Nhớ như in 5 nguyên tắc cơ bản khi ăn hải sản để tránh gặp những tác hại không mong muốn

Bạn có biết rằng hải sản hay các loại thực phẩm có giàu đạm động vật thì khi chết sẽ rất nhanh hỏng và phân hủy. Đây là lúc, vi khuẩn xâm nhập và phát triển rất nhanh làm biến chất và dễ gây bệnh khi ăn phải.

Trong trường hợp, phải chọn mua và ăn các loại hải sản ướp đá lạnh thì cần phải chú ý một số vấn đề như: Hải sản nếu ướp lạnh phải đảm bảo điều kiện bảo quản lạnh ngay từ lúc chúng còn sống và kiểm tra thật kĩ hạn sử dụng của những loại hải sản đông lạnh này đã được ghi rõ trên bao bì.

Ví dụ như cá thu, khi cá bị hỏng, vi khuẩn xâm nhập, chúng sẽ không còn là một thực phẩm đem lại nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nữa mà trở nên rất độc nếu ăn phải. Vì vậy, để đảm bảo an toàn khi ăn hải sản, bận nên chọn mua và chế biến những loại hải sản vẫn còn tươi sống. Không chỉ vậy, việc ăn hải sản cũng sẽ làm giảm nguy cơ dị ứng hơn so với hải sản đã hư.

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn hải sản với thực phẩm có tính hàn cao

Hải sản vốn đã là loại thực phẩm dễ gây dị ứng. Ăn hải sản chết làm tăng nguy cơ ngộ độc cấp thậm chí có thể nguy hiểm tính mạng. Theo BS Đào Thị Yến Thủy – chuyên gia dinh dưỡng thì bạn nên ưu tiên chọn hải sản còn sống, hải sản đông lạnh được bảo quản đúng cách.

Hải sản vốn dĩ đã có sẵn tính hàn, do đó khi ăn tốt nhất nên tránh ăn kèm với những thực phẩm mang tính hàn khác như: rau muống, dưa chuột, dưa hấu, lê, những đồ uống có gas, nước lạnh… dễ gây cảm giác khó chịu, đầy bụng, khó tiêu.

Không nên ăn trái cây và uống trà sau khi ăn hải sản

Sau bữa ăn, nhiều gia đình thường có thói quen uống trà và ăn trái cây. Thực tế cho thấy điều này không tốt. Bởi vì lượng acid tannic có trong trà khi kết hợp với lượng canxi có trong hải sản cũng sẽ tạo thành canxi không hòa tan, gây kích ứng lên hệ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, nó cũng gây ra các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn mửa và hiện tượng kết sỏi dẫn đến sỏi thận. Tốt nhất sau khi ăn hải sản 2 tiếng trở lên hãy uống trà và ăn trái cây.

Hạn chế ăn hải sản sống

Mặc dù các món ăn như hải sản tái, gỏi hay sushi là sở thích của rất nhiều người, cũng như là một món ăn nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhưng trên thực tế về độ an toàn, thì việc ăn hải sản sống thực sự là một thói quen không có lợi cho sức khỏe. Lý do là vì:

Thứ nhất, trong hải sản sống, các vi khuẩn rất dễ phát triến. Và cách để tiêu diệt các vi trùng, vi khuẩn đơn giản nhất đó chính là sử dụng nhiệt để nấu chín hải sản. Việc nấu chín hải sản trước khi ăn sẽ giúp bạn phòng tránh bị ngộ độc thực phẩm.

Thứ hai, ở điều kiện môi trường nước không đảm bảo, hải sản rất dễ bị nhiễm ký sinh trùng, các loại giun, sán. Khi vào cơ thể người, chúng có thể kí sinh và sinh sản ngay bên trong cơ thể. Không chỉ vậy, có một vài loại sán kí sinh thường sẽ phát triển âm thầm, không có dấu hiệu nhận biết. Đến khi phát hiện ra thì rất khó để chữa trị. Chính vì vậy, bạn nên ăn hải sản đã được nấu chín là tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn hải sản với các thực phẩm chứa nhiều vitamin C

Trong hải sản có chứa nhiều asen pentavenlent, chất này rất tốt cho cơ thể nhưng nếu kết hợp với những thực phẩm có chứa nhiều vitamin C thì lại gây tác dụng ngược lại. Lượng asen pentavenlent sẽ chuyển hóa thành asen trioxide (hay còn gọi là thạch tín) sẽ gây ngộ độc, đôi khi còn dẫn đến chết người. Vì vậy cần kiêng kỵ ăn hải sản với thực phẩm này.