Nước ngọt uống không hết đừng vội bỏ đi, thêm một chút muối vào có ngay lợi ích bất ngờ

Bạn sẽ hối hận tại sao không biết cách này sớm hơn.

Cụ thể, bạn chỉ cần hòa muối ăn với nước ngọt, sau đó dùng khăn thấm dung dịch này để lau tủ lạnh. Cách làm này không chỉ giúp đánh bay nhanh các vết bẩn, khử mùi hôi khó chịu trong tủ lạnh mà còn có tác dụng diệt khuẩn cực kỳ hiệu quả.

Sau một thời gian sử dụng, tủ lạnh thường xuất hiện mùi hôi vô cùng khó chịu do mùi của nhiều loại thực phẩm lẫn vào nhau. Tuy nhiên, chỉ cần một lon nước ngọt và một chút muối là đủ để giải quyết vấn đề này.

2. Làm sạch đồ nội thất

Đồ gỗ lâu ngày thường dễ bám bẩn và khó làm sạch.

Sau một thời gian sử dụng, đồ gỗ nội thất thường xuất hiện các vết bẩn cứng đầu và có thể bị phai màu. Lúc này, bạn có thể hòa 1 thìa cà phê muối ăn với nửa lon nước ngọt để làm dung dịch làm sạch đồ gỗ.

Lấy một chiếc khăn mỏng nhúng vào dung dịch đó và lau lên bề mặt của đồ gỗ. Để yên khoảng 10 phút và lấy khăn cùng nước sạch để lau lại. Làm như vậy, các vết bẩn sẽ biến mất, món đồ của bạn sẽ sáng bóng như mới.

3. Vệ sinh bồn cầu

Bạn có thể tận dụng nước ngọt làm chất tẩy rửa bồn cầu cũng như các món đồ khác như gương, bồn rửa mắt, bồn rửa bát...

Nước ngọt có axit nhẹ để loại bỏ vết ố bẩn trên bồn cầu.

Hãy đổ một ít dung dịch nước ngọt và muối lên khắp bề mặt bồn cầu. Để nguyên như vậy khoảng 1 tiếng rồi dùng bàn chải cọ rửa cho các vết bẩn biến mất hoàn toàn. Nước ngọt có tính axit nhẹ có thể loại bỏ các cặn bẩn, các vết gỉ sét trên vòi nước. Bạn có thể đổ nước ngọt vào trong bình xịt rồi xịt trực tiếp lên bề mặt vòi nước để loại bỏ các vết bẩn, rỉ sét.

4. Làm mềm quần áo

Một chút soda và muối sẽ giúp quần áo trở nên mềm và mới hơn.

Quần áo mặc lâu ngày thường bị khô, bạc màu, sờn cũ và không còn đẹp như ban đầu. Tuy nhiên, thay vì vứt đi, bạn chỉ cần đổ nửa lon soda với một chút muối vào chậu, thêm nước và bột giặt rồi ngâm quần áo với dung dịch đó trong khoảng 1 giờ.

Sau đó, bạn chỉ cần rửa lại bằng nước sạch. Hỗn hợp này sẽ giúp quần áo mềm và bền hơn. Lưu ý, bạn chỉ nên sử dụng soda không màu, nếu sử dụng soda có màu không cẩn thận sẽ khiến quần áo bị ố vàng.