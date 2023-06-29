Những món ăn ngon nhưng không thực sự lành mạnh và cách thay thế hiệu quả

Dinh dưỡng 29/06/2023 09:58

Thực phẩm lành mạnh có vai trò rất quan trọng trong dinh dưỡng bởi không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp nâng cao sức khỏe, vậy nên hãy tránh xa thực phẩm gây hại. +

Nhiều người quan tâm tới sức khỏe của gia đình và luôn tìm kiếm những giải pháp thay thế thông minh bằng cách lựa chọn những thực phẩm, vật dụng lành mạnh, an toàn và tốt cho sức khỏe.  

Nước hoa quả 

Nhiều loại nước trái cây có chứa lượng lớn fructose – một loại đường có liên quan đến kháng insulin và tổn thương gan. Kháng insulin nghĩa là cơ thể không phản ứng với insulin, một loại hormone kiểm soát lượng đường trong máu. Đây là đặc điểm điển hình của bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Để vẫn giữ được vị ngọt thanh cần thiết mà không mất đi dinh dưỡng, hãy uống sinh tốt tự làm kết hợp với các loại rau để bổ sung cho chế độ ăn uống của bạn như: nước ép cam cà rốt, táo cần tây… 

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Nhiều loại nước trái cây có chứa lượng lớn fructose – một loại đường có liên quan đến kháng insulin và tổn thương gan - Ảnh minh họa: Internet

Ngũ cốc 

Ngũ cốc đã qua chế biến, có thể ăn liền đều ít chất xơ và nhiều đường không tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy hãy chọn ngũ cốc ăn sáng có nhiều chất xơ và ít đường. Hoặc tốt hơn, bạn hãy tự làm bữa sáng cho mình với yến mạch thô và các loại hạt tốt cho sức khỏe khác. Ăn nhiều chất xơ giúp tiêu hóa tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tăng huyết áp và một số bệnh tiêu hóa, tiểu đường loại 2 và ung thư.  

Theo TS. BS. Nguyễn Trọng Hưng - Trưởng khoa Khám tư vấn Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc lựa chọn ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn carbohydrate chất lượng cao, ít chế biến và cắt giảm ngũ cốc tinh chế sẽ cải thiện sức khỏe theo nhiều cách. Do đó, chế độ ăn lành mạnh cần cung cấp tối thiểu một nửa số ngũ cốc chúng ta ăn là ngũ cốc nguyên hạt.

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Ngũ cốc đã qua chế biến, có thể ăn liền đều ít chất xơ và nhiều đường không tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đồ chiên và thịt cháy 

Ăn thường xuyên đồ chiên rán làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như: suy tim, tiểu đường loại 2, béo phì, tăng huyết áp. Nấu thịt ở nhiệt độ cao, chẳng hạn như áp chảo hoặc nướng trực tiếp trên lửa sẽ tạo ra các hóa chất gọi là amin dị vòng (HCAs) và hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs). Hai chất này là chất độc cho gen, gây tổn thương di truyền và làm tăng nguy cơ ung thư. Chính vì vậy hãy sử dụng các kĩ thuật nấu ăn nhẹ nhàng hơn như: hấp, luộc, hầm và chần. 

Những món ăn ngon nhưng không thực sự lành mạnh và cách thay thế hiệu quả - Ảnh 3
Ăn thường xuyên đồ chiên rán làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như: suy tim, tiểu đường loại 2, béo phì, tăng huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Thay chất béo rắn bằng dầu oliu lành mạnh

Chất béo rắn như bơ, mỡ động vật thường là một trong những nguồn cung cấp calo rỗng lớn nhất trong chế độ ăn. Cả chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, ẩn chứa trong nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn, có xu hướng ở thể rắn ở nhiệt độ phòng. Có rất nhiều chất béo rắn trong chế độ ăn uống có liên quan đến các bệnh mạn tính, đặc biệt là các bệnh về tim và mạch máu.  

Những món ăn ngon nhưng không thực sự lành mạnh và cách thay thế hiệu quả - Ảnh 4
Nên sử dụng dầu oliu để thay thế chất béo rắn để có kết quả tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Nên sử dụng dầu oliu để thay thế chất béo rắn để có kết quả tốt cho sức khỏe. Dầu oliu là một trong những thực phẩm nổi tiếng và được dùng để chế biến các món ăn hàng ngày. Dầu oliu là nguồn axit béo đơn không bão hòa, vitamin E, K và chất chống oxy hóa khác. 

Thay thế siro ho bằng mật ong

Nhiều bậc cha mẹ thường tự ý mua cho các loại thuốc ho không kê đơn cho con mặc dù các bác sĩ nhi đã khuyến nghị không sử dụng cho trẻ dưới 2 tuổi. Các chuyên gia nhi khoa đã gợi ý một phương thuốc tự nhiên ít tốn kém hơn là mật ong. 

Những món ăn ngon nhưng không thực sự lành mạnh và cách thay thế hiệu quả - Ảnh 5
Trong những nghiên cứu thực nghiệm, họ nhận thấy mật ong vượt trội so với các loại thuốc ho - Ảnh minh họa: Internet

Trong những nghiên cứu thực nghiệm, họ nhận thấy mật ong vượt trội so với các loại thuốc ho không kê toa trong mọi hạng mục, từ việc giảm số lượng và mức độ nghiêm trọng của ho, đến cải thiện giấc ngủ cho trẻ em. Liều gợi ý cho trẻ từ 1 đến 6 tuổi là nửa thìa cà phê trước khi đi ngủ 30 phút, tăng lên 1 thìa cà phê cho trẻ từ 6 - 11 tuổi.

Tuy nhiên, cần lưu ý điều quan trọng là tuyệt đối không dùng mật ong kể cả việc dùng mật ong để rơ lưỡi đối với trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi. 

Thay thế thịt bò công nghiệp bằng thịt bò hữu cơ ăn cỏ

Đặt cạnh nhau, hai miếng thịt từ thịt bò nuôi công nghiệp và bò hữu cơ ăn cỏ trông gần giống nhau, nhưng thực phẩm này lại từ những con bò được nuôi theo những cách rất khác nhau. Gia súc hữu cơ ăn cỏ được nuôi trên đồng cỏ mà không sử dụng hormone tổng hợp, thuốc trừ sâu độc hại, thức ăn biến đổi gene hoặc kháng sinh.  

Những món ăn ngon nhưng không thực sự lành mạnh và cách thay thế hiệu quả - Ảnh 6
Thịt bò nuôi ăn cỏ hữu cơ có lượng chất béo omega-3 lành mạnh gấp 4 lần so với thịt bò nuôi vỗ béo kiểu công nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò nuôi ăn cỏ hữu cơ có lượng chất béo omega-3 lành mạnh gấp 4 lần so với thịt bò nuôi vỗ béo kiểu công nghiệp. Tuy loại thịt bò hữu cơ có giá cao hơn, nhưng những thực phẩm này là lành mạnh, an toàn hơn và sự thay đổi này tốt cho sức khỏe hơn nhiều.

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Từ khóa:   ngũ cốc nước hoa quả đồ chiên rán

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