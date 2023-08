Một bộ phận của cá cực kì bổ nhưng người Việt thường ngại ăn: Được xem là 'liều thuốc' cho tim mạch, cung cấp collagen chống lão hóa

Các dưỡng chất này có thể giúp giảm nguy cơ trầm cảm, sa sút trí tuệ, bệnh tim, đồng thời cung cấp dưỡng chất để tuyến giáp, não và quá trình tái tạo ADN được vận hành tốt. Theo cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo một người trưởng thành nên ăn ít nhất 225 gram cá/tuần. 85 gram cá trích sẽ cung cấp 20 gram protein cùng nhiều loại dưỡng chất có lợi khác như vitamin B12, vitamin D, iốt, sắt, phốt pho, niacin và axit béo omega-3.

Bộ phận của cá rất bổ. Ảnh: Internet

Thực tế, những món ăn nhẹ từ da cá đang trở thành một sự lựa chọn phổ biến trong nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều người lo ngại về tính an toàn của việc ăn da cá. Tuy nhiên, điều này là không chính xác vì trong nhiều thế kỷ qua, con người đã ăn da cá mà không gặp vấn đề gì. Điều quan trọng là cần biết lựa chọn loại cá và chú ý môi trường nước chúng đã sinh sống, các loại cá biển lớn thường chứa hàm lượng thủy ngân cao do sống lâu và hấp thụ thủy ngân từ cá nhỏ trong chuỗi thức ăn. Miễn là cá đã được làm sạch đúng cách và lớp vảy bên ngoài được loại bỏ hoàn toàn, da thường an toàn để ăn.