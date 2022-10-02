7 kiểu ăn uống khiến các chị em phụ nữ càng ăn càng già

Dinh dưỡng 02/10/2022 16:26

Chế độ ăn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển hoá và nuôi dưỡng tuổi thanh xuân của mọi người. Vì thế để có một cơ thể và làn da khoẻ mạnh, rạng ngời cần chú trọng vào nguồn dinh dưỡng mỗi ngày.

1. Các loại thịt đã qua chế biến

7 kiểu ăn uống khiến các chị em phụ nữ càng ăn càng già - Ảnh 1

Các loại thịt này chứa nhiều chất béo bão hòa, natri và sulfit, chúng có thể khiến da bị mất nước và gây ra phản ứng viêm làm suy yếu lớp collagen.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt đã qua chế biến như thịt xông khói, xúc xích, giăm bông và thịt nguội được hun khói, ướp gia vị hoặc ướp muối để giữ được lâu hơn mà không bị hỏng. Đó là điều khiến chúng vừa ngon lại vừa nguy hiểm. Các loại thịt này chứa nhiều chất béo bão hòa, natri và sulfit, chúng có thể khiến da bị mất nước và gây ra phản ứng viêm làm suy yếu lớp collagen. Để bổ sung protein, bạn có thể đổi từ thịt chế biến sang trứng, đậu hoặc chọn các loại thịt nạc hơn như gà, những loại thịt này chứa nhiều protein và các axit amin cần thiết cho sự tổng hợp collagen.

2. Sữa

Một số người đã nhận thấy những thay đổi tích cực về da sau khi bỏ sữa. Tuy nhiên, những khác lại không thấy sự khác biệt đáng kể nào. Tác động của sữa đối với quá trình lão hóa là tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Đối với một số người, sữa có thể làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể và dẫn đến stress oxy hóa. Stress oxy hóa là một trong những nguyên nhân chính gây ra lão hóa sớm. Chế độ ăn ít sữa và các chế phẩm từ sữa có thể bảo vệ làn da khỏi nguy cơ hình thành nếp nhăn.

3. Bơ

Da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể và mọi thức ăn bạn tiêu thụ đều có thể ảnh hưởng đến da. Hầu hết các loại bơ thực vật, đặc biệt là dạng rắn, đều có chất béo chuyển hóa. Chúng làm tăng lượng cholesterol “xấu” của bạn, làm giảm loại cholesterol “tốt” và tạo ra phản ứng viêm khắp cơ thể bạn. Viêm có liên quan đến bệnh tim và đột quỵ, hai tình trạng có thể khiến bạn trông già đi. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng những người thường ăn bơ có dấu hiệu lão hóa sớm hơn những người ít ăn bơ. Các axit béo chuyển hóa này làm cho da dễ bị tổn thương hơn trước bức xạ tia cực tím, làm hỏng collagen và độ đàn hồi của da.

4. Ăn quá mặn

7 kiểu ăn uống khiến các chị em phụ nữ càng ăn càng già - Ảnh 2

Chế độ ăn dư thừa muối cũng có thể làm cho các tế bào co lại và dẫn đến mất nước. Không đủ nước khiến cho da xuất hiện nếp nhăn, lão hóa và cuối cùng khiến chúng ta già đi nhanh hơn.

 Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn ăn quá nhiều muốn vào tối hôm trước, sáng hôm sau mặt bạn có thể bị sưng do tích nước.

Chế độ ăn dư thừa muối cũng có thể làm cho các tế bào co lại và dẫn đến mất nước. Không đủ nước khiến cho da xuất hiện nếp nhăn, lão hóa và cuối cùng khiến chúng ta già đi nhanh hơn.

5. Thịt đỏ

7 kiểu ăn uống khiến các chị em phụ nữ càng ăn càng già - Ảnh 3

Một nghiên cứu gần đây của Viện Sức khỏe Cleveland Clinic ở Mỹ cho thấy, mức độ cao của carnitine, một hợp chất dồi dào trong động vật có thể gây đông cứng thành mạch máu, khiến da nhăn nheo.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt đỏ có khả năng tạo ra các gốc tự do khi được hấp thụ vào cơ thể gây ảnh hưởng đến khả năng tự bảo vệ và tái tạo collagen của da.

Một nghiên cứu gần đây của Viện Sức khỏe Cleveland Clinic ở Mỹ cho thấy, mức độ cao của carnitine, một hợp chất dồi dào trong động vật có thể gây đông cứng thành mạch máu, khiến da nhăn nheo.

Tuy nhiên, trong thói quen ăn uống hằng ngày, bạn cũng không nên kiêng hoàn toàn thịt đỏ, bởi chúng cũng cung cấp rất nhiều protein và dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

6. Thực phẩm cay nóng

Một số thực phẩm cay nóng như ớt, hạt tiêu có thể có lợi cho quá trình trao đổi chất, nhưng nếu ăn quá nhiều thì lại không tốt cho làn da. Vì thực phẩm cay nóng có thể là nguyên nhân gây giãn mao mạch ở một số người dễ bị mọc mụn trứng cá hoặc đang trong thời kỳ mãn kinh. Ăn nhiều thực phẩm cay nóng khiến cho da nhanh bị chảy sệ, mất độ đàn hồi.

7. Thực phẩm nhiều dầu

Ăn quá nhiều thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ rất dễ gây “tức giận”, khiến da mọc mụn. Chế độ ăn nhiều thực phẩm chứa dầu mỡ sẽ gây béo phì, cũng là nguyên nhân quan trọng gây rụng tóc.

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Từ khóa:   các loại thực phẩm chống lão hóa Chống lão hoá Sức khoẻ

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