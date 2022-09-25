Những loại thực phẩm được ưa chuộng nhưng đang âm thầm "tiêm" vi rút và "phá hủy" cơ thể bạn từ bên trong

Dinh dưỡng 25/09/2022 08:27

Khi chúng ta chọn thực phẩm lành mạnh trong siêu thị, chúng ta hy vọng sẽ mua được thứ gì đó hữu ích cho bản thân và gia đình. Nhưng nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả những thực phẩm bình thường nhất cũng có thể nguy hiểm.

 

Sau đây là danh sách các loại thực phẩm có thể gây hại cho cơ thể của bạn và cách để tránh các vấn đề này cũng như giúp bạn thưởng thức tất cả các món ăn ngon mà bạn thích.

1. Xà lách

 

Những loại thực phẩm được ưa chuộng nhưng đang âm thầm 'tiêm' vi rút và 'phá hủy' cơ thể bạn từ bên trong - Ảnh 1

Các nhà khoa học từ Trung tâm Khoa học vì Lợi ích Công cộng đã phân tích số liệu thống kê trong 12 năm qua. Họ đang cố gắng tìm ra loại thực phẩm nào dẫn đến số trường hợp ngộ độc thực phẩm cao nhất. Xà lách hóa ra là số một.

Nó là nguyên nhân gây ra 363 vụ bùng phát với 13.568 trường hợp ngộ độc được biết đến. Vì vậy, ngay cả khi rau diếp được gói kỹ và “sẵn sàng để ăn”, tốt hơn hết bạn nên rửa thật sạch trước khi bày lên đĩa.

2. Trứng

Những loại thực phẩm được ưa chuộng nhưng đang âm thầm 'tiêm' vi rút và 'phá hủy' cơ thể bạn từ bên trong - Ảnh 2

 

Nhiễm khuẩn salmonella có thể xâm nhập vào trứng từ phân của gà bị nhiễm bệnh có thể nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ em, người già và những người có hệ miễn dịch kém. Nếu thấy vỏ không sạch hoàn toàn, tốt hơn hết bạn nên dành một phút để rửa quả trứng trước khi làm món trứng cho cả gia đình ăn.

3. Gà

Những loại thực phẩm được ưa chuộng nhưng đang âm thầm 'tiêm' vi rút và 'phá hủy' cơ thể bạn từ bên trong - Ảnh 3

 

Một giọt nước ép từ thịt gà sống có đủ vi khuẩn Campylobacter để lây nhiễm cho một người. Vi khuẩn này gây sốt và các vấn đề về đường tiêu hóa. Vi khuẩn lây lan rất nhanh khi chúng ta rửa thịt vì chúng bám trên tay, tạp dề, quầy, v.v.

Để đảm bảo an toàn, bạn nên hạn chế tiếp xúc với thịt gà sống và rửa thớt, dao xa phần còn lại của bát đĩa. Thậm chí bạn có thể rửa dao thớt chặt gà trong nước sôi.

4. Cá ngừ

Những loại thực phẩm được ưa chuộng nhưng đang âm thầm 'tiêm' vi rút và 'phá hủy' cơ thể bạn từ bên trong - Ảnh 4

 

Khi rã đông và bảo quản cá sai cách, một loại protein độc có tên là scombrotoxin sẽ được hình thành. Nó có thể gây ra một loại ngộ độc thực phẩm dẫn đến phát ban trên da, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, nhịp tim cao và thậm chí mất thị lực.

Bạn nên rã đông cá ngừ mà không để cá tiếp xúc với không khí. Lấy nó từ ngăn đá và đặt nó trên kệ thấp nhất trong tủ lạnh mà không cần mở gói bọc thực phẩm. 

 

5. Phô mai

Những loại thực phẩm được ưa chuộng nhưng đang âm thầm 'tiêm' vi rút và 'phá hủy' cơ thể bạn từ bên trong - Ảnh 5

 

Phô mai không có hóa chất độc hại nhưng ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình sản xuất, vi sinh vật gây bệnh gây ngộ độc đều có thể xâm nhập vào phô mai. Có nguy cơ mắc bệnh brucella và bệnh listeriosis nếu sữa chưa được khử trùng của động vật bị bệnh được sử dụng trong quá trình sản xuất. Đó là lý do tại sao bạn chỉ nên mua pho mát từ những nhà sản xuất mà bạn biết và tin tưởng.

6. Thịt xay

Những loại thực phẩm được ưa chuộng nhưng đang âm thầm 'tiêm' vi rút và 'phá hủy' cơ thể bạn từ bên trong - Ảnh 6

 

Các chuyên gia đã tìm thấy phần còn lại của thuốc kháng khuẩn, E. coli, salmonella và listeria trong thịt xay. Đó là lý do tại sao tốt hơn là bạn nên thái những miếng thịt mỏng, dẹt và chiên chúng.

7. Soda

Những loại thực phẩm được ưa chuộng nhưng đang âm thầm 'tiêm' vi rút và 'phá hủy' cơ thể bạn từ bên trong - Ảnh 7

 

Ngoài béo phì và tổn thương gan, một lý do khác khiến bạn nên bỏ uống soda là ảnh hưởng của nó đối với xương của bạn. Soda chứa cả axit photphoric và caffein dẫn đến giảm mật độ khoáng của xương (BMD) và cuối cùng dẫn đến loãng xương.

Theo Brightside

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