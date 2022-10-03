Những sai lầm khi ăn DƯA HẤU gây hại cho sức khỏe không phải ăn cũng biết

Cùi dưa hấu (phần màu trắng) có chứa lượng đường, chất khoáng, vitamin phong phú, có tác dụng giải nhiệt, hạ nóng bài trừ mệt mỏi, giảm huyết áp, cải thiện khả năng hoạt động của hệ thống miễn dịch và tuần hoàn máu. Do đó, dù khó ăn nhưng bạn cũng không nên gọt bỏ chúng.

Việc để dưa hấu trong tủ lạnh quá lâu sẽ làm hình thành một lớp màng lạnh trên bề mặt thịt dưa, từ đó tạo ra lớp đá bao phủ, có thể gây đau răng, viêm họng khi ăn. Hơn nữa, nhiệt độ của dưa hấu đá cũng có thể gây kích thích, làm tê liệt tuyến nước bọt, dây thần kinh vị giác lưỡi và dây thần kinh nha chu trong khoang miệng.

Ngoài ra, dưa hấu lạnh cũng có thể gây tổn thương lá lách và dạ dày, thậm chí còn khiến tình trạng đau dạ dày thêm tồi tệ hơn. Đó cũng là lý do vì sao nhiều chuyên gia khuyến cáo nên bảo quản dưa hấu ở nhiệt độ phòng để tránh làm giảm bớt hàm lượng dinh dưỡng trong loại quả này.

Trong trường hợp vẫn muốn ướp lạnh dưa hấu thì chỉ nên để tối đa 2 tiếng trong tủ làm mát.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn vào buổi tối

Quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn bình thường vào buổi tối, do đó, bạn nên tránh xa các thực phẩm có đường và axit. Trong khi đó, dưa hấu chứa nhiều đường, không thân thiện với hệ tiêu hóa, gây tăng cân khi ăn vào buổi tối.

Ngoài ra, tỷ lệ nước lớn trong dưa hấu có thể khiến bạn thức giấc giữa đêm để đi vệ sinh. Điều đó dẫn đến giấc ngủ kém, thiếu ngủ và mệt mỏi vào hôm sau.

Không nên ăn dưa hấu trước và sau bữa ăn

Dưa hấu là loại hoa quả chứa nhiều nước, nếu ăn ngay trước và sau bữa ăn, những thành phần trong phần lớn lượng nước trong dưa hấu sẽ làm loãng dịch tiêu hóa trong dạ dày, ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của cơ thể. Đồng thời với lượng nước lớn vào cơ thể sẽ chiếm phần lớn dung tích chứa của dạ dày gây cảm giác no, giảm yếu tố kích thích ăn uống, ảnh hưởng tới sức khỏe (đặc biệt là sức khỏe trẻ em, thai phụ).

Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều dưa hấu

Dưa hấu chứa lượng nước và chất xơ dồi dào. Tuy nhiên, tiêu thụ với số lượng lớn có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy, đầy hơi, ợ nóng...

Vì chứa nhiều nước, ăn dưa hấu quá nhiều có thể gây nhiễm độc nước hoặc hydrate hóa quá mức. Nguyên nhân là cơ thể không kịp bài tiết hết lượng nước trong dưa hấu, dẫn đến tăng thể tích máu, gây sưng, kiệt sức, thận yếu. Nó cũng làm mất nồng độ natri trong cơ thể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, 100 g dưa hấu cung cấp khoảng 30 calo. Vì nó chủ yếu là nước, rất dễ tiêu thụ tới 500 g dưa hấu, tương đương 150 calo. Ngoài ra, 100 g dưa hấu chứa khoảng 6 g đường, 500 g dưa hấu sẽ chứa 30 g đường. Vì vậy, tốt nhất bạn nên ăn từ 100 g đến 150 g đường mỗi ngày từ tất cả thực phẩm kết hợp.