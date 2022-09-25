Là món ăn được ưa thích của người Việt, liệu bạn có biết rằng trứng có những lợi ích tuyệt vời này không?

Dinh dưỡng 25/09/2022 14:10

Trứng là một loại thực phẩm chưa qua chế biến nên rất dễ chế biến, mang dinh dưỡng trứng đến bàn ăn của bạn để khai thác những lợi ích của "nhà máy nhỏ bé" này là điều rất thú vị cho sức khỏe của chúng ta.

Trứng là siêu thực phẩm, chứa nhiều chất dinh dưỡng, dinh dưỡng của trứng là một khía cạnh quan trọng cần xem xét trong chế độ ăn uống của bạn.

Đối với nhiều người Việt và người dân trên khắp thế giới, trứng là thực phẩm chính trong chế độ ăn kiêng, không chỉ cho bữa sáng mà còn được biến tấu thành bữa trưa, bữa tối và đồ ăn nhẹ, và được sử dụng như một nguyên liệu trong các món mặn và ngọt. Trên thực tế, trên các đường phố, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp những chiếc xe đẩy bán trứng luộc rắc tiêu và muối, được mọi người đánh giá cao như một món ăn nhanh chóng khi đang di chuyển. Điều này đưa chúng ta đến thực tế rằng dinh dưỡng từ trứng là một cách tiết kiệm ngân sách để tăng cường chế độ ăn uống của bạn tốt hơn.

Là món ăn được ưa thích của người Việt, liệu bạn có biết rằng trứng có những lợi ích tuyệt vời này không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những điều bạn cần biết về dinh dưỡng của trứng:

 

Không thể đánh giá thấp dinh dưỡng của trứng

 

Trứng là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng nhất trên toàn thế giới, nó chứa hầu hết mọi chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần. Dinh dưỡng từ trứng là thứ bạn cần trong cuộc sống của mình.

Ngoài tất cả các chất dinh dưỡng này, một quả trứng cũng là một kho chứa nhiều vitamin (D, E, K và B6), canxi và kẽm, cũng như lượng protein chất lượng cao và chất béo tốt đáng kinh ngạc. Trứng cũng là một nguồn cung cấp choline dồi dào. Choline là một chất dinh dưỡng quan trọng, được sử dụng để xây dựng màng tế bào bên trong cơ thể chúng ta. Chất dinh dưỡng này giúp sản xuất các phân tử tín hiệu trong não và một quả trứng chứa hơn 100mg choline.

Dinh dưỡng của trứng là do sự hiện diện của protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh

 

Một quả trứng chứa sáu gam protein. Protein rất cần thiết cho chúng ta để phát triển, đặc biệt là để tạo ra các mô và phân tử mà chúng ta cần cho các mục đích chức năng và cấu trúc. Chúng ta cần protein để tăng khối lượng cơ, giảm huyết áp, tối ưu hóa sức khỏe của xương và thậm chí giúp chúng ta duy trì trọng lượng tối ưu. Protein cũng giúp chúng ta phát triển móng tay và tóc chắc khỏe, chống lại các bệnh nhiễm trùng.

Là món ăn được ưa thích của người Việt, liệu bạn có biết rằng trứng có những lợi ích tuyệt vời này không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, có một số ý kiến ​​cho rằng chúng ta đang nhận quá ít protein đối với sức khỏe và thể chất, vì vậy chúng ta phải biết ơn nguồn protein mà trứng có. Thật may mắn, trứng cũng có các axit amin thiết yếu với tỷ lệ chính xác, giúp bạn tận dụng tốt lượng protein có trong chúng.

Ngoài ra, lòng đỏ trứng cũng chứa chất béo lành mạnh giúp cơ thể chúng ta hấp thụ các chất dinh dưỡng như vitamin và chất chống oxy hóa. Và, đừng lo lắng: nhiệt từ quá trình nấu nướng không phá hủy chất béo lành mạnh trong trứng.

Mẹo : Trong một quả trứng, lòng đỏ trứng chứa gần như nhiều protein như lòng trắng, vì vậy hãy ăn cả quả trứng để có được lượng protein tốt.

Dinh dưỡng của trứng có liên quan đến việc ngăn ngừa bệnh tật

 

Trứng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Trong các nghiên cứu, tiêu thụ trứng đã được chứng minh là có thể thay đổi mô hình của các hạt LDL từ cholesterol LDL nhỏ, dày đặc, có hại cho tim thành LDL lớn, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Trứng cũng chứa chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe của mắt. Trứng chứa một lượng lớn lutein và zeaxanthin, những chất dinh dưỡng giúp chống lại quá trình thoái hóa liên quan đến lão hóa ở mắt. Tiêu thụ lutein và zeaxanthin đã được chứng minh trong các nghiên cứu để giảm nguy cơ mắc các bệnh rối loạn mắt thường gặp như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra, vitamin A trong trứng cũng giúp ngăn ngừa mù lòa, vì sự thiếu hụt vitamin này được coi là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa.

Mẹo: Theo các nghiên cứu, bạn có thể ăn tối đa hai quả trứng mỗi ngày.

Dinh dưỡng trứng được kết nối với sự hài lòng

Là món ăn được ưa thích của người Việt, liệu bạn có biết rằng trứng có những lợi ích tuyệt vời này không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trứng có khả năng làm no một cách tuyệt vời, mặc dù ít calo nhưng có thể khiến bạn cảm thấy no. Nói một cách kỹ thuật hơn, những "cường quốc dinh dưỡng nhỏ bé" này đạt điểm cao về chỉ số no, một thang đo khả năng thực phẩm khiến chúng ta cảm thấy no và do đó giảm lượng calo nạp vào cơ thể.

Lời khuyên: Ăn một quả trứng để tránh ăn quá nhiều thực phẩm không lành mạnh.

Theo Femina

Những loại thực phẩm được ưa chuộng nhưng đang âm thầm "tiêm" vi rút và "phá hủy" cơ thể bạn từ bên trong

Những loại thực phẩm được ưa chuộng nhưng đang âm thầm "tiêm" vi rút và "phá hủy" cơ thể bạn từ bên trong

Khi chúng ta chọn thực phẩm lành mạnh trong siêu thị, chúng ta hy vọng sẽ mua được thứ gì đó hữu ích cho bản thân và gia đình. Nhưng nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả những thực phẩm bình thường nhất cũng có thể nguy hiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   lợi ích của việc ăn trứng ăn trứng có béo không dinh dưỡng từ trứng

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 8 giờ 37 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 9 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng