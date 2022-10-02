Nâng cao chất lượng dinh dưỡng, cung cấp "vũ khí tiêu diệt" bệnh tật với 5 sự kết hợp tuyệt vời này giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn "tinh túy" từ thực phẩm

Dinh dưỡng 02/10/2022 13:20

Tất cả chúng ta đều đã nghe tầm quan trọng của việc tiêu thụ thức ăn bổ dưỡng. Nó giữ cho sức khỏe của bạn được kiểm soát và giúp bạn có được một lượng lớn tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết. Bởi vì điều này, nhiều người trong chúng ta đã bắt đầu thêm các thành phần khác nhau vào chế độ ăn uống của mình.

Từ rau bina, đậu phụ đến nấm và hơn thế nữa, có rất nhiều loại thực phẩm hỗ trợ cơ thể chúng ta. Nhưng, bạn có biết kết hợp một cách chiến lược các loại thực phẩm nhất định có thể giúp cơ thể bạn hấp thụ vitamin và chất chống oxy hóa một cách tốt hơn không?

Theo chuyên gia dinh dưỡng từng đoạt giải thưởng Lovneet Batra, có một số sự kết hợp thực phẩm nhất định giúp hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn. Gần đây cô ấy đã giải thích về những loại thực phẩm này và đưa ra một vài cách kết hợp mà bạn có thể thử. 

1. Chuối và sữa chua giàu prebiotics và probiotics

Nâng cao chất lượng dinh dưỡng, cung cấp 'vũ khí tiêu diệt' bệnh tật với 5 sự kết hợp tuyệt vời này giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn 'tinh túy' từ thực phẩm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuối giàu kali kết hợp với các loại thực phẩm giàu protein như sữa chua sẽ giúp tăng trưởng cơ bắp. Chuối cũng rất giàu inulin, một loại prebiotic giúp thúc đẩy sức khỏe đường ruột và tăng khả năng hấp thụ canxi trong sữa chua của cơ thể. Bạn có thể làm sinh tố chuối sữa chua nhanh chóng và dễ dàng với sự kết hợp này.

2. Nấm và hạt mè cung cấp vitamin D và canxi

Sự kết hợp vitamin và khoáng chất này sẽ hỗ trợ xương chắc khỏe. Nhiều canxi hơn được hấp thụ từ chế độ ăn uống của bạn và các chất bổ sung khi bạn uống vitamin D. Cả hai hợp tác vì dạng vitamin D hoạt động bắt đầu một chuỗi các sự kiện thúc đẩy sự hấp thụ canxi của đường ruột.

3. Chanh và rau xanh cung cấp vitamin C, sắt

Nâng cao chất lượng dinh dưỡng, cung cấp 'vũ khí tiêu diệt' bệnh tật với 5 sự kết hợp tuyệt vời này giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn 'tinh túy' từ thực phẩm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sắt thực vật cần được tăng cường một chút bằng cách kết hợp với nguồn vitamin C để hấp thu tối ưu. Vitamin C hỗ trợ chuyển hóa sắt thành dạng mà cơ thể có thể hấp thụ dễ dàng hơn.

4. Ô liu và rau bina cung cấp chất béo lành mạnh và vitamin A

Nâng cao chất lượng dinh dưỡng, cung cấp 'vũ khí tiêu diệt' bệnh tật với 5 sự kết hợp tuyệt vời này giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn 'tinh túy' từ thực phẩm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người ta đã chứng minh rằng nấu chín rau bina và dùng với một ít dầu ô liu giúp cải thiện sự hấp thụ quang hóa của cơ thể.

5. Hạnh nhân và cam cung cấp vitamin E và vitamin C

Cả hai loại vitamin đều cần thiết cho khả năng miễn dịch. Bằng cách bổ sung vitamin C và E trong thói quen hàng ngày, bạn đang cung cấp cho làn da của mình hai vũ khí chống oxy hóa để bảo vệ khỏi tác hại của các gốc tự do. Vitamin E cũng giúp tạo ra các tế bào hồng cầu, và vitamin C đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương.

Theo NDTV

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