2. Nấm và hạt mè cung cấp vitamin D và canxi

Sự kết hợp vitamin và khoáng chất này sẽ hỗ trợ xương chắc khỏe. Nhiều canxi hơn được hấp thụ từ chế độ ăn uống của bạn và các chất bổ sung khi bạn uống vitamin D. Cả hai hợp tác vì dạng vitamin D hoạt động bắt đầu một chuỗi các sự kiện thúc đẩy sự hấp thụ canxi của đường ruột.

3. Chanh và rau xanh cung cấp vitamin C, sắt

Ảnh minh họa: Internet

Sắt thực vật cần được tăng cường một chút bằng cách kết hợp với nguồn vitamin C để hấp thu tối ưu. Vitamin C hỗ trợ chuyển hóa sắt thành dạng mà cơ thể có thể hấp thụ dễ dàng hơn.

4. Ô liu và rau bina cung cấp chất béo lành mạnh và vitamin A

Ảnh minh họa: Internet

Người ta đã chứng minh rằng nấu chín rau bina và dùng với một ít dầu ô liu giúp cải thiện sự hấp thụ quang hóa của cơ thể.

5. Hạnh nhân và cam cung cấp vitamin E và vitamin C

Cả hai loại vitamin đều cần thiết cho khả năng miễn dịch. Bằng cách bổ sung vitamin C và E trong thói quen hàng ngày, bạn đang cung cấp cho làn da của mình hai vũ khí chống oxy hóa để bảo vệ khỏi tác hại của các gốc tự do. Vitamin E cũng giúp tạo ra các tế bào hồng cầu, và vitamin C đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương.

Theo NDTV