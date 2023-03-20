Dưới đây là một số thực phẩm và đồ uống mà bạn phải tránh ăn với củ cải bằng mọi giá.

Củ cải có vị giòn thanh, ngọt nhẹ nhưng lại chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên, bạn có biết ăn loại rau củ này với một số loại thực phẩm khi ăn chung có thể gây ra một số tác dụng phụ nguy hiểm cho sức khỏe và có thể gây tử vong trong một số trường hợp không.

Củ cải thường được chị em phụ nữ Việt Nam dùng rất nhiều khi nấu ăn, từ món xào, nước chiên hay rán. Điều này là do sự hiện diện của các chất dinh dưỡng như vitamin A, B, C, protein, canxi và một số khoáng chất như sắt có trong củ cải sẽ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Nhưng loại rau củ tốt này cũng có một số enzym có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe của bạn.

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Uống sữa hoặc đồ uống có sữa sau khi ăn củ cải có thể gây ra chứng ợ chua và cũng gây trào ngược axit trong một số trường hợp. Điều này là do bản chất ấm của củ cải khi kết hợp với đường sữa có thể dẫn đến khó chịu. Ngay cả khi bạn dự định ăn cả hai trong cùng một ngày, hãy đảm bảo rằng cả hai loại thực phẩm đều có khoảng cách lành mạnh trước và sau khi tiêu thụ.

Trà

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Kết hợp trà với củ cải có thể có tác động có hại đến sức khỏe trao đổi chất và dẫn đến táo bón, axit và khó tiêu. Điều này là do cả hai loại thực phẩm đều có hiệu lực khác nhau và sự hiện diện của axit trong caffein khi kết hợp với củ cải có thể gây ra bệnh dạ dày nghiêm trọng.

Dưa chuột

Kết hợp dưa chuột và củ cải có vẻ như là một sự kết hợp tuyệt vời cho những người theo dõi cân nặng cần giảm cân, nhưng điều này có thể gây rắc rối cho tiêu hóa. Có, tiêu thụ hai loại thực phẩm này có thể gây ra chứng khó tiêu và dẫn đến khó chịu do có sự hiện diện của chất ascorbate trong dưa chuột, chất hấp thụ vitamin C.

Cam

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Một sự kết hợp tồi tệ khác là kết hợp củ cải và cam, trong một số trường hợp, sự kết hợp này thậm chí có thể gây tử vong vì việc kết hợp cả hai có thể ngay lập tức gây ra chứng đau bụng, khó tiêu và có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra, nếu bạn bị huyết áp thấp, tốt nhất là tránh ăn củ cải.

Theo Times of India