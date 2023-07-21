Đậu xanh bổ hơn thịt gà nhưng 5 nhóm người này nên tránh xa

Đậu xanh chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, rất tốt đối với hệ tiêu hóa. Tác dụng của chất xơ có trong đậu xanh chính là thúc đẩy quá trình tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, hạn chế tình trạng khó tiêu và những vấn đề về đường tiêu hóa.

Đậu xanh là loại hạt phổ biến, giá thành phải chăng, chế biến được vô vàn món ngon và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe . Tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được loại đậu này. Vậy những ai không nên ăn đậu xanh ?

Các thành phần dinh dưỡng trong đậu xanh, đặc biệt là các loại vitamin và khoáng chất, có thể giúp thanh nhiệt, giải độc, trị mụn nhọy. Trong Đông y, đậu xanh chính là một vị thuốc có vai trò làm mát cơ thể rất hiệu quả.

Tăng cường miễn dịch

Chất chống oxy hóa và vitamin A trong đậu xanh có thể giúp chống viêm và giúp hệ miễn dịch của bạn hoạt động tốt hơn.

Hỗ trợ giảm huyết áp, phòng ngừa bệnh tim

Với thành phần chất xơ cao trong đậu xanh giúp làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể bằng cách giảm bớt sự hấp thu chất béo, duy trì mức cholesterol trong mức cho phép. Thêm vào đó, kali và protein trong đậu xanh có thể ức chế các enzyme làm tăng huyết áp tự nhiên.

Dù bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng nên ăn đậu xanh.

Những người không nên ăn đậu xanh:

- Người có thân nhiệt tính hàn

Những người có thân nhiệt tính hàn (như chân tay lạnh thiếu lực, lưng, chân đau nhức và đi ngoài phân lỏng…) khi ăn đỗ xanh càng làm bệnh tình nặng thêm thậm chí còn làm đau bụng đi ngoài dẫn đến mất nước làm cho cơ bắp và khớp đau nhức, từ dạ dày yếu dẫn đến hệ thống tiêu hoá.

- Người già và trẻ em

Người già và trẻ em không nên ăn nhiều đậu xanh vì trong đậu xanh chứa một số hàm lượng dinh dưỡng còn cao hơn thịt gà. Vì vậy trong thời gian ngắn khó tiêu hóa hết, dẫn đến đầy bụng và khó chịu. Hơn nữa đậu xanh thuộc loại thức ăn lạnh, nếu ăn nhiều đỗ xanh thì bệnh sẽ dễ bị tái phát.

- Người có hệ tiêu hóa kém

Những chị em có hệ tiêu hóa kém nếu ăn quá nhiều đỗ xanh cũng sẽ dễ bị các bệnh phụ khoa như: bạch đới, trướng bụng, đau bụng kinh …

- Người có tiền sử dị ứng

Tuy tỉ lệ bị dị ứng ngứa ngáy sau khi ăn đậu xanh thường khá thấp song trường hợp bạn có tiền sử dị ứng đậu phộng hay đậu nành thì cần cân nhắc trước sử dụng.

- Người đang uống thuốc Đông y

Ăn đỗ xanh khi uống thuốc Đông y sẽ hóa giải toàn bộ dược tính có trong thuốc. Vì vậy, khi uống thuốc không nên ăn đậu xanh, để tránh thuốc mất tác dụng.