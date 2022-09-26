Top những thực phẩm trứ danh 'chiến thần diệt mỡ ưu tú' mà bạn nên có trong menu nếu muốn đốt cháy số ký dư thừa

Dinh dưỡng 26/09/2022 15:00

Mặc dù những lý do phổ biến khiến tích tụ mỡ bụng cũng giống như những lý do tăng cân nói chung, chẳng hạn như chế độ ăn uống nghèo nàn, lười vận động, v.v., nhưng việc giảm mỡ ở khu vực bụng tương đối khó hơn. Đó là lúc bạn cần biết về các loại thực phẩm có tác dụng đốt cháy mỡ bụng.

 

Lưu ý rằng mỡ bụng, tức là mỡ xung quanh bụng, gồm hai loại: Mỡ nội tạng (bao quanh các cơ quan) có hại hơn mỡ dưới da (nằm dưới da). Hãy cùng tìm hiểu về cách ăn uống đúng cách để duy trì cân nặng của bạn và tránh béo bụng.

Bạn thực sự có thể đốt cháy mỡ bụng bằng một số loại thực phẩm. Ngoài ra, hãy thay đổi chế độ ăn uống của bạn để ăn những thực phẩm ngăn ngừa sự tích tụ mỡ ở bụng ngay từ đầu.

Yến mạch

Top những thực phẩm trứ danh 'chiến thần diệt mỡ ưu tú' mà bạn nên có trong menu nếu muốn đốt cháy số ký dư thừa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch được coi là một siêu thực phẩm giảm cân vì chúng chứa nhiều protein và ít calo. Vì vậy, nếu bạn đang muốn có được một vòng bụng phẳng lì, hãy thêm bột yến mạch vào chế độ ăn uống của mình.

Yến mạch cần thời gian để tiêu hóa, khiến cơ thể bạn đốt cháy calo trong quá trình này. Hơn nữa, yến mạch giúp bạn no lâu hơn, giúp bạn không bị ngấy với thức ăn không lành mạnh. Yến mạch cũng cung cấp cho bạn năng lượng suốt cả ngày và giúp giảm cholesterol.

 

Đậu

Các loại đậu như đậu đen, đậu tây và các loại đậu như đậu lăng chứa nhiều protein và chất xơ, giúp thúc đẩy cảm giác no.

Cá hồi

Top những thực phẩm trứ danh 'chiến thần diệt mỡ ưu tú' mà bạn nên có trong menu nếu muốn đốt cháy số ký dư thừa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cá béo như cá hồi chứa nhiều protein chất lượng, chất béo lành mạnh và các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Điều này giúp bạn no lâu hơn, ngăn chặn tình trạng thèm ăn và do đó giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân của mình. Ngoài ra, cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3. Những chất này có thể làm giảm chứng viêm, vốn được biết là có vai trò trong bệnh béo phì và bệnh chuyển hóa.

Ngoài ra, hải sản cung cấp cho bạn iốt, chất quan trọng đối với chức năng tuyến giáp và giữ cho quá trình trao đổi chất của bạn diễn ra trơn tru.

Lúa mạch

Lúa mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt rất giàu chất xơ lành mạnh và beta-glucan, cả hai đều giúp giảm cholesterol. Nó cũng có chỉ số đường huyết thấp, vì vậy nó giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Nước lúa mạch là một trong những thứ tốt để thêm vào thói quen buổi sáng của bạn để kích thích giảm cân và giảm mỡ bụng. Thức uống này hoạt động như một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể và làm sạch ruột.

Táo

Top những thực phẩm trứ danh 'chiến thần diệt mỡ ưu tú' mà bạn nên có trong menu nếu muốn đốt cháy số ký dư thừa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Táo là một trong những loại trái cây có tác dụng đốt cháy mỡ bụng. Chứa nhiều chất xơ, chúng tạo nên một bữa ăn nhẹ tuyệt vời vào buổi sáng hoặc giữa ngày, thúc đẩy cảm giác no và giữ cho bạn no cả ngày. Mặt tích cực, chúng chứa ít calo và đường, do đó thúc đẩy nỗ lực giảm cân của bạn. Ngoài ra, flavonoid có trong táo thúc đẩy đốt cháy mỡ bụng.

