Từ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường đến hỗ trợ giảm cân, ăn chay mang lại nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ

Dinh dưỡng 24/09/2022 08:27

Chế độ ăn thuần chay có vẻ hạn chế đối với một số người, nhưng nó có thể có lợi vì có rất nhiều lựa chọn cho các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng.

Từ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường đến hỗ trợ giảm cân, ăn chay mang lại nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù chế độ ăn kiêng hạn chế ăn bất kỳ sản phẩm nào có nguồn gốc từ động vật hoặc sản xuất (không có sữa, thịt, lợn, cá, gà, v.v.), bạn vẫn có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu dinh dưỡng hàng ngày của mình với nhiều loại trái cây, rau, đậu và ngũ cốc nguyên hạt mà bạn có thể ăn. Các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ những lợi ích của chế độ ăn thuần chay mà bạn có thể chưa biết.

Giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa

Từ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường đến hỗ trợ giảm cân, ăn chay mang lại nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Hội chứng chuyển hóa là một thuật ngữ chỉ một nhóm các triệu chứng liên quan đến sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim và cũng thường liên quan đến tình trạng thừa cân. Một nghiên cứu cho thấy tránh thực phẩm nhiều chất béo, thực phẩm chế biến nhiều và tập trung vào chế độ ăn thuần chay toàn phần, có nguồn gốc từ thực vật, có thể giúp kiểm soát những nguy cơ này.

Bền vững hơn cho môi trường

 

Nghiên cứu tương tự cho thấy giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cũng hỗ trợ thực tế rằng chế độ ăn thuần chay bền vững hơn đối với môi trường. Việc nuôi động vật để làm thức ăn cho con người đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn (nước, năng lượng, thức ăn động vật) so với thu hoạch thức ăn từ thực vật.

Có thể giúp giảm viêm

Từ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường đến hỗ trợ giảm cân, ăn chay mang lại nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Hàm lượng chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng thực vật cao trong chế độ ăn thuần chay đã được chứng minh là có khả năng chống lại chứng viêm trong cơ thể. Với rất nhiều bệnh tật và các triệu chứng liên quan đến viêm nhiễm, sử dụng chế độ ăn uống như một công cụ phòng ngừa là một lý do khác để thử chế độ ăn thuần chay.

Có thể hỗ trợ giảm cân

Từ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường đến hỗ trợ giảm cân, ăn chay mang lại nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Các nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn thuần chay có thể có hiệu quả để giảm cân. Điều này có thể là do chất xơ cao, khối lượng lớn hoặc hiệu ứng no của việc ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật, kết hợp với thực tế là nhiều nguồn thực phẩm thuần chay tự nhiên có ít calo. Mặc dù bạn vẫn cần giảm calo để giảm cân, nhưng việc duy trì chế độ ăn thuần chay có thể giúp thực hiện điều này dễ dàng hơn.

Cho phép bạn ăn số lượng lớn hơn một số loại thực phẩm

 

Một trong những lý do mà chế độ ăn thuần chay gắn liền với việc giảm cân là vì ngay cả một số lượng lớn thực phẩm thuần chay (như rau xanh hoặc trái cây có hàm lượng nước cao) vẫn có thể chứa ít calo. Chọn những thực phẩm có khối lượng lớn, ít calo này có thể rất no và không khiến bạn cảm thấy như đang cố gắng cắt giảm calo hoặc bỏ lỡ những bữa ăn thỏa mãn.

Có thể cải thiện năng suất

Từ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường đến hỗ trợ giảm cân, ăn chay mang lại nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Một nghiên cứu được thực hiện tại nơi làm việc để tìm hiểu tác động của việc tuân theo chế độ ăn thuần chay cho thấy rằng nhân viên làm việc năng suất hơn khi theo chế độ ăn thực vật. Lợi ích của chế độ ăn thuần chay này không chỉ hấp dẫn đối với những người muốn trở nên nổi trội mà còn đối với những ông chủ muốn giữ cho nhân viên của mình khỏe mạnh và luôn dẫn đầu công việc. Điều này có thể là do ít căng thẳng hơn hoặc sức khỏe tinh thần minh mẫn hơn, nhưng nhiều nghiên cứu hơn trong lĩnh vực này cần được hoàn thành.

Có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính

 

Có thể lợi ích quan trọng nhất của chế độ ăn thuần chay là nó đã được chứng minh là giúp ngăn ngừa bệnh mãn tính. Cho dù bệnh tiểu đường, bệnh tim, huyết áp cao, v...v..nhiều bệnh trong số này có thể được ngăn ngừa bằng chế độ ăn uống lành mạnh, dựa trên thực vật và lối sống năng động. Nếu tuổi thọ là mục tiêu của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đang bổ sung nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật hơn trong chế độ ăn uống của mình để giữ cho cơ thể khỏe mạnh và sẵn sàng đạt được mục tiêu của mình.

Vì vậy, hãy ghi nhớ những lợi ích này, ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng chuyển sang ăn chay trường, hãy thử thêm một vài bữa ăn có nguồn gốc thực vật vào tuần của bạn và xem bạn có nhận thấy bất kỳ lợi ích nào trong số này không nhé.

Theo Femina

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