Nhờ chiều dài "siêu khủng", trung bình khoảng 36cm, chuối Kluay hay còn gọi là chuối Rihno được coi là giống chuối thuộc hạng "khủng" trên thế giới và là giống chuối dài nhất hiện nay.

Chuối Kluay dài trung bình tới 36cm.

Ngắm "ngoại hình" quả chuối này, ai cũng nghĩ có vẻ sắp được "một bữa no" nhưng thực chất phần thịt của chuối Kluay khá ít và nếu so chúng với giống chuối to nhất trên thế giới ở trên thì đúng là chẳng thấm vào đâu.

3. Chuối to nhất thế giới

Có chiều dài khoảng 18cm, chiều ngang từ 5-6 cm, chuối Musa Ingens được nhiều người xếp vào hạng khổng lồ trong các loại chuối bởi độ to và dài của nó không loại chuối nào sánh được.

Quả và thân cây chuối khổng lồ nhất thế giới.

Giống chuối khổng lồ Musa ingens ở Papua New Guinea có thể đạt chiều cao tối đa lên tới 18m, chu vi thân có thể lên tới 2m, ngang với thân cây cổ thụ. Trong khi đó, lá của chúng cũng thuộc diện "khủng" với chiều dài tàu lá lên tới 5m, rộng 1m.

Một buồng chuối khi chín nặng từ 30 đến 60kg. Quả chuối chín có chiều dài khoảng 18cm và rộng khoảng 5-6cm.

4. Chuối nhỏ nhất thế giới

Chuối nhỏ nhất có độ dài chỉ khoảng từ 2,5 đến 5cm.

Với chiều dài trung bình chỉ khoảng 2,5 đến 5cm, Señorita được coi là "em út" trong họ nhà chuối. Loại chuối nhỏ này còn có những tên khác như Monkoy, Cariñosa, hoặc Cuarenta Dias.

Là một loại chuối rừng có nguồn gốc từ Philippin. Chúng được biết đến là một trong những loại chuối có vị ngọt và thịt mềm rất đặc biệt. Chúng có màu xanh nhạt khi xanh và chuyển dần sang vàng nhạt khi chín.Chúng thường được ăn ngay khi chín, có lẽ do kích thước quá nhỏ khiến chúng rất dễ bị dập nát, hư hỏng trong quá trình di chuyển. Đặc biệt, loại chuối này cũng hiếm khi được sử dụng trong chế biến các món ăn so với các loại chuối khác.

5. Chuối nhiều hạt nhất

Chuối nhiều hạt thường mọc trong môi trường hoang dã.

"Không trồng mà tự sinh sôi", loại chuối nhiều hạt nhất này còn được gọi với cái tên chuối hoang dã.

Đây là một trong số ít giống chuối khó ăn hay nói cách khác là không được sử dụng làm thực phẩm bởi bên trong nó chứa rất nhiều hạt cứng màu đen.

Loại chuối nhiều hạt nhất này được tìm thấy rất nhiều tại các nước Đông Nam Á.

6. Chuối đẹp nhất thế giới

Chuối Ae Ae còn được gọi là chuối cẩm thạch hay dưa sọc xanh.

Nếu những quả chuối Ae Ae không mọc theo buồng như thế này, thì chắc hẳn nhiều người sẽ tưởng nó là quả… dưa sọc xanh vì vẻ ngoài y hệt.

Đến lá cây chuối này cũng vệt trắng vệt xanh “chẳng giống ai”. Do khó sống ở nhiều nơi, cộng thêm vị hơi đắng khó ăn, mà chuối Ae Ae được liệt vào dạng “hiếm có khó tìm” của họ nhà chuối.

7. Chuối 'gây tranh cãi' nhất

Màu sắc của loài chuối này gây nhiều tranh cãi.

Hình ảnh về loài chuối màu xanh lam dường như vẫn chưa được xác thực bởi nhiều luồng ý kiến khác nhau, người thì cho rằng đây là giống thực vật biến đổi gen, người thì cho rằng chỉ là những hình ảnh được chỉnh sửa.

Nhưng suy cho cùng nếu loài chuối này có tồn tại trên thực tế thì chúng sẽ được bán rất đắt hàng.

8. Chuối đen nhất thế giới

Chuối đen là thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe.

Chuối đen nếu nhìn lần đầu có thể nhầm với chuối vàng bị thâm vỏ, nhưng thực chất đây là giống chuối có vỏ màu đen. Nhiều người còn cho rằng chuối đen là loại thực phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe

9. Chuối bán chạy nhất thế giới

Sự độc đáo và vị ngọt đặc trưng khiến chuối đỏ bán chạy nhất trong họ chuối.

Có vị ngọt đặc trưng, thêm chút vị của quả mâm xôi, chuối đỏ là giống chuối được bán chạy nhất trong họ nhà chuối. Thêm vào đó, trong nó có chứa hàm lượng kali khá cao.

10. Chuối đắng nhất thế giới

Chuối hồng là loại chuối có vẻ hợp với câu nói “càng đẹp thì càng độc” bởi sở hữu vẻ bề ngoài xinh xẻo, đáng yêu nhưng vị của giống chuối đó rất đắng và rất ít người ăn được vì thế chúng thường được trồng trong nhà để làm cảnh.

Chuối hồng thường được trồng làm cảnh.

Có mức giá đắt đỏ và được coi là đặc sản “hái ra tiền” của nhiều quốc gia vùng Trung Mỹ, các nước ở vùng nhiệt đới, giống chuối với màu tím hồng lạ mắt này đã có mặt ở Việt Nam và ngay lập tức khiến nhiều người tò mò.

Quả chuối nhỏ nhắn, kích thước khoảng 7-8 cm, vỏ màu tím pha hồng, hạt nhỏ màu đen. Lá cây màu xanh thẫm, bóng đẹp.