 

Hạt lanh

Những hạt nhỏ này chứa nhiều chất xơ, axit béo omega-3 và lignans, giúp chúng tốt cho tiêu hóa. Chúng giúp giảm táo bón và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim và ung thư. Sử dụng hạt lanh để đẩy nhanh quá trình giảm cân của bạn.

Bạn có thể thêm chúng trong món salad hoặc bánh mì, hoặc xay chúng nhỏ ra giúp tiêu hóa chúng dễ dàng hơn. Lưu ý rằng nó là một trong những thực phẩm đốt cháy mỡ bụng nhanh chóng!

Sữa chua

Sữa chua là một sản phẩm sữa tuyệt vời để thêm vào chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn. Sữa chua Hy Lạp đặc biệt được biết đến với công dụng kiểm soát cân nặng vì nó chứa gấp đôi lượng protein so với sữa đông thông thường. Sữa chua Hy Lạp cũng có vi khuẩn probiotic có thể cải thiện chức năng đường ruột, bảo vệ chống lại chứng viêm và kháng leptin, vốn có thể dẫn đến béo phì.

Điều thú vị là sữa đầy đủ chất béo có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì hơn so với các loại sữa ít chất béo. Tránh sữa chua có đường và có hương vị vì nó có thể thêm calo rỗng vào chế độ ăn uống của bạn.

Quả hạch

Đúng vậy, các loại hạt là thực phẩm giàu chất béo, nhưng chúng cũng chứa nhiều protein, chất xơ và các hợp chất thực vật giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Chúng là một món ăn nhẹ tuyệt vời vì các nghiên cứu cho thấy rằng ăn các loại hạt giúp cải thiện sức khỏe trao đổi chất và thúc đẩy giảm cân. Hãy nhớ lưu ý đến kích thước khẩu phần.

Bông cải xanh

Top những thực phẩm trứ danh 'chiến thần diệt mỡ ưu tú' mà bạn nên có trong menu nếu muốn đốt cháy số ký dư thừa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, bắp cải, súp lơ trắng và cải Brussels có nhiều chất xơ, giúp no lâu. Những loại rau này cũng chứa một số protein. Về mặt tích cực, chúng có mật độ năng lượng thấp hoặc ít calo, có nghĩa là chúng hoàn hảo để thêm vào chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn.

Giấm

Các nghiên cứu cho thấy uống 1-2 muỗng canh hoặc 15–30 ml giấm mỗi ngày có thể giúp giảm mỡ bụng. Điều này cũng có thể làm giảm mức chất béo trung tính trong máu.

 

Ớt chuông đỏ

Capsaicin là hợp chất có trong ớt cay như ớt jalapenos hoặc ớt cayenne, gây ra cảm giác bỏng rát. Mặc dù thực sự là một chất kích thích, nhưng nó được biết là có một số lợi ích sức khỏe, bao gồm cả việc thúc đẩy giảm cân. Nghiên cứu cho thấy capsaicin có thể nhắm mục tiêu mỡ bụng nội tạng và tăng tốc độ giảm cân vùng bụng.

 

Quả mâm xôi

Quả mâm xôi là chất đốt cháy chất béo hiệu quả vì chúng chứa nhiều chất xơ. Vì vậy, hãy ăn chúng tươi hoặc đông lạnh như một phần của bữa sáng hoặc món tráng miệng để tăng cường đốt cháy calo. Loại quả này cũng điều chỉnh phản ứng insulin, giữ cho lượng đường trong máu luôn ở mức kiểm soát.

Quả bơ thực sự chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn lành mạnh giúp đốt cháy với tốc độ cao hơn các chất béo khác. Trái cây cũng tăng cường tỷ lệ trao đổi chất và giúp đốt cháy calo. Điều thú vị là ăn một quả bơ mỗi ngày có thể phân bổ lại mỡ bụng ở phụ nữ, giúp họ có được thân hình khỏe mạnh hơn.

Theo Femina

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