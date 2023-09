Bông cải xanh bảo vệ bạn khỏi bệnh tim, ung thư và thúc đẩy giảm cân. Ngoài ra, cà phê là thứ mà mọi người uống hàng ngày và đó là lý do tại sao, thêm bột vào cà phê hoàn toàn có ý nghĩa. Nhưng nếu bạn không thể chỉ thêm bột này vào cà phê của mình, bạn có thể chỉ cần thêm bột này vào sinh tố, trái cây, yến mạch hoặc salad.

Bông cải xanh giúp giảm cân

Không chỉ chứa ít calo, bông cải xanh còn chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ cần thiết, mang lại cảm giác no. Các vi chất dinh dưỡng có trong nó hỗ trợ giảm cân bằng cách phá vỡ chất béo.

Một cốc rau xanh này cung cấp cho bạn 100% Vitamin C và Vitamin K bạn cần hàng ngày. Theo một bài báo đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng năm 2017, lượng chất béo được đốt cháy ít hơn ở những người có lượng vitamin C thấp và những người tiêu thụ lượng vitamin C cao hơn thường nhẹ cân hơn những người không có. Nó cũng là một nguồn cung cấp folate, vitamin A, vitamin B-6 và kali.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm mật độ năng lượng thấp là một phần quan trọng của chương trình giảm cân và bông cải xanh là một trong số đó. Những thực phẩm này có ít calo trong mỗi gam thực phẩm và do đó, bạn có thể tiêu thụ nhiều khẩu phần mà vẫn hạn chế calo. Bông cải xanh chứa nước và chất xơ, trong đó 90% là nước.

Chất xơ hấp thụ nước và giãn nở, do đó, giúp bạn no lâu hơn và khiến bạn không còn cảm giác buồn nôn. Loại rau xanh này cũng là một nguồn cung cấp chất phytochemical, sulforaphane và indole-3-carbinol, được cho là có tác dụng giảm trọng lượng cơ thể. Các chất dinh dưỡng hỗ trợ giảm cân như vitamin C, crom và canxi cũng có trong bông cải xanh.

Theo Femina