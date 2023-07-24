Loại hạt 'nhỏ mà có võ', đem lại nhiều lợi ích sức khỏe mà hiếm thực phẩm nào có được

Theo nghiên cứu thành phần dinh dưỡng , hạt vừng chứa tới 60% dầu và 20% protein, khiến chúng trở thành nguồn cung cấp nhiều axit béo và axit amin thiết yếu cho cơ thể.

Vừng (mè) là một trong những loại hạt chứa hàm lượng dầu cao nhất và có hương vị đậm đà, béo ngậy, đó là lý do tại sao dầu mè và bản thân loại hạt này một trong những nguyên liệu phổ biến trong các món ăn trên khắp thế giới.

Mỗi khẩu phần dinh dưỡng từ hạt vừng chứa một lượng lớn các chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm lượng lớn protein, đồng, mangan, canxi… Ngoài các chất dinh dưỡng trên, hạt vừng còn chứa một lượng nhỏ niacin, folate, riboflavin, selen và kali.

Dầu mè cũng chứa hai hợp chất phenolic khác là sesamol và sesaminol được hình thành trong quá trình tinh chế.

Hạt vừng là nguồn cung cấp protein và chất xơ dồi dào cùng các khoáng chất quan trọng như đồng, mangan và canxi. Chất sắt có trong vừng có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt dẫn đến thiếu máu và mệt mỏi. Vừng cũng cung cấp một lượng đồng cần thiết mỗi ngày để duy trì sức khỏe thần kinh, xương và quá trình trao đổi chất.

Những lợi ích sức khỏe mà hạt vừng đem lại

Giảm cholesterol

Chất sesamol có trong vừng giúp làm giảm mức cholesterol, bởi vì nó có chứa phytosterol, ngăn chặn sản xuất cholesterol. Hạt vừng đen đặc biệt chứa rất nhiều phytosterol.

Giảm huyết áp

Các nghiên cứu tương tự ở trên cho thấy cách dầu mè làm giảm huyết áp ở bệnh nhân tiểu đường. Hạt vừng có đầy đủ magie - một chất dinh dưỡng quan trọng được biết đến để giúp hạ huyết áp.

Ngăn ngừa ung thư

Hạt vừng chứa các hợp chất chống ung thư bao gồm cả axit phytic, magiê và phytosterol. Vừng cũng có hàm lượng chất phytosterol cao nhất trong tất cả các hạt giống và các loại hạt.

Vừng vừa giúp tăng khẩu vị cho món ăn, vừa đem lại lợi ích cho sức khỏe.

Giúp giảm bớt lo âu

Hạt vừng chứa các khoáng chất magiê giảm stress và canxi. vừng cũng chứa các vitamin thiamin làm dịu và tryptophan giúp sản xuất serotonin, làm giảm đau, giúp cải thiện tâm trạng và giúp bạn có giấc ngủ sâu.

Tăng cường sức khỏe xương, khớp

Hàm lượng đồng cao trong hạt vừng ngăn ngừa và làm giảm viêm khớp, và tăng cường xương, khớp và mạch máu.

Một số ít các hạt vừng chứa canxi nhiều hơn một ly sữa. Ngoài ra hàm lượng kẽm cao của vừng làm tăng mật độ khoáng xương.

Bảo vệ gan của bạn khỏi rượu, bia

vừng đen giúp bảo vệ bạn khỏi những tác động của rượu trên gan của bạn, giúp bạn duy trì chức năng gan khỏe mạnh.

Bảo vệ khỏi bức xạ gây thiệt hại DNA

Chất sesamol trong hạt vừng và dầu mè, đã được chứng minh để bảo vệ chống lại thiệt hại DNA gây ra bởi bức xạ.

Vừng giúp giảm cân

Một số hợp chất được tìm thấy trong vừng có thể giúp tăng cường đốt cháy chất béo. Ngoài ra, hạt vừng cũng có nhiều chất xơ giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Nó cũng có thể giữ cho lượng đường trong máu ổn định để ngăn chặn sự tăng đột biến dẫn đến cảm giác đói và thèm ăn gia tăng.

Lưu ý khi sử dụng hạt vừng

Mặc dù là một thực phẩm rất phổ biến nhưng hạt vừng cũng có nguy cơ dị ứng cao. Dị ứng với hạt vừng không phải là vấn đề mới, dị ứng vừng được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1950, nhưng có dấu hiệu ngày càng gia tăng.

Mới đây, cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã thêm hạt vừng vào danh sách 9 chất gây dị ứng thực phẩm chính có thể gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Theo cơ quan này, việc thêm vừng vào danh sách các chất gây dị ứng chính sẽ giúp những người bị dị ứng thận trọng hơn.

Người bị dị ứng các loại hạt nên thận trọng và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng vừng.

Dị ứng hạt vừng có thể xảy ra với mọi người ở các lứa tuổi, có thể bao gồm các dấu hiệu như: Phát ban; ngứa, ngứa ran trong miệng hoặc cổ họng; nghẹt mũi; viêm da dị ứng, thậm chí sốc phản vệ.

Nghiên cứu cho thấy, các chất gây dị ứng vừng có cấu trúc sinh hóa tương tự như các chất gây dị ứng đậu phộng. Những người bị dị ứng vừng có nguy cơ bị dị ứng do ăn đậu phộng và ngược lại. Điều này được gọi là phản ứng chéo - khi một chất tương tự với chất khác và hệ thống miễn dịch phản ứng với cả hai như nhau.

Có thể cũng có phản ứng chéo giữa các chất gây dị ứng vừng và lúa mạch đen, kiwi, hạt anh túc và các loại hạt cây như quả óc chó đen, hạt điều, quả hồ trăn và hạt mắc ca. Do đó, những người bị dị ứng vừng nên thận trọng và hỏi ý kiến bác sĩ về những loại thực phẩm khác liên quan cần tránh.