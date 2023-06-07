Một bộ phận của cá cực kì bổ nhưng người Việt thường ngại ăn: Được xem là 'liều thuốc' cho tim mạch, cung cấp collagen chống lão hóa

Theo chuyên gia dinh dưỡng , cá vốn là 1 trong 4 loại thực phẩm được cho là "vua" giảm cholesterol sau sẽ giúp trái tim hoạt động tốt, cơ thể khoẻ mạnh. Omega-3 trong cá là một loại chất béo không bão hoà giúp duy trì huyết áp ổn định, cải thiện lượng cholesterol và tăng cường tuần hoàn máu. Theo dịch vụ Y tế Anh (NHS), mỗi tuần chúng ta nên ăn một phần cá béo nhằm có một chế độ ăn uống lành mạnh, đảm bảo sức khoẻ.

Theo các nghiên cứu, da cá là một bộ phận có lợi cho cơ thể, tuy nhiên, người Việt thường bỏ phí không ăn vì lo ngại cho sức khỏe .

Thực tế, những món ăn nhẹ từ da cá đang trở thành một sự lựa chọn phổ biến trong nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều người lo ngại về tính an toàn của việc ăn da cá. Tuy nhiên, điều này là không chính xác vì trong nhiều thế kỷ qua, con người đã ăn da cá mà không gặp vấn đề gì. Điều quan trọng là cần biết lựa chọn loại cá và chú ý môi trường nước chúng đã sinh sống, các loại cá biển lớn thường chứa hàm lượng thủy ngân cao do sống lâu và hấp thụ thủy ngân từ cá nhỏ trong chuỗi thức ăn. Miễn là cá đã được làm sạch đúng cách và lớp vảy bên ngoài được loại bỏ hoàn toàn, da thường an toàn để ăn.

Các dưỡng chất này có thể giúp giảm nguy cơ trầm cảm, sa sút trí tuệ, bệnh tim, đồng thời cung cấp dưỡng chất để tuyến giáp, não và quá trình tái tạo ADN được vận hành tốt. Theo cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo một người trưởng thành nên ăn ít nhất 225 gram cá/tuần. 85 gram cá trích sẽ cung cấp 20 gram protein cùng nhiều loại dưỡng chất có lợi khác như vitamin B12, vitamin D, iốt, sắt, phốt pho, niacin và axit béo omega-3.

Da cá có lợi để ăn miễn là biết lựa chọn nguồn gốc cá phù hợp. Ảnh: Internet

Dưới đây là một số lợi ích cụ thể mà các chất dinh dưỡng trong da cá có thể cung cấp.

Một nguồn protein tốt

Cá, bao gồm cả da của nó, là một nguồn protein tuyệt vời - một chất dinh dưỡng thiết yếu đóng vai trò là khối xây dựng cho các mô như cơ bắp trong cơ thể con người.

Protein cũng có thể đóng góp cho sức khỏe tối ưu bằng cách giảm nguy cơ mắc một số rối loạn như tăng trưởng thấp còi, nồng độ sắt thấp và sưng trong cơ thể. Hơn nữa, một số protein, chẳng hạn như histones và transferrin, đóng một vai trò trong khả năng miễn dịch. Nhiều protein trong số này có trong chất nhầy của da cá.

Có nhiều omega-3

Một trong những lợi ích được biết đến nhiều nhất của cá là hàm lượng acid béo omega-3 có lợi cao .

Cá cung cấp nhiều năng lượng trong công việc. Ảnh: Internet

Tiêu thụ acid béo omega-3 trong da cá có thể góp phần mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như bảo vệ tim, mang thai khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh về não.

Có thể hỗ trợ sức khỏe làn da

Da cá là nguồn cung cấp collagen và vitamin E dồi dào, cả hai đều góp phần vào làn da khỏe mạnh của con người.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng collagen có thể cải thiện sự hydrat hóa của da, độ đàn hồi và các dấu hiệu lão hóa khác như nếp nhăn. Collagen là một loại protein có trong tất cả bộ phận và các loại cá. Do đó, bạn sẽ tìm thấy nó ở cả vảy, xương, thịt và da. Mặt khác, vitamin E là một chất chống oxy hóa hòa tan trong chất béo, thường được tìm thấy trong các loại cá có dầu như cá hồi. Vitamin E hỗ trợ sức khỏe làn da bằng cách bảo vệ chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời và cải thiện các triệu chứng của một số tình trạng da như bệnh chàm.

Có thể tăng lượng chất dinh dưỡng cho cơ thể

Ăn da cùng với thịt giúp bạn tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng nhất có thể từ cá.

Bằng cách loại bỏ da và chỉ ăn thịt, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều chất dinh dưỡng và dầu có lợi trong da, cũng như những chất có trong chất nhầy và các lớp thịt ngay dưới da của cá.

Những lưu ý khi ăn cá và da cá

- Nếu mắc các vấn đề liên quan đến tim mạch hoặc tăng huyết áp, nên hạn chế tiêu thụ da cá. Việc này giúp tránh những tác động xấu đến sức khỏe. Nên tìm sự tư vấn từ chuyên gia y tế trước khi tiêu thụ da cá.

- Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn cá khi đói khiến cho nguy cơ phát tác bệnh gout tăng lên bởi vì hàm lượng chất đạm cao trong cá khi được nạp vào cơ thể bạn lúc đói sẽ làm tăng lượng Purine chuyển hóa thành dạng axit uric – một loại axit làm tổn thương ở mô, dẫn đến bệnh gout. Vì vậy, để tránh nguy cơ mắc bệnh gout, bạn không nên ăn cá lúc đang đói.

- Ăn mật cá cũng có thể bị trúng độc, sốc nhiễm khuẩn, chảy máu cấp thậm chí tử vong. Vì thế, lưu ý khi chế biến nên tránh làm vỡ mật cá, tránh để dịch mật cá bắn vào mắt.

- Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người ho lâu ngày và phải dùng thuốc điều trị không nên ăn cá, đặc biệt là cá biển để tránh bị dị ứng. Trong cá biển có chứa nhiều histamine, khi được nạp vào cơ thể quá nhiều nó sẽ xâm nhập vào quá trình tuần hoàn máu, gây ra hiện tượng dị ứng với histamine.

- Có rất nhiều người thích ăn một số loại cá ướp, bởi chúng có hương vị đậm đà, tạo cảm giác ngon miệng và thèm ăn tốt hơn hẳn.

- Trên thực tế, mọi người cũng nên biết rằng cá ướp có chứa nhiều muối, trong quá trình ướp nó sẽ tạo ra một lượng nhất định nitrit - chất gây ung thư đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo.