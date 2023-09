Là món ăn được ưa thích của người Việt, liệu bạn có biết rằng trứng có những lợi ích tuyệt vời này không?

Không thể đánh giá thấp dinh dưỡng của trứng

Trứng là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng nhất trên toàn thế giới, nó chứa hầu hết mọi chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần. Dinh dưỡng từ trứng là thứ bạn cần trong cuộc sống của mình.

Ngoài tất cả các chất dinh dưỡng này, một quả trứng cũng là một kho chứa nhiều vitamin (D, E, K và B6), canxi và kẽm, cũng như lượng protein chất lượng cao và chất béo tốt đáng kinh ngạc. Trứng cũng là một nguồn cung cấp choline dồi dào. Choline là một chất dinh dưỡng quan trọng, được sử dụng để xây dựng màng tế bào bên trong cơ thể chúng ta. Chất dinh dưỡng này giúp sản xuất các phân tử tín hiệu trong não và một quả trứng chứa hơn 100mg choline.

Dinh dưỡng của trứng là do sự hiện diện của protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh

Một quả trứng chứa sáu gam protein. Protein rất cần thiết cho chúng ta để phát triển, đặc biệt là để tạo ra các mô và phân tử mà chúng ta cần cho các mục đích chức năng và cấu trúc. Chúng ta cần protein để tăng khối lượng cơ, giảm huyết áp, tối ưu hóa sức khỏe của xương và thậm chí giúp chúng ta duy trì trọng lượng tối ưu. Protein cũng giúp chúng ta phát triển móng tay và tóc chắc khỏe, chống lại các bệnh nhiễm trùng.

Hiện tại, có một số ý kiến ​​cho rằng chúng ta đang nhận quá ít protein đối với sức khỏe và thể chất, vì vậy chúng ta phải biết ơn nguồn protein mà trứng có. Thật may mắn, trứng cũng có các axit amin thiết yếu với tỷ lệ chính xác, giúp bạn tận dụng tốt lượng protein có trong chúng.

Ngoài ra, lòng đỏ trứng cũng chứa chất béo lành mạnh giúp cơ thể chúng ta hấp thụ các chất dinh dưỡng như vitamin và chất chống oxy hóa. Và, đừng lo lắng: nhiệt từ quá trình nấu nướng không phá hủy chất béo lành mạnh trong trứng.

Mẹo : Trong một quả trứng, lòng đỏ trứng chứa gần như nhiều protein như lòng trắng, vì vậy hãy ăn cả quả trứng để có được lượng protein tốt.

Dinh dưỡng của trứng có liên quan đến việc ngăn ngừa bệnh tật

Trứng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Trong các nghiên cứu, tiêu thụ trứng đã được chứng minh là có thể thay đổi mô hình của các hạt LDL từ cholesterol LDL nhỏ, dày đặc, có hại cho tim thành LDL lớn, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Trứng cũng chứa chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe của mắt. Trứng chứa một lượng lớn lutein và zeaxanthin, những chất dinh dưỡng giúp chống lại quá trình thoái hóa liên quan đến lão hóa ở mắt. Tiêu thụ lutein và zeaxanthin đã được chứng minh trong các nghiên cứu để giảm nguy cơ mắc các bệnh rối loạn mắt thường gặp như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra, vitamin A trong trứng cũng giúp ngăn ngừa mù lòa, vì sự thiếu hụt vitamin này được coi là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa.

Mẹo: Theo các nghiên cứu, bạn có thể ăn tối đa hai quả trứng mỗi ngày.

Dinh dưỡng trứng được kết nối với sự hài lòng

Trứng có khả năng làm no một cách tuyệt vời, mặc dù ít calo nhưng có thể khiến bạn cảm thấy no. Nói một cách kỹ thuật hơn, những "cường quốc dinh dưỡng nhỏ bé" này đạt điểm cao về chỉ số no, một thang đo khả năng thực phẩm khiến chúng ta cảm thấy no và do đó giảm lượng calo nạp vào cơ thể.

Lời khuyên: Ăn một quả trứng để tránh ăn quá nhiều thực phẩm không lành mạnh.

