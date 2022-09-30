Bổ sung 5 loại thực phẩm siêu dưỡng này, da không chỉ đẹp lên mấy phần mà sức khỏe còn mạnh mẽ hơn gấp đôi

Nếu bạn thêm những thực phẩm này vào chế độ ăn uống của mình, cơ thể sẽ rất "cảm ơn" bạn.

Các loại hạt có một lượng lớn chất xơ thực sự giúp làn da của chúng ta luôn sáng mịn. Thay vì được đào thải qua da, các loại hạt giúp phát ban, nấm men và nấm di chuyển ra khỏi cơ thể với sự trợ giúp của chất xơ.

Tuy nhiên, ăn quá nhiều loại hạt có thể dẫn đến tăng cân, vì vậy hãy tiêu thụ từ từ.

Lời khuyên: Bạn có thể thay thế bữa ăn nhẹ vì sợ tăng cân bằng một gói nhỏ các loại hạt.

2. Ớt chuông

Ớt chuông làm giảm cholesterol và giảm viêm. Chúng là một nguồn cung cấp Vitamin A, Vitamin C và cả Vitamin E , đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho tóc và da của chúng ta trông trẻ trung.

Lời khuyên: Nếu không thích chanh, bạn có thể thay thế bằng ớt chuông, loại ớt chứa nhiều Vitamin C như chanh.

3. Đậu

Sự cân bằng giữa carbohydrate phức hợp và protein cung cấp một nguồn glucose ổn định, chậm thay vì sự gia tăng đột ngột có thể xảy ra sau khi ăn carbohydrate đơn giản. Vì vậy, đậu rất tốt cho người bị tiểu đường, nhưng ngay cả khi bạn không gặp phải vấn đề này, đậu vẫn giúp quá trình thay thế tế bào cũ bằng tế bào mới.

Lời khuyên: Nếu bạn hiếm khi ăn thịt, gia cầm hoặc cá, đậu có thể rất hữu ích trong việc thu nhận các protein cần thiết.

4. Rau xanh

Rau xanh vô hiệu hóa một số dấu hiệu viêm trên khắp cơ thể được cho là nguyên nhân thúc đẩy bệnh tim. Nó cũng có thể khiến bạn trở thành "người sắt", vì rau xanh chứa rất nhiều sắt, chất đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các tế bào hồng cầu và cần thiết cho quá trình trao đổi chất.

Lời khuyên: Bạn có thể đặt một nhúm rau xanh khô vào hầu hết các món ăn để thưởng thức.

5. Quả sung

Quả sung chứa fructose, glucose, cellulose, pectins, axit hữu cơ, Vitamin A, C, B1 , B12 và nhiều chất dinh dưỡng hơn nữa. Chúng rất tốt để cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, giữ canxi trong xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Lời khuyên: Cùng với các loại hạt, sung khô và các loại trái cây sấy khô khác có thể là một món ăn vặt bổ dưỡng tốt.

Theo Brightside