp chung với 2 loại nguyên liệu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa

Vitamin E và vitamin C có trong tỏi có đặc tính chống lão hóa. Một tép tỏi có thể thúc đẩy tuần hoàn máu và trao đổi chất, từ đó làm loãng lớp biểu bì lão hóa, cải thiện kết cấu da, ức chế sự hình thành melanin, đồng thời có tác dụng chống lão hóa và làm đẹp.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Theo nghiên cứu dữ liệu, tỏi được phát hiện có chứa tinh dầu, có thể ức chế kết tập tiểu cầu, từ đó ngăn ngừa huyết khối, làm giảm nồng độ chất béo trung tính và enzyme cholesterol trong huyết thanh, từ đó ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Đối với nhóm người có nguy cơ cao về huyết áp, cholesterol, đường huyết, tỏi có tác dụng phòng ngừa và ổn định tốt.

Hai nguyên liệu cần kết hợp

Rượu

Tỏi có thể mang lại 3 lợi ích cho cơ thể đặc biệt khi kết hợp chung với 2 loại nguyên liệu này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngâm tỏi trong rượu trắng có thể làm giãn mạch máu, loại bỏ rác thải và độc tố trong mạch máu, có tác dụng điều trị tốt các bệnh về tim mạch và mạch máu não như tăng lipid máu, nhồi máu não, bệnh tim mạch,...

Do các thành phần chống ung thư có trong tỏi được ngâm trong rượu trắng nên các chất này có hoạt tính cao, tiêu diệt hiệu quả các tổn thương ở tế bào ung thư, từ đó tiêu diệt một phần tế bào ung thư.

Mật ong

Mật ong và tỏi có thể được coi là nguyên liệu tuyệt vời để bảo vệ và nuôi dưỡng gan trong mùa thu. Trong đó, khoáng chất và đường có trong mật ong có thể kết hợp với dưỡng chất trong tỏi, có tác dụng bổ tỳ, điều hòa dạ dày, bồi bổ thận và cải thiện chức năng gan.

Không chỉ cải thiện hương vị của tỏi mà còn tăng cường hiệu quả cho sức khỏe của tỏi. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều, trong trường hợp bình thường, nên ăn từ một tép đến hai tép tỏi mỗi ngày.

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Từ khóa:   tỏi công dụng huyết áp

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