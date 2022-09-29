Muốn ăn nhưng ngại béo: lưu ngay 5 thực phẩm vừa ngon vừa bổ lại là "đối thủ" với mỡ thừa

Những loại thực phẩm lành mạnh này sẽ giúp giảm sự thèm ăn tuyệt vời. Nếu bạn đang có ý định giảm cân, đừng quên bổ sung những thực phẩm này vào danh sách mua sắm của mình nhé!

Có rất nhiều protein và axit béo omega-3 thiết yếu trong cá đỏ như cá diêu ​​hồng. Sự kết hợp của các chất dinh dưỡng như vậy cho phép bạn cảm thấy no trong một thời gian dài, đó là một bổ sung tuyệt vời cho thực tế là cá cũng thực sự tốt cho sức khỏe của bạn. Ăn cá đỏ thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và sự phát triển của bệnh tim.

2. Quả bơ

Trái bơ không chỉ là nguồn cung cấp axit béo thiết yếu tuyệt vời mà axit oleic có trong trái bơ còn kéo dài cảm giác no, giúp ăn ít calo hơn. Thí nghiệm được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ California cho thấy những người ăn bơ trong bữa trưa muốn ăn ít hơn 40% trong 3 giờ sau bữa ăn của họ.

3. Cà phê

Caffeine trong cà phê giúp đốt cháy calo và phân hủy chất béo cũng như kiểm soát sự thèm ăn của bạn. Nếu bạn uống cà phê từ 30 phút đến 4 giờ trước bữa ăn, nó sẽ ảnh hưởng đến cảm giác đói của bạn. Thông thường, để giảm cân, bạn nên uống 2 tách cà phê pha tự nhiên mỗi ngày (khoảng 200 mg caffein, một lượng caffeine mà không có hại).

4. Hạt chia

Hạt Chia có thể hút nước gấp 11-12 lần khối lượng của hạt. Nó giúp làm đầy dạ dày và mang lại cảm giác no. Nó cũng làm giảm cảm giác thèm ăn.

5. Dầu dừa

Điều làm cho dầu dừa khác biệt với các loại dầu khác là thực tế là nó có chứa các axit béo chuỗi trung bình (MCFAs). Chúng được cơ thể hấp thụ theo một cách khác, tạo ra ảnh hưởng tích cực đến quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ví dụ, dầu dừa giúp đốt cháy calo và loại bỏ mỡ bụng. Nó cũng hữu ích khi kiềm chế sự thèm ăn của bạn.

Điều quan trọng cần nhớ là dầu dừa vẫn là dầu, vì vậy bạn nên tiêu thụ tahan trọng. Nó đủ để thay thế một số loại dầu thông thường của bạn khi bạn nấu ăn.

Theo Brightside