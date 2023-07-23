Đi ô tô tuyệt đối đừng ngồi những chỗ này nếu không muốn 'cận kề nguy hiểm'

Khi di chuyển trên xe ô tô, việc lựa chọn vị trí ngồi trên xe ô tô an toàn là cách đơn giản nhất để bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro có thể xảy ra trong lúc tham gia giao thông.

Hầu hết mọi người khi đi ô tô 5 chỗ đều không thích vị trí chính giữa hàng ghế sau. Bởi lẽ đây là vị trí thường bị kẹp thêm khi đi đông người, độ rộng ghế không bằng, lưng ghế không êm ái và ôm thân người như những vị trí còn lại. Tuy nhiên, đây lại là vị trí an toàn nhất trên xe, rủi ro ít nhất khi xảy ra tai nạn.

Theo một nghiên cứu của các chuyên gia người Mỹ, khi xảy ra tai nạn hàng ghế sau an toàn hơn 59 - 86% so với hàng ghế trước. Ở hàng sau, vị trí chính giữa lại an toàn hơn 25% so với hai ghế sát cửa.

Đi xe 4 chỗ nên ngồi ở ghế sau - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài vị trí giữa hàng ghế sau, vị trí ghế sau lưng ghế lái cũng được xem là vị trí ngồi an toàn trên ô tô 5 chỗ do ít bị tác động nếu va chạm trực diện. Hơn nữa, khi tài xế đánh vô lăng theo phản xạ tự nhiên, người ngồi tại 2 vị trí này cũng an toàn hơn.

Vị trí ngồi nguy hiểm trên ô tô 5 chỗ là ghế cạnh người lái vì tài xế thường phản xạ đánh vô lăng theo hướng bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, nếu xe va chạm trực diện, hành khách ngồi hàng ghế trước sẽ phải chịu lực quán tính lớn. Trường hợp túi khí và dây an toàn hoạt động không hiệu quả, đầu và ngực dễ bị đập vào bảng taplo. Vị trí này càng nguy hiểm hơn trong trường hợp vỡ kính chắn gió.

Xe ô tô 7 chỗ

Nguy cơ chấn thương cao nhất khi ngồi trên xe 7 nếu xảy ra va chạm là vị trí ghế phụ trước. Ngoài ra, do không có vách ngăn, thông với cửa cốp xe nên hàng ghế cuối cũng chịu tác động lớn nếu xảy ra va chạm từ phía sau. Hơn nữa, khi di chuyển ở tốc độ cao, va chạm mạnh, phanh gấp, xe 7 chỗ thường có hiện tượng bị “văng đuôi”, người ngồi ghế sau nếu không thắt dây an toàn sẽ chịu quán tính lớn theo độ văng của xe, gia tăng mức độ nguy hiểm.

Vị trí ghế phụ trước trên xe 7 chỗ là nguy hiểm nhất - Ảnh minh họa: Internet

Vị trí ngồi trên xe ô tô an toàn nhất ở xe 7 chỗ là giữa và sau lưng ghế lái, hàng ghế thứ hai.

Xe 9 - 16 chỗ

Đi xe 16 chỗ nên ngồi ở hàng ghế giữa - Ảnh minh họa: Internet

Vị trí ngồi an toàn trên ô tô 9 - 16 chỗ là hàng ghế ở giữa bởi ít chịu ảnh hưởng của lực tác động khi có va chạm.

Tương tự với các loại xe kể trên, ghế phụ cạnh người lái là vị trí ngồi nguy hiểm nhất trên xe 9 - 16 chỗ. Ngoài ra, vị trí ngồi cạnh cửa sổ cũng nguy hiểm trong trường hợp va chạm xảy ra ở 2 bên hông xe. Khi đó, cửa kính dễ bị vỡ và bắn vào người gây tổn thương.

Xe khách trên 30 chỗ ngồi

Dù nhiều người thích ngồi cạnh cửa sổ nhưng đó là vị trí rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Đối với hai dòng xe này, vị trí nguy hiểm nhất là hàng ghế chạy dọc theo cửa sổ phía sau tài xế. Lúc này khả năng nguy hiểm đến từ xe chạy ngược chiều nhiều hơn. Tài xế thường có xu hướng đánh lái sang phải nếu gặp các tình huống bất ngờ nên các vị trí này sẽ nguy hiểm nhất. Ngoài ra, còn có một số vị trí ở gần cửa ra vào.

Tương tự như xe 9-16 chỗ, hàng ghế giữa và ghế quay mặt ngược lại với hướng di chuyển ít chịu tác động bởi lực đẩy quán tính nếu xe phanh gấp hay va chạm.

Xe buýt

Nếu thường xuyên phải di chuyển bằng xe buýt, thì tốt nhất là không nên lựa chọn ngồi ở ghế gần cửa xe. Hãy ngồi ở dãy ghế bên phải xe, nếu có khả năng hãy ngồi quay lưng lại với lái xe để tránh bị lao về phía trước khi xe phanh gấp.

Nếu được chọn, khi đi xe buýt hãy ngồi ghế gần cửa xe - Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, khi hành khách cũng không nên dựa vào thành xe dù xe có chạy chậm, bởi chỉ với một cú xóc bất ngờ có thể khiến hành khách không giữ được thăng bằng.

Do đó, nếu phải đứng trên xe buýt hãy đứng rộng chân bằng vai và để trọng lực dồn đều xuống 2 chân. Nếu thấy xe quá đông, hết chỗ thì tốt nhất hãy đợi chuyến sau.