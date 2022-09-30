Bổ sung 5 loại thực phẩm siêu dưỡng này, da không chỉ đẹp lên mấy phần mà sức khỏe còn mạnh mẽ hơn gấp đôi

Dinh dưỡng 30/09/2022 07:38

Có rất nhiều cuộc nói chuyện về tất cả các loại thực phẩm nguy hiểm xung quanh chúng ta. Ngày hôm qua sữa là lý do gây ra cảm lạnh, ngày hôm trước những quả trứng làm chúng ta lo ắng vì chất bảo quản, v..v... Nhưng sự thật là cả vẻ đẹp và sức khỏe của chúng ta đều sẽ rất tốt nếu biết đến một chế độ ăn uống cân bằng.

Nếu bạn thêm những thực phẩm này vào chế độ ăn uống của mình, cơ thể sẽ rất "cảm ơn" bạn.

1. Quả hạch

 

Các loại hạt có một lượng lớn chất xơ thực sự giúp làn da của chúng ta luôn sáng mịn. Thay vì được đào thải qua da, các loại hạt giúp phát ban, nấm men và nấm di chuyển ra khỏi cơ thể với sự trợ giúp của chất xơ.

Bổ sung 5 loại thực phẩm siêu dưỡng này, da không chỉ đẹp lên mấy phần mà sức khỏe còn mạnh mẽ hơn gấp đôi - Ảnh 1

Tuy nhiên, ăn quá nhiều loại hạt có thể dẫn đến tăng cân, vì vậy hãy tiêu thụ từ từ.

Lời khuyên: Bạn có thể thay thế bữa ăn nhẹ vì sợ tăng cân bằng một gói nhỏ các loại hạt.

 

2. Ớt chuông

 

Ớt chuông làm giảm cholesterol và giảm viêm. Chúng là một nguồn cung cấp Vitamin A, Vitamin C và cả Vitamin E , đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho tóc và da của chúng ta trông trẻ trung.

Bổ sung 5 loại thực phẩm siêu dưỡng này, da không chỉ đẹp lên mấy phần mà sức khỏe còn mạnh mẽ hơn gấp đôi - Ảnh 2

Lời khuyên: Nếu không thích chanh, bạn có thể thay thế bằng ớt chuông, loại ớt chứa nhiều Vitamin C như chanh.

3. Đậu

Bổ sung 5 loại thực phẩm siêu dưỡng này, da không chỉ đẹp lên mấy phần mà sức khỏe còn mạnh mẽ hơn gấp đôi - Ảnh 3

 

Sự cân bằng giữa carbohydrate phức hợp và protein cung cấp một nguồn glucose ổn định, chậm thay vì sự gia tăng đột ngột có thể xảy ra sau khi ăn carbohydrate đơn giản. Vì vậy, đậu rất tốt cho người bị tiểu đường, nhưng ngay cả khi bạn không gặp phải vấn đề này, đậu vẫn giúp quá trình thay thế tế bào cũ bằng tế bào mới.

Lời khuyên: Nếu bạn hiếm khi ăn thịt, gia cầm hoặc cá, đậu có thể rất hữu ích trong việc thu nhận các protein cần thiết.

 

 

4. Rau xanh

Bổ sung 5 loại thực phẩm siêu dưỡng này, da không chỉ đẹp lên mấy phần mà sức khỏe còn mạnh mẽ hơn gấp đôi - Ảnh 4

 

Rau xanh vô hiệu hóa một số dấu hiệu viêm trên khắp cơ thể được cho là nguyên nhân thúc đẩy bệnh tim. Nó cũng có thể khiến bạn trở thành "người sắt", vì rau xanh chứa rất nhiều sắt, chất đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các tế bào hồng cầu và cần thiết cho quá trình trao đổi chất.

Lời khuyên: Bạn có thể đặt một nhúm rau xanh khô vào hầu hết các món ăn để thưởng thức.

5. Quả sung

Bổ sung 5 loại thực phẩm siêu dưỡng này, da không chỉ đẹp lên mấy phần mà sức khỏe còn mạnh mẽ hơn gấp đôi - Ảnh 5

 

Quả sung chứa fructose, glucose, cellulose, pectins, axit hữu cơ, Vitamin A, C, B1 , B12 và nhiều chất dinh dưỡng hơn nữa. Chúng rất tốt để cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, giữ canxi trong xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Lời khuyên: Cùng với các loại hạt, sung khô và các loại trái cây sấy khô khác có thể là một món ăn vặt bổ dưỡng tốt.

Theo Brightside

Một loại rau ăn nhiều sẽ rút kiệt canxi trong cơ thể, độc hại nhưng nhiều người vẫn mê

Một loại rau ăn nhiều sẽ rút kiệt canxi trong cơ thể, độc hại nhưng nhiều người vẫn mê

Người cao tuổi cần phải hạn chế ăn loại thực phẩm này. Đồng thời thường xuyên vận động, phơi nắng và có chế độ dinh dưỡng để bổ sung canxi cần thiết cho cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm làm đẹp da các loại thực phẩm tốt cho cơ thể thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng