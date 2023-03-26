Ăn muối kiểu này gây rối loạn chuyển hóa và khủng hoảng sức khỏe, 'mời gọi' huyết áp, đột quỵ

Dinh dưỡng 26/03/2023 06:26

Muối và đường là hai trong số những gia vị quan trọng nhất ở gian bếp nhiều bà nội trợ Việt nhưng nó cũng gây nguy cơ sức khỏe cao hơn khi dùng quá mức.

Các bác sĩ luôn khuyên chúng ta không nên tiêu thụ quá nhiều muối và đường vì những gia vị này dẫn đến suy yếu các cơ quan chính của cơ thể, rối loạn sức khỏe chuyển hóa và khủng hoảng sức khỏe tổng thể.

Trong một tập gần đây của chương trình Science in 5, Tiến sĩ Francesco Branca, Giám đốc Ban Dinh dưỡng vì Sức khỏe và Phát triển của Tổ chức Y tế Thế giới, đã giải thích một người nên tiêu thụ bao nhiêu muối, chế độ ăn nhiều muối gây ra rủi ro như thế nào và các vấn đề đáng báo động khác. 

Ăn muối kiểu này gây rối loạn chuyển hóa và khủng hoảng sức khỏe, 'mời gọi' huyết áp, đột quỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ nhiều muối gây ra huyết áp cao, bệnh tim và đột quỵ. Ăn nhiều muối làm cơ thể mất canxi và do đó làm yếu xương. Những người tiêu thụ nhiều muối bị giữ nước và có vẻ sẽ dễ bị đầy hơi cũng như sưng húp. Một số nghiên cứu đã liên kết việc tiêu thụ quá nhiều muối với bệnh ung thư dạ dày.

​"Hầu hết chúng ta đang tiêu thụ quá nhiều muối"​

Ăn muối kiểu này gây rối loạn chuyển hóa và khủng hoảng sức khỏe, 'mời gọi' huyết áp, đột quỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia của WHO khuyến cáo không nên tiêu thụ quá 5 gam muối trong một ngày.

Tiến sĩ Branca cho biết hầu hết chúng ta đang tiêu thụ quá nhiều muối. "WHO khuyến cáo không nên tiêu thụ quá 5 gam muối mỗi ngày bằng khoảng một nửa lượng muối trung bình mà mọi người trên thế giới tiêu thụ, điều này rất nguy hiểm.'' 

​Thực phẩm chế biến chứa lượng muối lớn nhất

Tiến sĩ Branca nhấn mạnh một sự thật quan trọng và tàn nhẫn của thị trường thực phẩm thương mại chủ yếu sản xuất thực phẩm ăn liền. Vì thương truongf như chiến trường nên nhiều công ty hay doanh nghiệp vẫn cho nhiều muối vào các sản phẩm cung cấp ra cho người tiêu dùng, điều quan trọng là phải hiểu những gì bạn đang ăn.

Ăn muối kiểu này gây rối loạn chuyển hóa và khủng hoảng sức khỏe, 'mời gọi' huyết áp, đột quỵ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ cho biết: "Ở nhiều quốc gia có thu nhập cao, lượng muối lớn nhất đến từ thực phẩm chế biến. Khoảng 80% đến từ thực phẩm chế biến sẵn, chẳng hạn như bánh mì, pho mát, thịt bảo quản, ngoài ra còn có đồ ăn nhẹ nhiều muối và thực phẩm tiêu thụ bên ngoài". 

Một túi khoai tây chiên chứa một nửa lượng muối chúng ta cần trong cả ngày​

Chuyên gia giải thích rằng thực phẩm tiêu thụ bên ngoài có nhiều muối hơn hẳn. "Thông thường, cùng một công thức chế phẩm nhưng khi chúng ta tiêu thụ ở nhà sẽ có ít muối hơn so với loại được sản xuất tại nhà hàng.''

Ăn muối kiểu này gây rối loạn chuyển hóa và khủng hoảng sức khỏe, 'mời gọi' huyết áp, đột quỵ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo báo cáo sức khỏe, một khẩu phần khoai tây chiên chứa 170 miligam natri.

Chuyên gia khuyên nên cắt giảm lượng muối từ từ

Tiến sĩ Branca gợi ý: "Bạn có thể giảm dần lượng muối trong chế độ ăn uống và điều chỉnh khẩu vị của mình. Sẽ mất vài tuần, nhưng cuối cùng bạn sẽ có thể giảm lượng muối ăn vào".

Ông ấy cũng khuyên nên thêm ít muối vào thức ăn khi nấu và nếu khẩu vị bị giảm, hãy thêm một số gia vị như nước cốt chanh để thay thế.

Ông gợi ý rằng: "Chúng ta cũng có thể quyết định mua ít thực phẩm chứa nhiều muối, chẳng hạn như hạn chế mua thực phẩm chế biến sẵn. Chúng ta có thể mua một số lựa chọn ít thường xuyên hơn mà chúng ta thường không ưng lắm, nhưng hãy thay đổi thói quen. Chúng ta cũng có thể mua những lựa chọn thay thế cho những món chế biến sẵn".

Ăn muối kiểu này gây rối loạn chuyển hóa và khủng hoảng sức khỏe, 'mời gọi' huyết áp, đột quỵ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thay vì ăn vặt mặn, ông khuyên nên ăn trái cây và rau quả không chỉ cắt giảm lượng muối ăn vào mà còn cung cấp nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Theo Times of India

Loại hạt này giàu kẽm, nhiều magie, dùng trước bữa ăn giúp giảm lượng đường trong máu, kiểm soát cholesterol 'đỉnh cao'

Loại hạt này giàu kẽm, nhiều magie, dùng trước bữa ăn giúp giảm lượng đường trong máu, kiểm soát cholesterol 'đỉnh cao'

Hạnh nhân vốn nổi tiếng đa dinh dưỡng nhưng gần đây nó còn được ca tụng bởi lợi ích tuyệt vời cho người bị tiểu đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tác hại của muối muối gây hại sức khỏe thực phẩm làm tăng huyết áp

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 49 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc