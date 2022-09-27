Đánh bại mỡ thừa, giảm cân hiệu quả với cà phê bông cải xanh: Thức uống mới lạ mà tràn đầy năng lượng

Dinh dưỡng 27/09/2022 11:00

Với nỗi ám ảnh ngày càng tăng về việc ăn uống lành mạnh, một cái gì đó mới xuất hiện mang đến công dụng "diệt trừ" mỡ thừa sẽ luôn đáng chú ý và lần này đó là cà phê bông cải xanh. Khái niệm về cà phê bông cải xanh được phát triển bởi Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung (CSIRO) ở Úc.

Theo một nghiên cứu, một người bình thường ở Úc không ăn đủ rau mỗi ngày và bột bông cải xanh có thể là một ý tưởng tuyệt vời giúp giải quyết vấn đề này cùng với vấn đề giảm cân.

Cà phê bông cải xanh được làm như thế nào?

Đánh bại mỡ thừa, giảm cân hiệu quả với cà phê bông cải xanh: Thức uống mới lạ mà tràn đầy năng lượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm cà phê súp lơ xanh rất đơn giản. Bông cải xanh được phơi khô và xay thành bột mịn. Bột này có thể được thêm vào cà phê của bạn để nhận được tất cả các lợi ích sức khỏe của bông cải xanh. Một khẩu phần rau tương đương với hai muỗng canh bột bông cải xanh. Đây cũng là một cách tuyệt vời để ăn những loại rau xanh mà chúng ta không thực sự thích ăn.

Bông cải xanh bảo vệ bạn khỏi bệnh tim, ung thư và thúc đẩy giảm cân. Ngoài ra, cà phê là thứ mà mọi người uống hàng ngày và đó là lý do tại sao, thêm bột vào cà phê hoàn toàn có ý nghĩa. Nhưng nếu bạn không thể chỉ thêm bột này vào cà phê của mình, bạn có thể chỉ cần thêm bột này vào sinh tố, trái cây, yến mạch hoặc salad.

Bông cải xanh giúp giảm cân

Không chỉ chứa ít calo, bông cải xanh còn chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ cần thiết, mang lại cảm giác no. Các vi chất dinh dưỡng có trong nó hỗ trợ giảm cân bằng cách phá vỡ chất béo.

Một cốc rau xanh này cung cấp cho bạn 100% Vitamin C và Vitamin K bạn cần hàng ngày. Theo một bài báo đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng năm 2017, lượng chất béo được đốt cháy ít hơn ở những người có lượng vitamin C thấp và những người tiêu thụ lượng vitamin C cao hơn thường nhẹ cân hơn những người không có. Nó cũng là một nguồn cung cấp folate, vitamin A, vitamin B-6 và kali.

Đánh bại mỡ thừa, giảm cân hiệu quả với cà phê bông cải xanh: Thức uống mới lạ mà tràn đầy năng lượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm mật độ năng lượng thấp là một phần quan trọng của chương trình giảm cân và bông cải xanh là một trong số đó. Những thực phẩm này có ít calo trong mỗi gam thực phẩm và do đó, bạn có thể tiêu thụ nhiều khẩu phần mà vẫn hạn chế calo. Bông cải xanh chứa nước và chất xơ, trong đó 90% là nước.

Chất xơ hấp thụ nước và giãn nở, do đó, giúp bạn no lâu hơn và khiến bạn không còn cảm giác buồn nôn. Loại rau xanh này cũng là một nguồn cung cấp chất phytochemical, sulforaphane và indole-3-carbinol, được cho là có tác dụng giảm trọng lượng cơ thể. Các chất dinh dưỡng hỗ trợ giảm cân như vitamin C, crom và canxi cũng có trong bông cải xanh.

Theo Femina

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