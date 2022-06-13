Những điều mẹ cần biết để pha sữa đúng cách cho bé

Hiện nay, có rất nhiều thiết bị hiện đại hỗ trợ bạn trong việc pha sữa bột cho bé như máy pha sữa bột tự động , máy đun nước pha sữa,... Tuy nhiên, kể cả khi đã có máy móc hiện đại hỗ trợ, bạn vẫn cần phải thuộc nằm lòng các nguyên tắc pha sữa cho bé để áp dụng khi cần thiết.

Vệ sinh là vấn đề rất quan trọng khi pha sữa bột, để tránh việc đưa các vi khuẩn, mầm bệnh gây hại đến sức khỏe vào cơ thể bé. Khi pha sữa bạn cần chú ý đến những nguyên tắc đảm bảo vệ sinh sau:

Rửa tay thật sạch, đảm bảo khu vực chuẩn bị pha sữa cho bé luôn sạch sẽ.

Chỉ nên pha cho bé một bình sữa mỗi lần, tránh pha sẵn nhiều bình sữa một lúc vì mầm bệnh có thể phát triển trong sữa đã được pha và trữ trong một khoảng thời gian dài. Nếu bạn và bé phải ra ngoài suốt cả ngày, hãy mang theo nước nóng và sữa bột để pha ngay khi bé cần bú sữa.

Không sử dụng sữa quá hạn. Chỉ sử dụng sữa tối đa 1 tháng sau khi mở nắp.

Khi đã sử dụng hết hộp sữa bột, hãy vứt bỏ muỗng múc cùng với hộp sữa.

Lượng sữa bột

Từ 5 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi, một bé sơ sinh khỏe mạnh và sinh đủ tháng sẽ cần khoảng 150ml sữa bột/mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.

Từ 3 đến 6 tháng tuổi, mỗi ngày bé cần ~ 120ml sữa công thức trên/mỗi kg trọng lượng cơ thể.

Từ 6 đến 12 tháng tuổi, bé cần khoảng 90 - 120ml sữa/mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.

Trẻ sinh non cần được uống lượng sữa nhiều hơn. Ban đầu, mỗi ngày bé thường cần khoảng 160 - 180ml ​​sữa trên mỗi kg trọng lượng cơ thể. Bạn cần lắng nghe sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc người có chuyên môn.

Để lấy đúng lượng sữa cần thiết, bạn có thể làm như sau:

Sử dụng muỗng đi kèm với hộp sữa để đong chính xác lượng sữa bột. Không đong nửa muỗng sữa vì như vậy lượng sữa đong được có thể không chính xác. Thay vào đó hãy đong đầy thể tích của muỗng và sau đó đổ lượng sữa thừa đi.

Lấy đúng lượng sữa theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Đọc hướng dẫn sử dụng cẩn thận để đảm bảo pha đúng lượng nước và sữa, đặc biệt là khi bạn thay đổi loại sữa cho bé.

Nước pha sữa

Sử dụng đúng loại nước

Loại nước tốt nhất để pha sữa cho bé là nước lọc đã đun sôi để pha sữa cho bé. Tuyệt đối không được phép dùng nước lã, nước tinh khiết hay nước khoáng để pha sữa. Pha sữa bằng nước khoáng sẽ làm biến đổi các chất dinh dưỡng có trong sữa bột. Dùng nước khoáng để pha sữa công thức cho bé lâu ngày sẽ hình thành sỏi thận do hệ tiêu hóa của bé chưa hoàn chỉnh để xử lý được các chất khoáng đó.

Dùng đúng nhiệt độ nước

Phần lớn các loại sữa công thức đều yêu cầu nhiệt độ nước pha sữa trong khoảng 40 - 50 độ C, để không phá hủy các vitamin nhạy cảm với nhiệt và không giết chết các lợi khuẩn probiotic trong sữa. Mỗi loại sữa có hướng dẫn chi tiết từ nhà sản xuất, bạn hãy tuân thủ đúng nhiệt độ này nhé.

Khi bạn cần ra ngoài với bé, bạn có thể sử dụng thiết bị như máy hâm sữa mini cầm tay để dễ dàng hâm nóng nước đến nhiệt độ chính xác.

Không pha trộn thêm thực phẩm khác

Bạn không được tùy tiện thêm các thực phẩm khác, chẳng hạn như ngũ cốc vào trong bình sữa hoặc pha sữa cho bé bằng nước rau quả.

Nếu bạn cảm thấy bé cần ăn nhiều hơn, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Lưu ý trong bảo quản và hâm sữa sau khi pha

Không bao giờ cho bé dùng lại sữa thừa

Mỗi lần bé cần bú sữa, bạn cần phải pha cho bé một bình sữa hoàn toàn và phải vứt bỏ lượng sữa thừa khi bé bú không hết. Tuyệt đối không được tích trữ lượng sữa thừa trong bình để dùng lại vào lần sau vì vi khuẩn có thể phát triển trong môi trường nước ấm và đi theo nước bọt của bé vào sữa.

Bạn cũng không được cho bé dùng sữa bột đã pha để quá 2 giờ trong điều kiện nhiệt độ phòng.

Hâm sữa cho bé

Bạn lưu ý không được làm ấm bình sữa trong lò vi sóng. Lò vi sóng làm sữa nóng lên không đều, có thể có những phần sữa quá nóng khiến miệng bé bị bỏng. Tốt nhất, bạn nên ấm bình sữa bằng cách ngâm trong chậu chứa nước nóng khoảng 10 phút.

Trước khi cho bé bú, bạn hãy kiểm tra nhiệt độ của sữa bằng cách nhỏ một ít sữa vào cổ tay và cảm nhận nhiệt độ bằng da mình. Nếu sữa quá nóng, hãy làm mát bình sữa bằng cách để dưới vòi nước mát đang chảy hoặc ngâm trong thùng/chậu chứa nước mát.

Cuối cùng, bữa ăn chính là thời gian để mọi người giao tiếp cùng nhau. Khi cho bé bú bình, bạn hãy ôm sát bé vào người để bé nhìn thấy mặt bạn và nói chuyện cùng bé. Sau đó, mẹ cất bình đi ngay sau khi bé đã bú đủ.

Bạn tuyệt đối không để bé bú bình một mình và bỏ đi nơi khác để bé tự xoay sở. Việc này rất nguy hiểm vì bé có thể bị nghẹt thở và tăng nguy cơ mắc bệnh viêm tai giữa và sâu răng.

Cha mẹ hãy nắm thật kỹ nguyên tắc pha sữa đúng cách để bé yêu luôn khỏe mạnh nhé. Chúc bạn có một hành trình nuôi con tuyệt vời.