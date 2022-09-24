Thực phẩm lên men không chỉ hấp dẫn vị giác mà còn có lợi ích tuyệt vời cho cả tim mạch và đường ruột theo cách này

Dưa cải, kim chi, miso, kombucha, bánh mì chua và dưa chua là những ví dụ về thực phẩm lên men. Chúng có hàm lượng chất xơ cao và chứa các vi khuẩn có lợi có thể giúp ngăn ngừa bệnh mãn tính bằng cách cải thiện sức khỏe tâm thần, sức khỏe đường ruột và tiêu hóa.

Quá trình này tiếp tục và thực phẩm lên men tạo thành một nguồn vi khuẩn có lợi tuyệt vời giúp tăng cường sức khỏe đường ruột ở mức độ toàn thân.

Lợi ích của thực phẩm lên men bắt đầu từ đường ruột của bạn. Nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều khía cạnh sức khỏe của bạn, bao gồm tâm trạng, hành vi, sự thèm ăn và cân nặng, nên đường ruột của bạn được coi là bộ não thứ hai của bạn. Thực phẩm lên men giúp bạn có được sự kết hợp tốt hơn của vi khuẩn trong đường ruột, được gọi là hệ sinh vật đường ruột.

Điều này cải thiện sức khỏe đường ruột và kết quả là tất cả các chức năng của cơ thể mà đường ruột của bạn tạo điều kiện sẽ khỏe mạnh hơn. Bao gồm nhiều loại thực phẩm lên men trong chế độ ăn uống của bạn sẽ giúp bạn duy trì một hệ vi sinh vật khỏe mạnh và ngăn ngừa bệnh tật.

Hỗ trợ một tâm trạng lành mạnh

Ruột chứa các tế bào thần kinh có khả năng ảnh hưởng đến cảm xúc và cảm giác của chúng ta. Vì rối loạn vi khuẩn đường ruột có thể gây ra phản ứng viêm mãn tính, sự mất cân bằng trong hệ vi sinh vật đường ruột có thể góp phần gây ra các rối loạn sức khỏe tâm thần như lo lắng và trầm cảm. Thực phẩm lên men giúp cải thiện sức khỏe tâm thần bằng cách giảm mức độ vi khuẩn gây viêm và giảm viêm ruột.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Ảnh minh họa: Internet

Hệ thống miễn dịch của bạn bị ảnh hưởng đáng kể bởi các vi khuẩn sống trong ruột của bạn. Thực phẩm lên men tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và giảm nguy cơ nhiễm trùng như cảm lạnh thông thường vì hàm lượng probiotic cao của chúng. Thực phẩm lên men có nhiều vitamin C, sắt và kẽm, tất cả đều được chứng minh là giúp hệ thống miễn dịch hoạt động tốt hơn.

Cải thiện sự hấp thụ thức ăn

Thực phẩm bạn ăn được kết hợp với tất cả các loại dịch tiêu hóa, enzym và axit trong dạ dày của bạn. Điều đó hỗ trợ phá vỡ nó thành các phân tử nhỏ hơn. Những phân tử nhỏ hơn này rất dễ bị phá vỡ. Probiotics phá vỡ các phân tử nhỏ này thành các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể hoạt động khỏe mạnh. Những chất dinh dưỡng này được cơ thể hấp thụ dễ dàng, cho phép cơ thể gặt hái tất cả những lợi ích.

Giữ cho trái tim khỏe mạnh

Ảnh minh họa: Internet

Kimchi, dưa cải bắp và kefir chứa lợi khuẩn, vitamin K và chất xơ, giúp giữ cho hệ tim mạch khỏe mạnh. Nó hỗ trợ trong việc kiểm soát và giảm mức cholesterol LDL. Vitamin K cần thiết cho quá trình điều chỉnh canxi trong cơ thể cũng như quá trình đông máu. Tiêu thụ thực phẩm lên men như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng dường như làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Theo Femina