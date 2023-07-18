Sự nguy hiểm của việc uống quá nhiều nước

Dinh dưỡng 18/07/2023 17:34

Nước là thành phần thiết yếu không thể thiếu để duy trì sự sống cho cơ thể. Tuy nhiên nếu lượng nước nạp vào cơ thể dư thừa sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Cơ thể bạn được tạo thành từ khoảng 50% đến 70% là nước.

Mỗi cơ quan, tế bào và mô trong cơ thể bạn đều cần nước, vì nó bảo vệ các mô của bạn, giúp bạn duy trì nhiệt độ cơ thể bình thường, đồng thời đệm và bôi trơn các khớp của bạn.

Nó cũng giúp loại bỏ chất thải của bạn khi bạn đổ mồ hôi, đi tiểu và đi tiêu.

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Nước là thành phần thiết yếu duy trì sự sống cho con người.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ, số lượng phù hợp cho người Mỹ để uống mỗi ngày là khoảng 15,5 cốc (1 cốc là 240 ml) cho nam giới và 11,5 cốc cho phụ nữ.

Nhưng một vấn đề được đặt ra: Liệu uống quá nhiều nước có tốt cho sức khỏe hay không? chuyên gia cho biết, lượng nước mà chúng ta cần uống phụ thuộc vào một vài yếu tố như môi trường sống hay cường độ hoạt động thể thao, độ tuổi hay tình trạng sức khỏe. Mặc dù không có giới hạn về lượng nước mà chúng ta cần uống mỗi ngày nhưng quan trọng nhất là tìm được sự cân bằng vì uống quá nhiều nước, đặc biệt là trong thời gian ngắn, có thể gây nguy hiểm.

Tiêu thụ quá nhiều nước có thể tàn phá thận của bạn

Nếu bạn đang uống nhiều hơn mức cần thiết hằng ngày được khuyến nghị, hãy lưu ý rằng bạn có thể khiến sức khỏe của mình có nguy cơ nghiêm trọng phát triển "hạ natri máu", còn được gọi là nhiễm độc nước (ngộ độc nước).

Mặc dù một người khỏe mạnh rất có thể sẽ không trải qua điều này, nhưng quá nhiều không bao giờ là điều tốt.

Lạm dụng nó bằng cách tiêu thụ quá nhiều nước có thể tàn phá thận của bạn, khiến việc thải lượng nước dư thừa trở nên thực sự khó khăn.

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Uống nước nhiều ảnh hưởng đến chức năng của thận.

Theo chuyên gia, khi bạn uống thêm nước, đầu tiên nó sẽ được hấp thụ vào máu của bạn, sau đó lượng nước thừa sẽ được thận lọc ra và loại bỏ khỏi cơ thể dưới dạng nước tiểu.

Vì vậy, giới hạn trên của lượng nước mà cơ thể có thể hấp thụ một cách an toàn bằng với giới hạn trên của lượng nước mà thận có thể loại bỏ khỏi cơ thể

Đối với một người trưởng thành khỏe mạnh điển hình, thận có thể loại bỏ khoảng 1 lít nước mỗi giờ. Do đó, uống hơn 1 lít nước mỗi giờ trong hơn một vài giờ khiến bạn có nguy cơ bị có quá nhiều nước trong cơ thể và gặp các tác dụng phụ.

Thừa nước có thể dẫn đến các triệu chứng đáng lo ngại như mệt mỏi, mất phương hướng, nhức đầu, buồn nôn và thậm chí nôn mửa. Lý do để giải thích cho các triệu chứng trên rất đơn giản. Nước giúp loại bỏ natri có trong cơ thể, do đó, quá nhiều nước có thể gây mất cân bằng muối trong máu và do đó ảnh hưởng đến não. 

Tình trạng say nước có nhiều khả năng xảy ra với những người tập thể dục quá sức và uống nhiều nước hơn là tiếp nhiên liệu bằng chất điện giải (hay còn gọi là đồ uống thể thao), tham gia cuộc thi uống nước hoặc đối phó với tình trạng sức khỏe tâm thần "buộc họ - cố ý hoặc vô tình - uống quá nhiều nước".

Tình trạng này cần được giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không, tình trạng này có thể trở nên nguy hiểm hơn với ảo giác, co giật, nói lắp, cảm thấy cơ bắp yếu, chuột rút, suy giảm chức năng não và thậm chí là hôn mê.

 

 

 

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