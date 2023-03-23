Da trắng hồng mơn mởn, căng bóng mịn màng nhờ chăm dùng 5 loại rau củ siêu dưỡng này

Bong bóng hy vọng của chúng ta thường vỡ tung do thay đổi nội tiết tố, ô nhiễm, điều kiện thời tiết và thậm chí cả thói quen ăn kiêng. Làn da của chúng ta gặp phải một số vấn đề như mụn trứng cá, nhược điểm, đốm đen, sẹo, mụn đầu đen, v.v. hay xuất hiện khiến nhiều chị em dễ tự tị.

Ai lại không muốn có được làn da hoàn hảo và sáng bóng đúng không nào?

Mặc dù thực phẩm chiên nhiều dầu mỡ và đồ chứa nhiều đường là những thứ không nên có đối với một làn da khỏe mạnh, nhưng đây là năm món nhất định phải có trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn nếu bạn muốn làm cho làn da sáng từ bên trong.

Trong khi làm sạch da đúng cách, dưỡng ẩm và thực hiện các bước chăm sóc da khác là rất quan trọng để duy trì sức khỏe của làn da, một điều quan trọng nhất là kiểm tra những gì bạn đang ăn. Thực phẩm đóng vai trò là nhiên liệu cho cơ thể và có thể mang lại sự khác biệt đáng kể cho sức khỏe làn da của bạn.

Củ dền

Củ dền có chứa các hợp chất chống viêm được gọi là betalain, giúp giảm mẩn đỏ và viêm da. Vì củ dền giải độc gan nên nó cũng có tác động tích cực đến làn da.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn củ dền thường xuyên sẽ mang lại sắc hồng tự nhiên cho đôi má, mang lại vẻ khỏe mạnh cho khuôn mặt. Một cách lý tưởng để tiêu thụ củ dền là dùng nó ở dạng nước ép. Bạn có thể luộc củ dền, áp chảo hoặc cho vào món salad của mình để thưởng thức thêm ngon miệng.

Dưa chuột

Dưa chuột có 96% là nước khiến nó trở thành một loại rau củ siêu dưỡng ẩm cho da. Hydrat hóa từ bên trong giữ cho làn da mềm mại và ngăn không cho nó bị khô hoặc bong tróc. Dưa chuột chứa nhiều chất chống oxy hóa, chẳng hạn như beta-carotene, giúp ngăn ngừa lão hóa da sớm.

Dưa chuột có thể dễ dàng được tiêu thụ như một món salad hoặc đơn giản là một món ăn nhẹ. Không chỉ dùng để ăn, dưa chuột còn có thể được sử dụng để đắp ngoài da vì chúng giúp làm dịu vết cháy nắng và giảm bọng mắt.

Trái bơ

Ảnh minh họa: Internet

Bơ là một nguồn chất béo lành mạnh tuyệt vời giúp giữ ẩm cho da từ bên trong. Dầu tự nhiên có trong bơ bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím và thậm chí ngăn ngừa tác hại của tia cực tím.

Bơ cũng chứa vitamin E, giúp tăng cường sản xuất collagen giúp làm săn chắc da và ngăn ngừa nếp nhăn. Một cách ngon miệng để tiêu thụ bơ là làm bánh mì nướng bơ cho bữa sáng.

Ớt chuông

Ớt chuông là một trong những nguồn giàu Vitamin C nhất giúp đạt được làn da đều màu bằng cách tăng cường sản xuất collagen. Lượng chất chống oxy hóa trong ớt chuông giúp giải độc da và làm mờ nếp nhăn.

Ảnh minh họa: Internet

Một hợp chất chống viêm gọi là quercetin trong ớt chuông đảm bảo rằng làn da của bạn không bị sưng húp. Ớt chuông có thể xào cùng với trứng luộc hoặc thịt bò để tạo nên một bữa ăn ngon miệng.

Rau bina

Rau bina chứa nhiều vitamin giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Rau bina cũng chứa các hợp chất chống viêm, chẳng hạn như flavonoid, có thể giúp giảm viêm da. Sự hiện diện của sắt và folate giúp cải thiện lưu lượng máu, từ đó cải thiện hơn nữa làn da.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sử dụng rau bina trong sinh tố, salad, bánh mì, món cuốn và thậm chí dùng nó để nấu cà ri.

Theo Times of India