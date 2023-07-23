Đậu phộng đại bổ, dù rẻ bèo nhưng lại được coi là 'hạt trường thọ'

Đậu phộng chứa chất béo, protein, đường, vitamin A, B6, E và khoáng chất phốt pho, canxi, sắt và các chất dinh dưỡng khác. Nó có thể cung cấp lecithin, axit amin, axit béo không bão hòa, carotene và choline cần thiết cho cơ thể.

Đậu phộng là một loại hạt có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, nhưng giá lại rẻ hơn rất nhiều so với các loại hạt khác. Bạn có thể chế biến ra nhiều món ăn khác nhau. Loại hạt này có giá trị dinh dưỡng cao nên có tiếng là “loại hạt trường thọ”.

Dưới đây là một số lợi ích của việc ăn đậu phộng:

Theo các chuyên gia, nó có thể giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch như huyết áp cao, bệnh tim, xuất huyết não… và cũng có thể ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol trong mạch máu và gây xơ cứng động mạch, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể và giúp bạn sống thọ hơn.

Tốt cho trí não

Đậu phộng có tác dụng cải thiện chức năng não và tăng cường trí nhớ nhờ hàm lượng niacin dồi dào. Ngoài ra, loại đậu này cũng chứa một loại flavonoid, gọi là resveratrol, giúp cải thiện lưu lượng máu đến não và có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ.

Giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Hợp chất resveratrol trong đậu phộng có khả năng ngăn ngừa tổn thương mạch máu gây ra bởi angiotensin, một loại hormone giống như chất dẫn làm co thắt mạch máu. Đồng thời, đậu phộng có thể giúp tăng mức oxit nitric được tạo ra, giúp các mạch máu thư giãn và giảm nguy cơ đột quỵ.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Đậu phộng sở hữu nhiều dưỡng chất có lợi cho trái tim như chất béo tốt, resveratrol và nhiều vi khoáng chất khác. Đồng thời, loại đậu này còn có tác dụng làm giảm khả năng co thắt của các mạch máu và giúp làm sạch cholesterol trong cơ thể.

Ổn định đường huyết

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu đậu phộng được sử dụng thay thế thịt đỏ trong chế độ ăn kiêng, nguy cơ đái tháo đường có thể giảm 21%. Điều này là do đậu phộng có thể làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate của cơ thể. Đặc biệt là ăn một vài đậu phộng vào buổi sáng có thể làm giúp tăng cảm giác no. Nó cũng có thể ngăn đường tăng quá nhanh.

Ăn đậu phộng giúp gia tăng sức khỏe tim mạch, ổn định đường huyết và ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ.

Giúp ngăn ngừa sỏi mật

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ đậu phộng thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ sỏi mật ở cả nam và nữ. Vì hầu hết sỏi mật có thành phần chủ yếu là cholesterol, tác dụng hạ cholesterol của đậu phộng có thể là lý do. Tuy nhiên cần nghiên cứu sâu hơn để xác nhận phát hiện này.

Ngăn ngừa trầm cảm

Đậu phộng chứa axit amin tryptophan, rất cần thiết cho quá trình tổng hợp serotonin, không chỉ thúc đẩy tâm trạng tích cực mà còn làm giảm các dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Giúp ngăn ngừa ung thư dạ dày

Đậu phộng là nguồn cung cấp axit p-coumaric, một hợp chất làm giảm sự hình thành nitơ độc hại trong dạ dày. Vì vậy, tiêu thụ đậu phộng thường xuyên sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày.