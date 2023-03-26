Món ăn này đến 90% người Việt dùng làm bữa sáng, vừa bổ máu lại lợi gan, ai hay dùng máy tính cứ chăm dùng là mắt sáng khỏe

Dinh dưỡng 26/03/2023 11:18

Trứng là món ăn được nhiều người Việt ưa chuộng và chế biến với vô số công thức độc lạ, chúng rất giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nhiều người thắc mắc liệu ăn trứng có tốt cho sức khỏe không. Sự khác biệt giữa những quả trứng có màu vỏ khác nhau là ở giống gà mái đã đẻ ra chúng, nhưng không có sự khác biệt về hàm lượng dinh dưỡng của chúng.

Món ăn này đến 90% người Việt dùng làm bữa sáng, vừa bổ máu lại lợi gan, ai hay dùng máy tính cứ chăm dùng là mắt sáng khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trứng rất giàu protein, canxi, sắt, phospholipid và choline nhưng nhiều người ngại ăn lòng đỏ vì cho rằng sẽ làm tăng cholesterol và ảnh hưởng đến lipid máu. Điều này có thực sự đúng không? Những tác động đối với cơ thể của việc ăn trứng là gì?

 

1. Ăn trứng cải thiện chuyển hóa lipid máu

Ăn trứng vừa phải không làm tổn thương mạch máu; trên thực tế, nó có thể cải thiện đáng kể quá trình chuyển hóa lipid trong máu.

Món ăn này đến 90% người Việt dùng làm bữa sáng, vừa bổ máu lại lợi gan, ai hay dùng máy tính cứ chăm dùng là mắt sáng khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người không bị rối loạn chuyển hóa mãn tính nếu ăn trứng hàng tuần sẽ có các chỉ số lipid máu tốt hơn. Ăn một quả trứng mỗi ngày giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 18% và nguy cơ tử vong do đột quỵ xuất huyết thấp hơn 28%.

2. Ăn trứng cải thiện chức năng não bộ

Món ăn này đến 90% người Việt dùng làm bữa sáng, vừa bổ máu lại lợi gan, ai hay dùng máy tính cứ chăm dùng là mắt sáng khỏe - Ảnh 3

Protein có trong trứng có thể cải thiện chức năng của não.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ của Đại học Đông Phần Lan cho thấy ăn trứng vào bữa sáng có thể giúp cải thiện chức năng não. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trứng chứa nhiều protein, vitamin và chất chống oxy hóa phong phú, giúp cải thiện chức năng của thùy trán não và chức năng điều hành của não.

3. Ăn trứng bảo vệ gan

Món ăn này đến 90% người Việt dùng làm bữa sáng, vừa bổ máu lại lợi gan, ai hay dùng máy tính cứ chăm dùng là mắt sáng khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Protein trong trứng có tác dụng sửa chữa tổn thương mô gan. Chất lecithin trong lòng đỏ trứng có thể thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào gan. Nó cũng có thể làm tăng lượng protein huyết tương trong cơ thể và tăng cường chức năng miễn dịch và trao đổi chất của cơ thể. Đối với những người bị tổn thương gan, ăn một quả trứng vào mỗi buổi sáng sẽ rất có lợi.

4. Ăn trứng bảo vệ thị lực

Món ăn này đến 90% người Việt dùng làm bữa sáng, vừa bổ máu lại lợi gan, ai hay dùng máy tính cứ chăm dùng là mắt sáng khỏe - Ảnh 5

Ăn trứng vào buổi sáng rất tốt cho những người làm việc nhiều với máy tính.

Lòng đỏ trứng có chứa hai chất chống oxy hóa là lutein và zeaxanthin, có thể bảo vệ mắt khỏi tia cực tím và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Ăn một quả trứng vào buổi sáng rất tốt cho những người dùng máy tính làm việc quá sức và khiến mắt đối diện với ánh sáng xanh liên tục.

Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, nên ăn ít nhất một quả trứng mỗi ngày kể cả lòng đỏ. Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú và những người đang tập luyện để tăng cơ nên ăn một đến hai quả trứng mỗi ngày. Bệnh nhân vừa khỏi bệnh có thể ăn một quả trứng mỗi ngày trừ khi có lời khuyên y tế không nên ăn vì tình trạng riêng biệt nào đó.

2 điều kiện cần chú ý khi ăn trứng

1. Bệnh nhân viêm túi mật

Người bị viêm túi mật có thể ăn trứng nhưng cần chú ý cách ăn. Trứng ăn ngon hơn khi luộc, kho hoặc bất kỳ cách nấu nào khác nhưng bạn không cần thêm chất béo.

2. Những người bị dị ứng

Dị ứng trứng chủ yếu là do dị ứng với lòng trắng trứng. Những người dễ bị dị ứng có thể thử chỉ ăn lòng đỏ, nhưng hãy cẩn thận trong trường hợp làm như vậy cũng gây ra phản ứng dị ứng. Vì vậy hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về tình trạng của bạn để chọn cách tiêu thụ trứng phù hợp nhất nhé.

Món ăn này đến 90% người Việt dùng làm bữa sáng, vừa bổ máu lại lợi gan, ai hay dùng máy tính cứ chăm dùng là mắt sáng khỏe - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất để nấu trứng là luộc. Khi luộc trứng, nên đun sôi nước, cho trứng vào rồi đun trên lửa nhỏ khoảng 5 phút. Luộc trứng quá lâu có khả năng gây đông tụ protein quá mức và oxy hóa cholesterol và axit béo.

Theo Nspirement

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