Những loại thực phẩm dễ bị loại khỏi thực đơn giảm cân nhưng lại là 'trợ thủ đắc lực' giúp 'đánh tan' mỡ bụng

Dinh dưỡng 24/07/2023 12:15

Toàn bộ những loại thực phẩm này đều chứa protein nạc - một chất giúp tăng cơ, giảm mỡ, đặc biệt giúp bạn cảm thấy no lâu, tránh ăn quá nhiều mà vẫn cung cấp đủ năng lượng phù hợp.

Chế độ ăn uống lành mạnh quyết định phần lớn trong quá trình giảm cân. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chỉ ăn rau, củ, quả mới nhanh chóng có được số cân nặng mong muốn. Tuy nhiên, ngoài vitamin và chất xơ, việc cung cấp protein là điều vô cùng cần thiết cho hành trình giảm cân của bạn. 

Protein là một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp xây dựng và sửa chữa các mô cơ, đồng thời nó cũng có thể giúp bạn cảm thấy no và hài lòng sau bữa ăn.

Thực phẩm từ protein có thể làm cho bạn cảm thấy no và giúp tránh ăn quá nhiều. Chăm chỉ tập luyện, ăn đúng loại thực phẩm và thay đổi lối sống là rất cần thiết để bạn đạt được những mục tiêu sức khỏe cho chính mình.

Để có được vòng eo thon gọn, bạn cần bắt đầu chương trình giảm cân bằng chế độ ăn tập trung vào đạm và một số chất dinh dưỡng khác. Chúng sẽ hỗ trợ việc giảm cân, xây dựng khối lượng cơ bắp và cung cấp đủ năng lượng để bạn không cảm thấy mất sức do giảm cân.

Sau đây là những thực phẩm giàu protein bạn phải thêm vào chế độ ăn để giảm cân thành công

Hải sản

Những loại thực phẩm dễ bị loại khỏi thực đơn giảm cân nhưng lại là 'trợ thủ đắc lực' giúp 'đánh tan' mỡ bụng - Ảnh 1
Hải sản không chỉ chứa lượng protein dồi dào mà còn có hàm lượng axit béo omega-3 tốt cho tim mạch.

Nguồn protein trong hải sản như tôm là rất phong phú. Còn ngoạn mục hơn là những món ngon này chỉ chứa lượng chất béo thấp đáng kinh ngạc. Hải sản cũng giàu a xít béo omega-3, giúp bảo vệ trái tim, giúp máu lưu thông tốt để giúp đốt cháy calo nhanh hơn.

Ức gà

Ức gà là nguồn cung cấp protein nạc tuyệt vời, 100g thịt lườn gà cung cấp tới 21,02g protein. Hơn nữa, phần thịt ức cũng chứa rất ít chất béo và không có carbohydrate. Lượng calo trong ức gà cũng chiếm rất ít, chỉ khoảng 165kcal/ 100g thịt, đây là con số calo rất nhỏ so với lượng trung bình mà cơ thể cần nạp vào mỗi ngày. Vì vậy rất phù hợp với khẩu phần ăn dành cho người muốn giảm cân hay những người bị mỡ trong máu cao. Ức gà có thể được làm với món salad, luộc, nướng hoặc áp chảo với nhiều loại gia vị và gia vị khác nhau.

Những loại thực phẩm dễ bị loại khỏi thực đơn giảm cân nhưng lại là 'trợ thủ đắc lực' giúp 'đánh tan' mỡ bụng - Ảnh 2
Ức gà chứa rất ít chất béo nhưng lại giàu protein.

Cá là một nguồn protein nạc tuyệt vời, với nhiều loại ít chất béo và nhiều axit béo omega-3. Trung bình có khoảng 22-25g protein trong 100g cá hồi và cơ thể sẽ nạp vào khoản 200 calo. cùng với omega-3 tốt cho tim mạch. Cá ngừ và cá rô phi cũng là những lựa chọn tốt, với khoảng 25g protein và 105 calo/ 100g cá. Cá có thể được nấu, hấp, nướng hoặc xào với nhiều loại rau và gia vị.

Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng có thể lấp đầy dạ dày. Điều này không chỉ giúp tránh ăn quá nhiều, mà còn cung cấp năng lượng cần thiết để hoạt động với công suất tối đa trong ngày.

Xương sẽ khỏe hơn, vết thương sẽ nhanh lành hơn và sức chịu đựng sẽ tăng lên, giúp tăng hiệu suất tập luyện nhờ ăn lòng trắng trứng.

Các loại hạt

Những loại thực phẩm dễ bị loại khỏi thực đơn giảm cân nhưng lại là 'trợ thủ đắc lực' giúp 'đánh tan' mỡ bụng - Ảnh 3
Các loại hạt chứa ít chất béo có hại nhưng lại dồi dào dưỡng chất, giúp cơ thể no lâu.

Hạt bí, hạnh nhân và quả óc chó là những lựa chọn tốt nhất cho bạn. Chúng giàu protein, nhưng chứa rất ít chất béo có hại, lại giàu chất chống ô xy hóa. Tuy nhiên, cần tránh các loại hạt chế biến, vì chứa các chất tăng hương vị và dầu, có thể làm tăng hàm lượng chất béo.

Lý tưởng nhất là các loại hạt rang thô hoặc sấy khô, vì các chất dinh dưỡng thực sự sẽ có thể tác động tích cực đến bạn sau đó.

Các sản phẩm sữa ít béo

Các sản phẩm sữa cực kỳ giàu protein. Các loại phô mai ít béo, sữa tách kem,... rất tuyệt vời để đáp ứng các yêu cầu về đường sữa của cơ thể, xây dựng khối lượng cơ bắp và giúp tăng cường sức khỏe khi bạn cố gắng giảm thêm vài cân.

Loại hạt 'nhỏ mà có võ', đem lại nhiều lợi ích sức khỏe mà hiếm thực phẩm nào có được

Loại hạt 'nhỏ mà có võ', đem lại nhiều lợi ích sức khỏe mà hiếm thực phẩm nào có được

Tuy rất nhỏ bé nhưng hạt vừng (mè) lại có nguồn dưỡng chất vô cùng dồi dào, không chỉ tạo hương vị cho món ăn mà còn mang lại lợi ích sức khỏe không ngờ.

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