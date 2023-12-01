Loại quả quen thuộc mà ai cũng nên ăn vào mùa đông: Giúp làn da luôn trẻ trung, loại bỏ độc tố, tăng cường hệ miễn dịch

Dinh dưỡng 01/12/2023 10:11

Ăn một quả cam, đặc biệt là trong mùa đông, có thể mang lại rất nhiều lợi ích. Dưới đây là một số điều bạn nên biết về loại quả này.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Cam có một chất dinh dưỡng siêu anh hùng gọi là vitamin C giúp hệ thống miễn dịch của bạn chống lại vi khuẩn xấu. Ăn một quả cam mỗi ngày giống như tạo cho cơ thể một lá chắn chống lại bệnh tật.

Làn da sáng mịn

Loại quả quen thuộc mà ai cũng nên ăn vào mùa đông: Giúp làn da luôn trẻ trung, loại bỏ độc tố, tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cam có những chất làm cho làn da của bạn  trông tuyệt vời! Ăn một quả mỗi ngày có thể làm cho làn da của bạn sáng bóng và hạnh phúc, giữ cho nó khỏe mạnh và ngăn ngừa lão hóa quá sớm.

Mang lại lợi ích cho hệ tiêu hóa

Cam là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Ăn thường xuyên có thể hỗ trợ tiêu hóa trơn tru, ngăn ngừa táo bón và góp phần tạo nên hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.

Bảo vệ trái tim

Hàm lượng kali trong cam đóng vai trò duy trì mức huyết áp. Kết hợp cam vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể góp phần tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách hỗ trợ huyết áp bình thường và giảm nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến tim.

Loại quả quen thuộc mà ai cũng nên ăn vào mùa đông: Giúp làn da luôn trẻ trung, loại bỏ độc tố, tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp nước cho cơ thể

Cam có nồng độ nước cao, đáp ứng nhu cầu cung cấp nước hàng ngày. Thêm vào đó, trái cây còn chứa các hợp chất hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể, giúp loại bỏ các chất độc hại.

Tăng cường cơ thể

Sự hiện diện của axit folic và các vitamin B khác trong cam liên quan đến việc điều chỉnh tâm trạng. Việc tiêu thụ đều đặn có thể đóng góp cho sự tốt hơn về tinh thần và giúp giảm căng thẳng.

Cà phê nấm đang trở thành cơn sốt lan truyền trên mạng, liệu thức uống này mang lại nhiều lợi ích như nhiều người nghĩ?

Cà phê nấm đang trở thành cơn sốt lan truyền trên mạng, liệu thức uống này mang lại nhiều lợi ích như nhiều người nghĩ?

Đồ uống này được làm từ nấm xay và hạt cà phê, có hương vị giống như cà phê thông thường đồng thời mang lại nhiều lợi ích.

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Từ khóa:   quả cam hệ miễn dịch lợi ích

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