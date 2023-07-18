Top 6 thực phẩm dư thừa calo và dễ gây viêm nhiễm nhất

Dưới đây là 6 loại thực phẩm dễ viêm nhiễm, gây béo bụng mà bạn nên loại bỏ khỏi chế độ ăn uống của mình càng sớm càng tốt.

Bánh nướng xốp, bánh sừng bò và bánh quy bơ cũng là nguồn cung cấp chất béo chuyển hóa, một chất dinh dưỡng gây viêm khác khiến bạn béo bụng. Phần lớn chất béo chuyển hóa trong nguồn cung cấp thực phẩm của chúng ta là do con người tạo ra. Những chất béo này thường được sử dụng như một chất thay thế ổn định rẻ hơn cho bơ và đã được chứng minh là làm tăng chứng viêm và bệnh tim mạch.

Theo chuyên gia, các thực phẩm chứa nhiều đường đều ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe , làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì, suy giảm chức năng miễn dịch.

Nếu bạn thèm ăn bánh ngọt, hãy thử làm bánh ở nhà với chất béo chất lượng tốt hơn, chẳng hạn như dầu oliu và hạn chế tiêu thụ các món đồ ngọt chế biến sẵn trên thị trường.

2. Bánh mì trắng

Hầu hết mọi người đều biết rằng bánh mì trắng có thể gây hại cho sức khỏe, vì nó có hàm lượng tinh bột cao hơn so với bánh mì nâu. Thực tế là bánh mì trắng còn có thể gây tăng cân, vì hàm lượng gluten trong nó có thể dẫn đến tình trạng viêm bên trong cơ thể, làm giải phóng một số hormone tăng cân.

Bánh mì trắng có hàm lượng tinh bột cao hơn so với bánh mì nâu.

3. Thức ăn nhanh

Các thực phẩm đông lạnh, pizza, bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên,... được gọi là "thức ăn nhanh" vì chúng được chế biến từ các nguyên liệu đã qua chế biến và bảo quản, cũng có thể gây viêm trong cơ thể, cùng với một số vấn đề về tim và huyết áp cao.

4. Rượu

Rượu là đồ uống chứ không phải thực phẩm, tuy nhiên, nó là một trong những chất gây viêm nhiều nhất. Vì vậy, uống rượu thường xuyên cũng có thể gây tăng cân do viêm.

5. Nước ngọt có gas

Một lon nước ngọt thông thường chứa khoảng 40g đường bổ sung, một lượng vượt quá khuyến nghị hàng ngày của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Nghiên cứu cho thấy rằng ăn quá nhiều đường có thể làm tăng tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, dẫn đến tình trạng kháng insulin và dẫn tới tăng cân.

Nước ngọt có gas chứa lượng calo dưa thừa.

Nước ngọt có gas đóng góp lượng calo rỗng dẫn đến tăng cân và làm gan quá tải, khuyến khích lượng calo dư thừa này chuyển hóa thành chất béo. Các loại đồ uống có đường như soda, nước trái cây, nước tăng lực, cà phê và trà ngọt cũng có thể là thủ phạm gây béo bụng.

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết: Trong 1 chai nước ngọt có gas chứa một lượng đường lớn, tương đương tới 22 gói nhỏ đường dùng để pha cà phê. Với khối lượng đường đó bạn có thể sử dụng trong 22 cốc cà phê và tiêu thụ trong ít nhất 10 ngày. Khi lượng đường quá lớn đi vào cơ thể khiến hàm lượng insulin trong cơ thể "tăng vọt" để kịp thời phản ứng với lượng đường lớn này. Đồng thời gan cũng nhanh chóng biến đường thành chất béo. Đây là lý do thường xuyên uống nước ngọt có gas sẽ khiến bạn bị tăng cân, béo phì.

6. Bỏng ngô thêm muối và bơ

Bỏng ngô là thực phẩm bạn nên tránh xa nếu không muốn cơ thể viêm nhiễm và thừa cân.

Bỏng ngô thêm muối và bơ là một trong những thực phẩm gây viêm nhiễm tồi tệ nhất có thể gây béo bụng. Món ăn nhẹ phổ biến này cung cấp chất xơ, nhưng nó thường đi kèm với rất nhiều natri và chất béo chuyển hóa. Chúng ta biết rằng chất béo chuyển hóa có thể dẫn đến chứng viêm và mỡ bụng, nhưng lượng natri dư thừa cũng dẫn đến chứng viêm và tăng mỡ trong cơ thể.