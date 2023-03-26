Trong một tập gần đây của chương trình Science in 5, Tiến sĩ Francesco Branca, Giám đốc Ban Dinh dưỡng vì Sức khỏe và Phát triển của Tổ chức Y tế Thế giới, đã giải thích một người nên tiêu thụ bao nhiêu muối, chế độ ăn nhiều muối gây ra rủi ro như thế nào và các vấn đề đáng báo động khác.

Các bác sĩ luôn khuyên chúng ta không nên tiêu thụ quá nhiều muối và đường vì những gia vị này dẫn đến suy yếu các cơ quan chính của cơ thể, rối loạn sức khỏe chuyển hóa và khủng hoảng sức khỏe tổng thể.

Tiêu thụ nhiều muối gây ra huyết áp cao, bệnh tim và đột quỵ. Ăn nhiều muối làm cơ thể mất canxi và do đó làm yếu xương. Những người tiêu thụ nhiều muối bị giữ nước và có vẻ sẽ dễ bị đầy hơi cũng như sưng húp. Một số nghiên cứu đã liên kết việc tiêu thụ quá nhiều muối với bệnh ung thư dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia của WHO khuyến cáo không nên tiêu thụ quá 5 gam muối trong một ngày.

Tiến sĩ Branca cho biết hầu hết chúng ta đang tiêu thụ quá nhiều muối. "WHO khuyến cáo không nên tiêu thụ quá 5 gam muối mỗi ngày bằng khoảng một nửa lượng muối trung bình mà mọi người trên thế giới tiêu thụ, điều này rất nguy hiểm.''

​Thực phẩm chế biến chứa lượng muối lớn nhất

Tiến sĩ Branca nhấn mạnh một sự thật quan trọng và tàn nhẫn của thị trường thực phẩm thương mại chủ yếu sản xuất thực phẩm ăn liền. Vì thương truongf như chiến trường nên nhiều công ty hay doanh nghiệp vẫn cho nhiều muối vào các sản phẩm cung cấp ra cho người tiêu dùng, điều quan trọng là phải hiểu những gì bạn đang ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ cho biết: "Ở nhiều quốc gia có thu nhập cao, lượng muối lớn nhất đến từ thực phẩm chế biến. Khoảng 80% đến từ thực phẩm chế biến sẵn, chẳng hạn như bánh mì, pho mát, thịt bảo quản, ngoài ra còn có đồ ăn nhẹ nhiều muối và thực phẩm tiêu thụ bên ngoài".

Một túi khoai tây chiên chứa một nửa lượng muối chúng ta cần trong cả ngày​

Chuyên gia giải thích rằng thực phẩm tiêu thụ bên ngoài có nhiều muối hơn hẳn. "Thông thường, cùng một công thức chế phẩm nhưng khi chúng ta tiêu thụ ở nhà sẽ có ít muối hơn so với loại được sản xuất tại nhà hàng.''

Ảnh minh họa: Internet

Theo báo cáo sức khỏe, một khẩu phần khoai tây chiên chứa 170 miligam natri.

Chuyên gia khuyên nên cắt giảm lượng muối từ từ

Tiến sĩ Branca gợi ý: "Bạn có thể giảm dần lượng muối trong chế độ ăn uống và điều chỉnh khẩu vị của mình. Sẽ mất vài tuần, nhưng cuối cùng bạn sẽ có thể giảm lượng muối ăn vào".

Ông ấy cũng khuyên nên thêm ít muối vào thức ăn khi nấu và nếu khẩu vị bị giảm, hãy thêm một số gia vị như nước cốt chanh để thay thế.

Ông gợi ý rằng: "Chúng ta cũng có thể quyết định mua ít thực phẩm chứa nhiều muối, chẳng hạn như hạn chế mua thực phẩm chế biến sẵn. Chúng ta có thể mua một số lựa chọn ít thường xuyên hơn mà chúng ta thường không ưng lắm, nhưng hãy thay đổi thói quen. Chúng ta cũng có thể mua những lựa chọn thay thế cho những món chế biến sẵn".

Ảnh minh họa: Internet

Thay vì ăn vặt mặn, ông khuyên nên ăn trái cây và rau quả không chỉ cắt giảm lượng muối ăn vào mà còn cung cấp nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Theo Times of India