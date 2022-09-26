6 loại thực phẩm chay hàng đầu cho chế độ ăn giàu protein mà bạn không nên bỏ lỡ

Mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta đều chứa protein. Nó có nghĩa là protein chịu trách nhiệm sửa chữa các tế bào và tạo ra các tế bào mới. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải tiêu thụ đủ protein. Tuy nhiên, thực phẩm không ăn chay như thịt và trứng được cho là nguồn cung cấp protein cao lý tưởng. Các nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ protein thực vật có xu hướng giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư, huyết áp, v.v. Dưới đây là danh sách 9 loại thực phẩm chay để bạn bổ sung vào thói quen của mình để làm cho nó giàu protein.

Protein cũng được sản xuất bên trong cơ thể chúng ta nhưng một số cần được tiêu thụ. Theo một nghiên cứu, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có số lượng người ăn chay cao nhất trên thế giới. Mặc dù vậy, gần 70% tiêu thụ chế độ ăn của chúng ta lại thiếu protein. Tại sao lại như vậy?

Đậu lăng, thuộc họ đậu, là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Một số loại đậu lăng bạn nên tiêu thụ hàng ngày là đậu lăng xanh, đậu gà và đậu tây. Chỉ riêng đậu thận đã có 17g protein mỗi cốc protein nhưng cũng chứa kali và carbohydrate phức hợp và 50% lượng tiêu thụ hàng ngày. Bạn sẽ không tìm thấy một lựa chọn nào tốt hơn mà không tốn kém và sẵn có cùng một lúc.

2. Đậu xanh

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Chúng ta đều biết, ăn rau xanh hàng ngày là một nhân tố thay đổi "cuộc chơi". Thực tế rau xanh là một thiên nhiên lành mạnh đã cung cấp cho chúng ta. Nói đến lượng protein cao nhất thì phải kể đến đậu xanh. Với 9g protein mỗi lần nấu chín (240ml). Nó bao gồm 25% lượng chất xơ hàng ngày của bạn, bao gồm vitamin A, C và K. Vì vậy, lần tới khi bạn ở cửa hàng tạp hóa, đừng bao giờ quên thêm đậu xanh vào chế độ ăn uống của bạn.

3. Rau mầm

Rau mầm được công nhận là lợi ích của thiên nhiên đối với loài người. Lý do là chất lượng dinh dưỡng của nó. Nó chứa nhiều protein và dễ tiêu hóa. Nếu bạn thực sự quan tâm chặt chẽ trong chế độ ăn kiêng để giảm cân, bạn có thể chuyển sang ăn rau mầm hàng ngày. Nó là một trong những nguồn cung cấp protein tốt nhất cho người ăn chay.



4. Sữa đậu nành

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ riêng sữa là một nguồn protein tuyệt vời. Tuy nhiên, một số sản phẩm thay thế sữa như sữa đậu nành có đủ lợi ích để thuyết phục bạn chuyển sữa. Sữa đậu nành được làm từ đậu nành và nước lọc. Một cốc sữa đậu nành không đường có 7g protein. Nó có hàm lượng carbs và chất béo thấp so với sữa bò. Nó cũng tốt nhất cho những người không dung nạp lactose.

5. Các loại hạt, bơ hạt

Quả hạch hay còn gọi là siêu thực phẩm. Các loại hạt bao gồm hạnh nhân, óc chó và hạt điều là một trong những nguồn cung cấp protein cao nhất. Chúng cũng là một nguồn cung cấp tuyệt vời sắt, canxi, vitamin A và B. Chỉ cần ăn một ít các loại hạt hỗn hợp đặc biệt là khi bụng đói sẽ mang đến cho bạn một khởi đầu ngày mới tuyệt vời. Bạn cũng có thể chọn bất kỳ loại bơ hạt tự nhiên nào như bơ đậu phộng, đây lại là một nguồn protein tuyệt vời.

6. Yến mạch

Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch không chỉ giàu protein mà còn là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan và dễ tiêu hóa. Một chén yến mạch nhỏ cung cấp cho bạn 6g protein và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cholesterol. Một cốc yến mạch vào buổi sáng là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới của bạn.

Theo Femina