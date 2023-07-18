Những loại nước uống siêu rẻ nhưng cực kỳ tốt cho xương khớp, chống viêm khớp, loãng xương hiệu quả

Tuy nhiên, những loại nước chúng ta uống hàng ngày cũng đem lại nhiều lợi ích cho xương, giúp xương chắc khỏe hơn và duy trì điều đó ngay cả khi già đi. Không những thế, những loại nước này còn đem lại nhiều tác dụng tuyệt vời khác cho sức khỏe tổng thể. Dưới đây là những loại nước tốt cho xương khớp mà bạn nên sử dụng:

Tuổi càng cao, tuổi thọ xương khớp chúng ta càng giảm, xương mất dần canxi và các khoáng chất, kết quả là mật độ xương giảm xuống, khiến xương dễ gãy hơn. Theo Tổ chức Loãng xương Quốc gia Mỹ, khoảng 40 triệu người Mỹ gặp tình trạng mất xương, đồng nghĩa với việc họ có nguy cơ mắc loãng xương cao hơn.

Nước khoáng có hàm lượng canxi cao như nước khoáng sữa (mineral water), có thể cung cấp canxi cần thiết cho xương và khớp của bạn.

Nước dừa

Không chỉ giải khát, nước dừa còn giúp xương chắc khỏe hơn.

Nước dừa chứa chất chống ôxy hóa và kali, giúp giảm viêm nhiễm và hỗ trợ quá trình tái tạo mô xương.

Sữa đậu nành

Sữa đậu nành rất giàu protein và canxi nên có thể được coi là một chất xây dựng xương tuyệt vời. Chất béo không bão hòa đơn trong sữa đậu nành không chỉ giúp ngăn ngừa mỡ máu tăng cao mà còn ức chế quá trình hấp thụ chất béo và cholesterol ở ruột. Trong sữa đậu nành cũng chứa nhiều vitamin đốt cháy chất béo. Chỉ với một cốc sữa đậu nành trung bình, bạn có thể nhận được 50% lượng vitamin B12 được khuyến nghị hàng ngày, cần để đốt cháy chất béo và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Lượng canxi trong sữa đậu nành thường thấp hơn nhiều so với lượng canxi trong sữa bò. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các nhãn hiệu sữa đậu nành đều được bổ sung canxi. Tùy thuộc vào từng loại, bạn vẫn có thể bổ sung đầy đủ canxi từ sữa đậu nành, giúp xương chắc khỏe hơn.

Sữa đậu nành chứa một lượng lớn canxi.

Nước cam

Cam rất giàu vitamin C, cần thiết cho sự hình thành collagen và góp phần vào sức khỏe của xương. Cam cũng là một nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời, cần thiết cho sự phát triển bình thường của bộ xương và sự khác biệt của tế bào.

Trà bồ công anh

Cây bồ công anh thường mọc dại nhưng có khả năng đem lại lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Cả rau và rễ bồ công anh đều chứa nhiều vitamin và khoáng chất mà cơ thể cần để duy trì sức khỏe của xương. Bồ công anh đặc biệt chứa nhiều vitamin A và C. Trà bồ công anh cũng giúp làm giảm viêm và cung cấp chất chống oxy hóa phục hồi xương.

Bồ công anh mọc dại nhưng lại chứa nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe xương khớp.

Nước ép trái cây và rau quả tươi

Nước ép trái cây và rau quả tươi giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm nhiễm, bảo vệ sức khỏe xương khớp. Các loại trái cây như cam, bưởi, dứa, kiwi và rau quả như cà chua, ớt đỏ, bí đỏ đều có lợi cho xương khớp.

Nước ép nha đam

Nước ép từ cây nha đam chứa chất chống viêm và chất chống ôxy hóa, giúp giảm viêm khớp, đau nhức.

Nước ép nho đỏ

Nước ép nho đỏ chứa chất resveratrol, một chất chống viêm tự nhiên, có thể giúp giảm nguy cơ viêm khớp và bảo vệ sức khỏe xương.

Ngoài việc uống nước và các thức uống này, bạn hãy nhớ duy trì một lối sống lành mạnh, bao gồm ăn uống cân đối, tập thể dục đều đặn và tránh thói quen hút thuốc, uống rượu quá mức. Nếu bạn có vấn đề về xương khớp nghiêm trọng, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn và điều trị phù hợp.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc không chỉ giúp tăng cường sức khỏe xương mà còn có tác dụng an thần, giảm stress.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà hoa cúc có hiệu quả trong việc đối phó với chứng mất ngủ nhưng loại thảo mộc này còn nhiều công dụng tuyệt vời hơn thế, trong đó có khả năng duy trì sức khỏe xương. Trà hoa cúc rất giàu flavonoid chống oxy hóa bao gồm apigenin, giúp giảm căng thẳng hiệu quả và có tác dụng an thần. Cũng chính loại flavonoid này giúp giữ mức cortisol trong tầm kiểm soát, bảo vệ xương khỏi tác hại của hormone căng thẳng này.

Trà hoa cúc còn chứa một flavonoid chống oxy hóa khác được gọi là luteolin, giúp làm dịu co thắt cơ, giảm huyết áp và tăng mức khoáng chất trong tế bào xương, giảm nguy cơ gãy xương.