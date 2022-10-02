6 thực phẩm khiến bạn “đói” lại mặc dù đã ăn rất nhiều

Dinh dưỡng 02/10/2022 16:23

Khi đói bụng thì đừng nên ăn những món sau đây, vì chúng có thể bạn đói hơn trước khi ăn.

Những loại thực phẩm như rượu, sushi cuộn, pizza…

Khi đói bụng thì chúng ta phải ăn là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, có những thực phẩm khiến bạn cảm thấy đói hơn trước khi ăn.

6 thực phẩm khiến bạn “đói” lại mặc dù đã ăn rất nhiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Sue Decotis, một chuyên gia nội khoa kiêm chuyên gia kiểm soát cân nặng cho biết là: “Đói bụng là kết quả của nhiều tương tác phức tạp xảy ra trong dạ dày, ruột, não, tuyến tụy và tuần hoàn máu”.

Trang thông tin sức khỏe và y tế của Mỹ Health.com đã giới thiệu 6 loại thực phẩm khiến bạn đói hơn trước khi ăn.

Snack mặn

6 thực phẩm khiến bạn “đói” lại mặc dù đã ăn rất nhiều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có một lý do tại sao bạn muốn ăn đồ ngọt ngay sau khi ăn khoai tây chiên có vị mặn. Bánh snack có vị mặn như khoai tây chiên và bánh quy giòn là những loại carbohydrate đơn giản tiêu hóa nhanh khiến insulin của bạn tăng nhanh và sau đó giảm xuống ngay lập tức. Lúc này, vị giác của lưỡi và não của bạn sẽ liên kết năng lượng phản ứng nhanh với thức ăn ngọt, vậy nên sau khi ăn mặn bạn thường có xu hướng muốn ăn món ngọt.

6 thực phẩm khiến bạn “đói” lại mặc dù đã ăn rất nhiều - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rượu bia

6 thực phẩm khiến bạn “đói” lại mặc dù đã ăn rất nhiều - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Alcohol & Alcoholholism cho thấy chỉ cần uống 3 ly rượu thôi mà đã làm giảm lượng leptin trong cơ thể xuống 30%. Leptin là một loại protein ức chế sự thèm ăn do các tế bào mỡ tiết ra.

6 thực phẩm khiến bạn “đói” lại mặc dù đã ăn rất nhiều - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Decotis cho biết: “Rượu bia cũng làm giảm đáng kể glycogen trong cơ thể, khiến bạn muốn ăn carbohydrate để bổ sung thêm”.

Bột ngọt

6 thực phẩm khiến bạn “đói” lại mặc dù đã ăn rất nhiều - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bột ngọt là một nguyên liệu thô cho một loại gia vị hóa học được sử dụng trong nấu ăn, nó đã được chứng minh là làm tăng cảm giác thèm ăn lên 40% trong các thí nghiệm trên động vật. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Béo phì cũng cho thấy những người tiêu thụ bột ngọt có nguy cơ bị thừa cân cao gấp 3 lần so với những người không ăn.

6 thực phẩm khiến bạn “đói” lại mặc dù đã ăn rất nhiều - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ DeCotis cho biết: “Điều này là do bột ngọt có tác động bất lợi đến vùng dưới đồi, làm suy yếu tác dụng của leptin, một loại protein ngăn chặn sự thèm ăn.”

Sushi

6 thực phẩm khiến bạn “đói” lại mặc dù đã ăn rất nhiều - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ dinh dưỡng Susan Kleiner cho biết: “Sushi cuộn cũng là một loại thức ăn tốt cho sức khỏe, nhưng thay vào đó nó sẽ khiến cho chúng ta ăn nhiều cơm hơn. Một cuộn sushi cuộn California đã có hơn 30 gam carbs.”

6 thực phẩm khiến bạn “đói” lại mặc dù đã ăn rất nhiều - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Kleiner cho biết thêm là: “Khi bạn ăn sushi cuộn mà không ăn thêm thức ăn gì khác, dạ dày của bạn sẽ sớm trở nên trống rỗng vì nó tiêu hóa nhanh chóng mà không có các thành phần khiến bạn cảm thấy no như chất xơ hoặc protein”.

Chất làm ngọt nhân tạo

6 thực phẩm khiến bạn “đói” lại mặc dù đã ăn rất nhiều - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ DeCotis cho biết: “Chất làm ngọt nhân tạo có trong nước ngọt hoặc cà phê có thể kích thích các tế bào não và chúng ta sẽ cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng, nhưng sự kích thích sẽ biến mất ngay lập tức” và ông nói thêm: “Kết quả là nó sẽ khiến cho chúng ta đi tìm đồ ngọt ăn suốt cả ngày”.

6 thực phẩm khiến bạn “đói” lại mặc dù đã ăn rất nhiều - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet

Và khi quá trình này lặp đi lặp lại, nó sẽ ảnh hưởng đến các trung tâm não kiểm soát cơn đói.

Pizza

6 thực phẩm khiến bạn “đói” lại mặc dù đã ăn rất nhiều - Ảnh 12
Ảnh minh họa: Internet

Cho dù bánh pizza lớn cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần ăn một miếng là chúng ta sẽ không thể nào dừng ăn được. Tiến sĩ Decotis cho biết là: “Các loại pizza phổ biến thường được làm từ hỗn hợp của bột mì trắng, dầu hydro hóa, pho mát đã qua chế biến và chất bảo quản”.

6 thực phẩm khiến bạn “đói” lại mặc dù đã ăn rất nhiều - Ảnh 13
Ảnh minh họa: Internet

Loại pizza này sẽ làm rối loạn lượng đường trong máu, sản xuất hormone cảm giác no và phần não kiểm soát cơn đói. Thay vào đó, hãy tự làm pizza tại nhà phủ bên trên là bột ngũ cốc nguyên hạt cùng thịt nạc và rau giàu chất xơ và protein, nó giúp bạn ít thèm ăn các món khác sau khi ăn.

Theo Kormedi

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