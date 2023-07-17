Một công việc nhà mà hầu như ai cũng ghét lại ẩn chứa những lợi ích sức khỏe bất ngờ

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, rửa bát được xem là hoạt động thể chất cường độ nhẹ, tương tự nấu ăn hoặc dọn dẹp, mua sắm hoặc làm vườn.

Nhìn đống bát đĩa bẩn chất chồng trong bồn, ắt hẳn ai cũng sẽ cảm thấy chán ghét vô cùng. Tuy nhiên, hãy bắt tay vào làm sạch nó đi vì bạn sẽ bất ngờ với những lợi ích mà công việc này đem lại.

Các nhà khoa học lập luận, rửa chén bát cũng có các hoạt động tay chân tương tự đi dạo bộ. Chỉ cần cơ thể cử động đều đem đến sự tốt đẹp cho sức khỏe.

Do đó, bạn chỉ cần rửa bát 75 phút mỗi ngày cũng đủ nhận được những lợi ích sức khỏe tương tự như 24 phút hoạt động thể chất từ trung bình đến mạnh.

Có thể bạn sẽ không nhìn thấy việc lên cơ tay chẳng hạn từ rửa bát vì nó quá nhẹ nhàng nhưng ẩn bên trong chính là tốt cho tim mạch.

Bạn chỉ cần một tiếng rửa bát với tốc độ bình thường sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch tương tự như khi bạn đi bộ nhanh trong 40 phút.

Không chỉ thế, một nghiên cứu được công bố trên trang Springer cũng đã chứng minh rằng, rửa bát có thể giúp giải tỏa căng thẳng. Hoạt động rửa bát cũng là một trong những phương pháp cổ xưa của người Ấn Độ, giúp tăng khả năng tập trung cao độ.

Nghiên cứu đã xem xét liệu rửa bát có thể được sử dụng như một phương pháp thúc đẩy trạng thái tập trung, giống như thiền, dồn sự chú ý, cảm xúc, suy nghĩ trong một thời điểm ở hiện tại hay không.

Rửa bát giúp giảm triệu chứng stress, kích thích sự tập trung.

Ngoài ra, các hoạt động hằng ngày như đi bộ, giặt quần áo, nói chuyện, uống trà, tắm…, nếu tập trung sẽ giúp cải thiện sức khỏe con người, điều chỉnh cảm xúc.

Các nhà nghiên cứu quyết định quan sát việc rửa bát, họ nhận thấy sự kích thích sự tập trung được tạo ra bởi nhiệt độ nước, mùi xà phòng, thiết kế bát đĩa có thể mang tới cho con người những trải nghiệm cảm quan tốt hơn.

Mặc dù quy mô nghiên cứu còn nhỏ, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng, hoạt động rửa bát đĩa có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm lý. Ngoài ra, người ta cũng nhận thấy rằng, mọi người mất cảm giác về thời gian khi thực hiện hoạt động này.

Tóm lại, nếu mọi người toàn tâm toàn ý tham gia vào ít nhất một hoạt động của gia đình, thì mọi người sẽ đạt được nhiều tích cực trong công việc, sức khỏe, cuộc sống hơn. Một lời khuyên được đưa ra là, khi bạn có tâm trạng tồi tệ, cách tốt nhất là tập trung dọn dẹp nhà cửa, nó sẽ gúp làm dịu tâm trạng rất nhanh.